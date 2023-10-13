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Приставки в метрической системе

Приставка

10-кратный множитель

Сопоставление

кило- (к)

1 километр (км) = 1000 метров (м)

1 метр = 0,001 километра

деци- (д)

0,1 %

1 децилитр (дл) = 0,1 литра (л)

1 литр = 10 децилитров

санти- (с)

1 сантиметр (см) = 0,01 метра

1 метр = 100 сантиметров

милли- (м)

1 миллилитр (мл) = 0,001 литра

1 литр = 1000 миллилитров

микро- (мк)

1 микролитр (мкл) = 0,000001 литра

1 литр = 1 миллион микролитров

пико- (п)

1 пиколитр (пл) = 0,000000000001 литра

1 литр = 1 триллион пиколитров

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