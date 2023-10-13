* Полипептидные антибиотики обычно наносят непосредственно на уши, кожу или глаза, но колистин и полимиксин В иногда вводят путем инъекции, когда бактерии устойчивы ко всем другим антибиотикам, и не существует безопасных альтернатив. Бацитрацин не выпускается в форме для инъекций.