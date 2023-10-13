Препараты, используемые для профилактики отторжения трансплантата
Препарат
Возможные побочные эффекты*
Комментарии
Кортикостероиды (сильные противовоспалительные препараты, которые подавляют иммунную систему в целом)
Дексаметазон
Преднизолон
Преднизон
Повышенный рост волос на лице
Отечность лица
Слабая кожа
Повышенное артериальное давление
Высокий уровень сахара в крови (при сахарном диабете)
мышечная слабость;
Язвы желудка
задержка жидкости в организме;
Внутривенное введение в высоких дозах во время трансплантации
Постепенное снижение дозы до уровня поддерживающей пероральной терапии, обычно в течение неопределенного времени
Поликлональные иммуноглобулины (антитела, направленные на определенные клетки иммунной системы)
Антилимфоцитарный глобулин
Антитимоцитарный глобулин
Тяжелые аллергические реакции (анафилактические реакции) с повышением температуры и ознобом, обычно возникающие после первой или второй дозы
Иногда реакция на инородные белки препарата, вызывающая повышение температуры, сыпь и боль в суставах (сывороточная болезнь)
Иногда проблемы с почками
Внутривенное введение
Применение во время трансплантации с другими иммунодепрессантами, чтобы вводить их в более низких, безопасных дозах
Применение во время эпизодов отторжения
Моноклональные антитела (антитела, направленные на лейкоциты и подавляющие их†)
Базиликсимаб
Наличие в анамнезе тяжелых аллергических (анафилактических) реакций
Внутривенное введение
Применение во время трансплантации или эпизодов отторжения
Единственное антитело этого типа, которое по-прежнему имеется
Ингибиторы кальциневрина (препараты, подавляющие выработку и активацию лейкоцитов†)
Циклоспорин
Чрезмерная волосатость (гирсутизм)
Увеличение десен
Повышенное артериальное давление
Повышение уровня холестерина и других жиров
Повышенный риск лимфомы
Поражение почек
Поражение печени
Поражение нервов
тремор.
Пероральный прием
Применение во время трансплантации и для поддерживающей иммуносупрессивной терапии у пациентов, которым пересадили орган
Применение в качестве монотерапии, либо в комбинации с другими препаратами для профилактики отторжения
такролимус.
сахарный диабет;
диарея;
Подагра
Выпадение волос
Головная боль
Повышенное артериальное давление
Повышение уровня холестерина и других жиров
Повышенный риск лимфомы
Бессонница
Поражение почек
Поражение печени
Тошнота
Поражение нервов
тремор.
Пероральный прием
Применение во время трансплантации и для поддерживающей иммуносупрессивной терапии у пациентов, которым пересадили орган
Применение во время эпизодов отторжения
Рапамицины (препараты, подавляющие выработку и активность лейкоцитов†)
Эверолимус
Сиролимус
Накапливание жидкости (отек) в ногах
анемия;
Повышенное артериальное давление
Повышение уровня холестерина и других жиров
Поражение легких
сыпь;
Медленное заживание ран
Пероральный прием
Использование в комбинации с кортикостероидами или циклоспорином в качестве поддерживающей терапии у пациентов с пересаженной почкой или печенью
Эверолимус: применяется для профилактики отторжения пересаженной почки или печени
Ингибиторы митоза (препараты, которые подавляют деление клеток и тем самым выработку лейкоцитов†)
Азатиоприн
Утомляемость
Повышенная температура и сыпь (реакция гиперчувствительности)
Гепатит (редко)
Низкое число лейкоцитов
Пероральный прием
Применение во время трансплантации и для поддерживающей иммуносупрессивной терапии у пациентов, которым пересадили орган
Частое использование в комбинации с низкими дозами ингибиторов кальциневрина
Микофенолат
диарея;
Повышенный риск лимфомы
Низкое число лейкоцитов
Тошнота
рвота;
Пероральный прием
Применение для поддерживающей иммуносупрессивной терапии у пациентов, которым пересадили орган
Применение в комбинации с кортикостероидами и циклоспорином или такролимусом
Ко-стимулирующий блокатор T-клеток (препарат, подавляющий активацию и пролиферацию лейкоцитов)†
Белатацепт
Запор
головокружение;
Головная боль
Повышенный голод
Повышенный риск лимфомы
Увеличение количества мочеиспусканий
В форме инъекции
Применяется для профилактики отторжения пересаженных почек
Повышает риск развития определенных вирусных инфекций и вирусных заболеваний
У лиц, прошедших трансплантацию почки, которые подвержены повышенному риску повреждения почек, вызванному применением ингибиторов кальциневрина, используется редко
* Все эти препараты повышают риск инфекций. Они также вызывают аллергические реакции, но у некоторых препаратов риск выше.
† Лейкоциты помогают организму распознавать и разрушать инородные клетки.