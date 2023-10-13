От лаборатории до аптеки
Фаза
Группы испытуемых
Цель
Длительность
Первоначальный этап разработки лекарственных препаратов
Лабораторные исследования (например, на культурах клеток и на животных)
Определить физико-химические характеристики лекарственного препарата и оценить безопасность и эффекты препарата в живом организме
2–6,5 лет
Клинические исследования
Фаза 1
20–80 здоровых добровольцев
Установить базовые характеристики безопасности и концентрацию препарата в крови, которая достигается при назначении различных доз препарата
1,5 года
Фаза 2
В исследовании участвуют до 100 человек, у которых имеется или может возникнуть исследуемое расстройство
Установить эффективность лекарственного препарата, диапазон дозировок и определить побочные эффекты
2 года
Фаза 3
300–30 000 человек, у которых имеется исследуемое расстройство
Подтвердить наиболее эффективный режим дозировок, получить более подробную информацию об эффективности лекарственного препарата и побочных эффектах, которые не наблюдались в ходе фазы 1 и фазы 2, а также сравнить данный препарат с другими существующими препаратами, с плацебо или же и с тем, и с другим
3,5 года
Экспертиза FDA
Государственный орган проводит экспертизу всей информации, полученной в ходе первоначального этапа разработки лекарственных препаратов и проведения клинических исследований.
Определить, была ли доказана достаточная эффективность и безопасность лекарственного препарата
0,5–1 год
Фаза 4 (пострегистрационный надзор)
Все лица, принимающие данный препарат, в особенности беременные женщины, дети и лица старшего возраста
Выявить те проблемы, которые отсутствовали в ходе фаз 1, 2 или 3, в том числе те, для возникновения которых требуется длительное время и наблюдающиеся редко
Продолжается