Полипептиды
Лекарственные препараты
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Бацитрацин
Колистин (колистиметат, колистин, полимиксин Е)
Полимиксин В
Инфекции ушей, глаз или кожи
Инфекции мочевого пузыря (полимиксин B может использоваться для промывания мочевого пузыря)
Серьезные инфекции, вызванные чувствительными бактериями, которые весьма устойчивы ко многим другим антибиотикам (колистин и полимиксин B вводятся путем инъекции)
Для бацитрацина: Может вызвать контактный дерматит
Для колистина и полимиксина В: Поражение почек и нервных окончаний (при введении инъекций)*
* Полипептидные антибиотики обычно наносят непосредственно на уши, кожу или глаза, но колистин и полимиксин В иногда вводят путем инъекции, когда бактерии устойчивы ко всем другим антибиотикам, и не существует безопасных альтернатив. Бацитрацин не выпускается в форме для инъекций.