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Препараты, используемые для профилактики отторжения трансплантата

Препарат

Возможные побочные эффекты*

Комментарии

Кортикостероиды (сильные противовоспалительные препараты, которые подавляют иммунную систему в целом)

Дексаметазон

Преднизолон

Преднизон

Атеросклероз

Повышенный рост волос на лице

Отечность лица

Слабая кожа

Повышенное артериальное давление

Высокий уровень сахара в крови (при сахарном диабете)

мышечная слабость;

остеопороз.

Язвы желудка

задержка жидкости в организме;

Внутривенное введение в высоких дозах во время трансплантации

Постепенное снижение дозы до уровня поддерживающей пероральной терапии, обычно в течение неопределенного времени

Поликлональные иммуноглобулины (антитела, направленные на определенные клетки иммунной системы)

Антилимфоцитарный глобулин

Антитимоцитарный глобулин

Тяжелые аллергические реакции (анафилактические реакции) с повышением температуры и ознобом, обычно возникающие после первой или второй дозы

Иногда реакция на инородные белки препарата, вызывающая повышение температуры, сыпь и боль в суставах (сывороточная болезнь)

Иногда проблемы с почками

Внутривенное введение

Применение во время трансплантации с другими иммунодепрессантами, чтобы вводить их в более низких, безопасных дозах

Применение во время эпизодов отторжения

Моноклональные антитела (антитела, направленные на лейкоциты и подавляющие их†)

Базиликсимаб

Наличие в анамнезе тяжелых аллергических (анафилактических) реакций

Внутривенное введение

Применение во время трансплантации или эпизодов отторжения

Единственное антитело этого типа, которое по-прежнему имеется

Ингибиторы кальциневрина (препараты, подавляющие выработку и активацию лейкоцитов†)

Циклоспорин

сахарный диабет;

Чрезмерная волосатость (гирсутизм)

Подагра

Увеличение десен

Повышенное артериальное давление

Повышение уровня холестерина и других жиров

Повышенный риск лимфомы

Поражение почек

Поражение печени

Поражение нервов

тремор.

Пероральный прием

Применение во время трансплантации и для поддерживающей иммуносупрессивной терапии у пациентов, которым пересадили орган

Применение в качестве монотерапии, либо в комбинации с другими препаратами для профилактики отторжения

такролимус.

сахарный диабет;

диарея;

Подагра

Выпадение волос

Головная боль

Повышенное артериальное давление

Повышение уровня холестерина и других жиров

Повышенный риск лимфомы

Бессонница

Поражение почек

Поражение печени

Тошнота

Поражение нервов

тремор.

Пероральный прием

Применение во время трансплантации и для поддерживающей иммуносупрессивной терапии у пациентов, которым пересадили орган

Применение во время эпизодов отторжения

Рапамицины (препараты, подавляющие выработку и активность лейкоцитов†)

Эверолимус

Сиролимус

Накапливание жидкости (отек) в ногах

анемия;

Повышенное артериальное давление

Повышение уровня холестерина и других жиров

Поражение легких

сыпь;

Медленное заживание ран

Пероральный прием

Использование в комбинации с кортикостероидами или циклоспорином в качестве поддерживающей терапии у пациентов с пересаженной почкой или печенью

Эверолимус: применяется для профилактики отторжения пересаженной почки или печени

Ингибиторы митоза (препараты, которые подавляют деление клеток и тем самым выработку лейкоцитов†)

Азатиоприн

Утомляемость

Повышенная температура и сыпь (реакция гиперчувствительности)

Гепатит (редко)

Низкое число лейкоцитов

Пероральный прием

Применение во время трансплантации и для поддерживающей иммуносупрессивной терапии у пациентов, которым пересадили орган

Частое использование в комбинации с низкими дозами ингибиторов кальциневрина

Микофенолат

диарея;

Повышенный риск лимфомы

Низкое число лейкоцитов

Тошнота

рвота;

Пероральный прием

Применение для поддерживающей иммуносупрессивной терапии у пациентов, которым пересадили орган

Применение в комбинации с кортикостероидами и циклоспорином или такролимусом

Ко-стимулирующий блокатор T-клеток (препарат, подавляющий активацию и пролиферацию лейкоцитов)†

Белатацепт

Запор

головокружение;

Головная боль

Повышенный голод

Повышенный риск лимфомы

Увеличение количества мочеиспусканий

В форме инъекции

Применяется для профилактики отторжения пересаженных почек

Повышает риск развития определенных вирусных инфекций и вирусных заболеваний

У лиц, прошедших трансплантацию почки, которые подвержены повышенному риску повреждения почек, вызванному применением ингибиторов кальциневрина, используется редко

* Все эти препараты повышают риск инфекций. Они также вызывают аллергические реакции, но у некоторых препаратов риск выше.

† Лейкоциты помогают организму распознавать и разрушать инородные клетки.

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