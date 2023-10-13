Первичные гломерулярные нарушения, которые могут вызывать гломерулонефрит
Расстройство
Описание
Прогноз
Фибриллярный гломерулонефрит
При этом редком заболевании аномальные белки осаждаются вокруг клубочка. Он может также вызвать нефротический синдром.
Прогноз неблагоприятный. Тяжелое снижение функции почек (терминальная стадия болезни почек [ТСБП]) возникает у половины больных в течение 4 лет. Пока не ясно, помогает ли лечение (кортикостероидами и другими иммунодепрессантами).
Нефропатия, связанная с иммуноглобулином А (IgA)
Наиболее распространенная форма гломерулонефрита в мире обусловлена иммунными комплексами (комбинациями антигенов и антител), осажденными в почках. Антитела — это белки, вырабатываемые организмом, чтобы атаковать специфические молекулы, называемые антигенами.
Обычно заболевание прогрессирует медленно. В течение 20 лет ТСБП развивается примерно у 25 % людей. Расстройство прогрессирует медленнее у детей.
Мембранозно-пролиферативный гломерулонефрит
Этот редкий вид гломерулонефрита встречается в основном в возрасте от 8 до 30 лет. Нарушение обусловлено иммунными комплексами (комбинацией антигенов и антител), присоединяющимися к почкам, но иногда причина присоединения комплексов к почкам неизвестна.
Если причина известна и поддается лечению (например, малярия, множественная миелома), может возникать частичная ремиссия. Результат лечения не так хорош у больных, у которых причина расстройства остается неизвестной. ТСБП развивается в течение 10 лет приблизительно у половины больных, а в течение 20 лет — у 90 %.
Первичный быстро прогрессирующий гломерулонефрит
Эта группа нарушений вызывает микроскопическое повреждение клубочков, которое быстро прогрессируют. Иногда нарушение обусловлено инфекцией или другим излечимым заболеванием. Для постановки диагноза необходимо выполнить биопсию почек.
Прогноз неблагоприятный. По меньшей мере у 80 % людей, которые не получают лечения, ТСБП развивается в течение 6 месяцев. Прогноз лучше для людей моложе 60 лет, и в случае, когда первопричинное заболевание, вызывающее гломерулонефрит, поддается лечению.