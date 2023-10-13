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Пенициллины

Лекарственные препараты

Общее использование

Некоторые потенциальные побочные эффекты

Амоксициллин

Ампициллин

Клоксациллин

Диклоксациллин

Флуклоксациллин

Нафциллин

Оксациллин

Пенициллин G

Пенициллин V

Широкий диапазон инфекций, включая стрептококковые инфекции, энтерококковые инфекции, сифилис и болезнь Лайма

Диклоксациллин, нафциллин и оксациллин: Чаще всего используются для лечения стафилококковых инфекций

Тошнота, рвота и диарея*

Аллергические реакции, такие как сыпь и крапивница, с серьезными анафилактическими реакциями

Поражение почек (интерстициальный нефрит)

* Почти любой антибиотик может вызвать диарею, вызванную Clostridioides difficile, и воспаление толстой кишки (колит), но клиндамицин, пенициллины, цефалоспорины и фторхинолоны вызывают их наиболее часто.

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