* В качестве поддерживающей терапии могут применяться внутривенные вливания, средства поддержания жизнедеятельности организма (например, жаропонижающие препараты), средства для повышения артериального давления и аппарат искусственной вентиляции легких.

† К холинергическим симптомам относятся медленное сердцебиение, слабые сердечные сокращения, опасно низкое артериальное давление, затрудненное дыхание (вследствие сужения дыхательных путей), приливы крови, спазмы в животе, диарея, частое мочеиспускание, усиленное слюноотделение, слезящиеся глаза, повышенное потоотделение и мышечные судороги.

‡ К антихолинергическим симптомам относятся дезориентация, размытое зрение, запор, сухость во рту, головокружение, затрудненное начало и продолжение мочеиспускания, потеря контроля мочеиспускания.