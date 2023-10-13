Пенициллины
Лекарственные препараты
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Амоксициллин
Ампициллин
Клоксациллин
Диклоксациллин
Флуклоксациллин
Нафциллин
Оксациллин
Пенициллин G
Пенициллин V
Широкий диапазон инфекций, включая стрептококковые инфекции, энтерококковые инфекции, сифилис и болезнь Лайма
Диклоксациллин, нафциллин и оксациллин: Чаще всего используются для лечения стафилококковых инфекций
Тошнота, рвота и диарея*
Аллергические реакции, такие как сыпь и крапивница, с серьезными анафилактическими реакциями
Поражение почек (интерстициальный нефрит)
* Почти любой антибиотик может вызвать диарею, вызванную Clostridioides difficile, и воспаление толстой кишки (колит), но клиндамицин, пенициллины, цефалоспорины и фторхинолоны вызывают их наиболее часто.