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Причины интерстициальных заболеваний легких

Тип

Примеры

Аутоиммунные заболевания

Аутоиммунный миозит/синдром анти-синтетаза, синдром Гудпасчера, смешанное заболевание соединительной ткани, ревматоидный артрит, системный склероз, синдром Шегрена и системная красная волчанка (волчанка)

Органическая пыль

Птичий помет и плесневые грибы

Связанные с лекарственным препаратом

Амиодарон, блеомицин, бусульфан, карбамазепин, ингибиторы контрольных точек иммунного ответа, хлорамбуцил, кокаин, циклофосфамид, препараты золота, метотрексат, нитрофурантоин, сульфасалазин и сульфаниламиды.

Связанные с химическими веществами

Алюминиевая пудра, асбест, бериллий, металлы, диоксид серы, тальк

Генетические нарушения

Болезнь Фабри, семейный фиброз легких, болезнь Гоше, синдром Германски-Пудлака, нейрофиброматоз, болезнь Ниманна-Пика (редко), легочный альвеолярный микролитиаз, легочный альвеолярный протеиноз и туберозный склероз

Идиопатические* интерстициальные пневмонии

Острая интерстициальная пневмония, криптогенная организующаяся пневмония, десквамативная интерстициальная пневмония, идиопатический плевропаренхиматозный фиброэластоз, идиопатический легочный фиброз, лимфоидная интерстициальная пневмония, неспецифическая интерстициальная пневмония и интерстициальное заболевание легких, связанное с респираторным бронхиолитом

Связанные с терапевтической или промышленной радиацией

лучевая терапия при онкологических заболеваниях;

Другие расстройства

Амилоидоз, хроническая аспирация, эозинофильная пневмония, лимфангиолейомиоматоз, легочный гистиоцитоз из клеток Лангерганса, саркоидоз и васкулиты (вызывающие воспаление кровеносных сосудов), такие как эозинофильный гранулематоз с полиангиитом, артериит Такаясу и гранулематоз с полиангиитом

* Идиопатический означает «по неизвестной причине».

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