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Причины тромбоцитопении

Механизм

Примеры

Костный мозг не производит достаточного количества тромбоцитов

Лейкоз

Лимфома

Апластическая анемия

Повышенное потребление алкоголя

Витаминодефицитные анемии, включая витамин B12- и фолиеводефицитную анемию

Некоторые заболевания костного мозга

Некоторые химиотерапевтические препараты

Захват тромбоцитов увеличенной селезенкой

Цирроз печени, который вызывает увеличение селезенки вследствие аномального повышения артериального давления в крупной вене, которая несет кровь из кишечника в печень

Миелофиброз

Болезнь Гоше

Разрежение тромбоцитов

Массивное переливание эритроцитарной массы или обменное переливание крови; заготовленная эритроцитарная масса не содержит большого объема тромбоцитов

Повышенное расходование или разрушение тромбоцитов

Иммунная тромбоцитопения

Инфекция, вызванная вирусом гепатита С, ВИЧ-инфекция и другие вирусные инфекции

Лекарственные препараты, такие как гепарин, хинин, многие антибиотики (например, триметоприм/сульфаметоксазол, рифампин и ванкомицин), а также некоторые пероральные препараты для лечения сахарного диабета

Состояния, характеризующиеся диссеминированным внутрисосудистым свертыванием крови в кровеносных сосудах, которое возникает из-за грамотрицательных бактерий и травматических поражений головного мозга, как в случае осложнений во время родов, злокачественных опухолей или заражения крови (септицемии)

Операция в условиях искусственного кровообращения

Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура

Гемолитико-уремический синдром

Некоторые вакцины, например против кори, паротита и краснухи, гриппа, гепатита B, COVID-19

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