Причины тромбоцитопении
Механизм
Примеры
Костный мозг не производит достаточного количества тромбоцитов
Повышенное потребление алкоголя
Витаминодефицитные анемии, включая витамин B12- и фолиеводефицитную анемию
Некоторые заболевания костного мозга
Некоторые химиотерапевтические препараты
Захват тромбоцитов увеличенной селезенкой
Цирроз печени, который вызывает увеличение селезенки вследствие аномального повышения артериального давления в крупной вене, которая несет кровь из кишечника в печень
Разрежение тромбоцитов
Массивное переливание эритроцитарной массы или обменное переливание крови; заготовленная эритроцитарная масса не содержит большого объема тромбоцитов
Повышенное расходование или разрушение тромбоцитов
Инфекция, вызванная вирусом гепатита С, ВИЧ-инфекция и другие вирусные инфекции
Лекарственные препараты, такие как гепарин, хинин, многие антибиотики (например, триметоприм/сульфаметоксазол, рифампин и ванкомицин), а также некоторые пероральные препараты для лечения сахарного диабета
Состояния, характеризующиеся диссеминированным внутрисосудистым свертыванием крови в кровеносных сосудах, которое возникает из-за грамотрицательных бактерий и травматических поражений головного мозга, как в случае осложнений во время родов, злокачественных опухолей или заражения крови (септицемии)
Операция в условиях искусственного кровообращения
Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура
Гемолитико-уремический синдром
Некоторые вакцины, например против кори, паротита и краснухи, гриппа, гепатита B, COVID-19