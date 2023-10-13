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Полипептиды

Лекарственные препараты

Общее использование

Некоторые потенциальные побочные эффекты

Бацитрацин

Колистин (колистиметат, колистин, полимиксин Е)

Полимиксин В

Инфекции ушей, глаз или кожи

Инфекции мочевого пузыря (полимиксин B может использоваться для промывания мочевого пузыря)

Серьезные инфекции, вызванные чувствительными бактериями, которые весьма устойчивы ко многим другим антибиотикам (колистин и полимиксин B вводятся путем инъекции)

Для бацитрацина: Может вызвать контактный дерматит

Для колистина и полимиксина В: Поражение почек и нервных окончаний (при введении инъекций)*

* Полипептидные антибиотики обычно наносят непосредственно на уши, кожу или глаза, но колистин и полимиксин В иногда вводят путем инъекции, когда бактерии устойчивы ко всем другим антибиотикам, и не существует безопасных альтернатив. Бацитрацин не выпускается в форме для инъекций.

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