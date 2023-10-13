Причины и особенности анального зуда
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Заболевания заднего прохода или прямой кишки
Воспалительное заболевание кишечника (такое как болезнь Крона)
Выделение гноя
Боль в прямой кишке (иногда) и/или брюшной полости (часто)
Иногда диарея
Обследование нижнего отдела толстой кишки, прямой кишки и заднего прохода с помощью эндоскопа (сигмоидоскопия) или всей толстой кишки (колоноскопия)
Геморрой (внутренний или внешний)
Кровоточивость при внутреннем геморрое (небольшое количество крови на туалетной бумаге или в унитазе)
Болезненные, отекшие узлы в заднем проходе при наружном геморрое
Обследование врачом
Обычно обследование прямой кишки с помощью эндоскопа (аноскопия) или сигмоидоскопия
Инфекции
Бактериальная инфекция (обусловленная расчесыванием)
Воспаленная, покрасневшая область, иногда видимые расчесы
Обследование врачом
Дрожжевая инфекция (Candida)
Сыпь вокруг заднего прохода
Обследование врачом
В некоторых случаях проводится исследование соскобов кожи под микроскопом (для идентификации грибка)
Обычно у детей
Иногда обнаруживаются у нескольких членов семьи
Микроскопическое исследование прозрачной ленты, которую прикладывали к анальной области для проверки на яйца остриц
Сильный зуд, который обычно усиливается ночью
Возможен зуд в других частях тела
Могут быть заметны розовые, тонкие, немного приподнятые линии или бугорки (норы) в зонах поражения
Обследование врачом
Исследование соскоба кожи
кожные заболевания;
Зудящая, красная, сочащаяся сыпь с образованием струпа
Обследование врачом
Рак кожи вокруг ануса (кожи перианальной области)
Шелушащаяся или покрытая корочкой область
Исследование образца ткани (биопсия)
Иногда зудящие или болезненные пятна на коже
Обследование врачом
Небольшой лоскут ткани на заднем проходе
Обследование врачом
Лекарственные препараты
Антибиотики
Текущее или недавнее использование антибиотика
Отмена антибиотика, чтобы понаблюдать, ослабеют ли симптомы
Продукты питания и пищевые добавки
Пиво, кофеин, шоколад, острый перец, молочные продукты, орехи, томатные продукты, цитрусовые, специи или таблетки витамина С
Симптомы, наблюдающиеся после употребления внутрь какого-либо вещества
Исключение этого вещества из рациона, чтобы понаблюдать, ослабеют ли симптомы
Проблемы, связанные с гигиеной
Чрезмерное потоотделение, описанное человеком, особенно при ношении обтягивающей и/или синтетической одежды
Меры для ограничения потоотделения (такие как ношение нижнего белья из хлопка и частая смена нижнего белья), чтобы понаблюдать, ослабеют ли симптомы
Чрезмерно тщательное или энергичное очищение области вокруг заднего прохода
Плохое очищение
Чрезмерное очищение, описанное человеком
Внесение изменений в практикуемый метод очищения, чтобы понаблюдать, ослабеют ли симптомы
Раздражители кожи
Анестезирующие средства, мази, мыла и санитарные салфетки
Использование возможного раздражающего вещества, описанного человеком
Исключение применения этого вещества, чтобы понаблюдать, ослабеют ли симптомы
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.