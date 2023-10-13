Причины вторичного синдрома Рейно
Причина
Примеры
Аутоиммунные и воспалительные заболевания
Смешанное или недифференцированное заболевание соединительной ткани
Идиопатические воспалительные миопатии (например, полимиозит или дерматомиозит)
Гормональные нарушения
Болезни крови
Холодовая агглютининовая болезнь
Злокачественная опухоль и связанные с ней заболевания
Желудочно-кишечные нейроэндокринные опухоли
Нарушения со стороны нервной системы
Травма
Вибрация
Нарушения со стороны кровеносных сосудов
Лекарственные препараты и вещества
Бета-блокаторы
Кокаин
Препараты спорыньи (используются для лечения мигреней и остановки кровотечения после родов)
Никотин
Стимулирующие лекарственные препараты