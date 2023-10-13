Приставки в метрической системе
Приставка
10-кратный множитель
Сопоставление
кило- (к)
1 километр (км) = 1000 метров (м)
1 метр = 0,001 километра
деци- (д)
0,1 %
1 децилитр (дл) = 0,1 литра (л)
1 литр = 10 децилитров
санти- (с)
1 сантиметр (см) = 0,01 метра
1 метр = 100 сантиметров
милли- (м)
1 миллилитр (мл) = 0,001 литра
1 литр = 1000 миллилитров
микро- (мк)
1 микролитр (мкл) = 0,000001 литра
1 литр = 1 миллион микролитров
пико- (п)
1 пиколитр (пл) = 0,000000000001 литра
1 литр = 1 триллион пиколитров