Причины интерстициальных заболеваний легких
Тип
Примеры
Аутоиммунные заболевания
Аутоиммунный миозит/синдром анти-синтетаза, синдром Гудпасчера, смешанное заболевание соединительной ткани, ревматоидный артрит, системный склероз, синдром Шегрена и системная красная волчанка (волчанка)
Органическая пыль
Птичий помет и плесневые грибы
Связанные с лекарственным препаратом
Амиодарон, блеомицин, бусульфан, карбамазепин, ингибиторы контрольных точек иммунного ответа, хлорамбуцил, кокаин, циклофосфамид, препараты золота, метотрексат, нитрофурантоин, сульфасалазин и сульфаниламиды.
Связанные с химическими веществами
Алюминиевая пудра, асбест, бериллий, металлы, диоксид серы, тальк
Генетические нарушения
Болезнь Фабри, семейный фиброз легких, болезнь Гоше, синдром Германски-Пудлака, нейрофиброматоз, болезнь Ниманна-Пика (редко), легочный альвеолярный микролитиаз, легочный альвеолярный протеиноз и туберозный склероз
Идиопатические* интерстициальные пневмонии
Острая интерстициальная пневмония, криптогенная организующаяся пневмония, десквамативная интерстициальная пневмония, идиопатический плевропаренхиматозный фиброэластоз, идиопатический легочный фиброз, лимфоидная интерстициальная пневмония, неспецифическая интерстициальная пневмония и интерстициальное заболевание легких, связанное с респираторным бронхиолитом
Связанные с терапевтической или промышленной радиацией
лучевая терапия при онкологических заболеваниях;
Другие расстройства
Амилоидоз, хроническая аспирация, эозинофильная пневмония, лимфангиолейомиоматоз, легочный гистиоцитоз из клеток Лангерганса, саркоидоз и васкулиты (вызывающие воспаление кровеносных сосудов), такие как эозинофильный гранулематоз с полиангиитом, артериит Такаясу и гранулематоз с полиангиитом
* Идиопатический означает «по неизвестной причине».