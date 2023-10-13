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Некоторые умеренно ядовитые растения

Растение

Симптомы

Лечение

Алоэ и родственные растения

Гастроэнтерит и воспаление почек

При проглатывании растения — поддерживающая терапия*, при раздражении кожи — промыть пораженный участок водой с мылом

Семена абрикоса, дикой вишни, персика, яблока и некоторых других растений (виды Prunus и Malus) содержат химическое вещество, которое превращается в цианид после употребления в пищу — обычно только в том случае, если пережевывать и проглотить много семян

Симптомы нехватки кислорода, такие как тошнота, головокружение, невозможность сосредоточиться, головная боль, рвота, сонливость и нарушения координации (сходные с симптомами отравления цианидом)

При сильном отравлении пострадавшему назначают внутривенные вливания гидроксикобаламина и комплексный антидот к цианиду (ингаляции амилнитрита и внутривенные вливания нитрита натрия и тиосульфата натрия)

Аристолохия (кирказон)

Образование рубцовой ткани в почках

Поддерживающая терапия*

Азалия

Холинергические† симптомы

Поддерживающая терапия* и атропин

Растения, содержащие оксалат кальция, в том числе листья каллы, диффенбахии, алоказии, ариземы, филодендрона, ревеня и многих других родственных растений

Раздражение ротовой полости содержащимися в листьях кристаллами щавелевокислого кальция

Поддерживающая терапия* и промывание рта холодными жидкостями, чтобы облегчить боль в пораженной области и смыть раздражающее вещество

Кайенский перец и родственные растения (острые перцы)

Раздражение кожи и слизистых оболочек

Поддерживающая терапия* и молоко или мороженное, чтобы растворить раздражитель

Растения, содержащие колхицин (безвременник осенний, луговой шафран или глориоза)

Поздние симптомы гастроэнтерита и нарушение функций (недостаточность) многих систем органов

Нарушение кроветворной функции костного мозга, может вызвать анемию, инфекцию и/или кровотечение

Поддерживающая терапия*

Красавка обыкновенная

Антихолинергические‡ симптомы, повышенная температура тела, судорожные припадки и галлюцинации

Поддерживающая терапия*

При очень высокой температуре тела или судорожных припадках возможно применение физостигмина

Боб обыкновенный

У людей с недостатком фермента Г6ФД (который защищает эритроциты) может развиться гастроэнтерит, жар, головная боль и гемолитическая анемия

Поддерживающая терапия*

При тяжелой анемии и отравлении рассмотреть возможность поэтапного забора и замены крови равными объемами свежей донорской крови (обменное переливание крови)

Зеленый картофель и картофельные ростки

Гастроэнтерит, галлюцинации и делирий

Поддерживающая терапия*

Ягоды падуба

Гастроэнтерит

Поддерживающая терапия*

Дурман обыкновенный

Антихолинергические‡ симптомы, повышенная температура тела, судорожные припадки и галлюцинации

Поддерживающая терапия*

При очень высокой температуре тела или судорожных припадках возможно применение физостигмина

Солодка (сырое растение, а не обычные конфеты, в которые больше не добавляют экстракт солодки)

Недостаток калия в крови, повышенное артериальное давление, отеки из-за удержания жидкости (водянка)

Поддерживающая терапия*

Ядовитый ландыш, наперстянка и олеандр — все они содержат вещество, похожее на сердечный препарат дигоксин

Избыток калия в крови, нарушения сердечного ритма (аритмии)

Поддерживающая терапия* и антитела к дигоксину

Омела

Гастроэнтерит

Поддерживающая терапия*

Борец (аконит)

Медленное сердцебиение, нарушения сердечного ритма, онемение и покалывание, слабость

Поддерживающая терапия*

В некоторых случаях — внутривенные вливания бикарбоната натрия

Крапива

Жжение и раздражение кожи

Поддерживающая терапия*

Паслен сладко-горький или обыкновенный

Гастроэнтерит, галлюцинации и делирий

Поддерживающая терапия*

Красавка обыкновенная

Антихолинергические‡ симптомы, повышенная температура тела, судорожные припадки и галлюцинации

Поддерживающая терапия*

При очень высокой температуре тела или судорожных припадках возможно применение физостигмина

Мята болотная

Поражение печени (в тяжелых случаях с желтухой, дезориентацией и кровоточивостью)

Ацетилцистеин

Филодендрон и родственные растения

Поражение ротовой полости содержащимися в листьях кристаллами щавелевокислого кальция

Поддерживающая терапия* и промывание рта холодными жидкостями, чтобы облегчить боль в пораженной области и смыть раздражающее вещество

Молочай красивейший (пуансеттия)

Прикосновение к слизистым оболочкам ротовой полости, носовых проходов, влагалища или уретры вызывает легкое раздражение

Не требуется

Ядовитый плющ

Сильный зуд кожи и раздражение слизистых оболочек

Прохладные компрессы, антигистаминные препараты и иногда кортикостероиды

Лаконос

Гастроэнтерит

Прикосновение к слизистым оболочкам ротовой полости, носовых проходов, влагалища или уретры вызывает раздражение

Поддерживающая терапия*

Потос

Поражение ротовой полости содержащимися в листьях кристаллами щавелевокислого кальция

Поддерживающая терапия* и молоко или мороженое для растворения кристаллов

Тис

Гастроэнтерит

В редких случаях судорожные припадки, нарушения сердечного ритма и кома

Поддерживающая терапия*

* В качестве поддерживающей терапии могут применяться внутривенные вливания, средства поддержания жизнедеятельности организма (например, жаропонижающие препараты), средства для повышения артериального давления и аппарат искусственной вентиляции легких.

† К холинергическим симптомам относятся медленное сердцебиение, слабые сердечные сокращения, опасно низкое артериальное давление, затрудненное дыхание (вследствие сужения дыхательных путей), приливы крови, спазмы в животе, диарея, частое мочеиспускание, усиленное слюноотделение, слезящиеся глаза, повышенное потоотделение и мышечные судороги.

‡ К антихолинергическим симптомам относятся дезориентация, размытое зрение, запор, сухость во рту, головокружение, затрудненное начало и продолжение мочеиспускания, потеря контроля мочеиспускания.

Г6ФД = глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназа

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