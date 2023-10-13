Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Причины вторичного синдрома Рейно

Причина

Примеры

Аутоиммунные и воспалительные заболевания

Смешанное или недифференцированное заболевание соединительной ткани

Идиопатические воспалительные миопатии (например, полимиозит или дерматомиозит)

Ревматоидный артрит

Синдром Шегрена

Системная красная волчанка

Системный склероз

Гормональные нарушения

Гипотиреоз

Болезни крови

Холодовая агглютининовая болезнь

Истинная полицитемия

Злокачественная опухоль и связанные с ней заболевания

Желудочно-кишечные нейроэндокринные опухоли

Паранеопластический синдром

Нарушения со стороны нервной системы

синдром запястного канала;

Травма

Обморожение

Вибрация

Нарушения со стороны кровеносных сосудов

Синдром лестничной мышцы

Лекарственные препараты и вещества

Бета-блокаторы

Кокаин

Препараты спорыньи (используются для лечения мигреней и остановки кровотечения после родов)

Никотин

Стимулирующие лекарственные препараты

