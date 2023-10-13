Некоторые умеренно ядовитые растения
Растение
Симптомы
Лечение
Алоэ и родственные растения
Гастроэнтерит и воспаление почек
При проглатывании растения — поддерживающая терапия*, при раздражении кожи — промыть пораженный участок водой с мылом
Семена абрикоса, дикой вишни, персика, яблока и некоторых других растений (виды Prunus и Malus) содержат химическое вещество, которое превращается в цианид после употребления в пищу — обычно только в том случае, если пережевывать и проглотить много семян
Симптомы нехватки кислорода, такие как тошнота, головокружение, невозможность сосредоточиться, головная боль, рвота, сонливость и нарушения координации (сходные с симптомами отравления цианидом)
При сильном отравлении пострадавшему назначают внутривенные вливания гидроксикобаламина и комплексный антидот к цианиду (ингаляции амилнитрита и внутривенные вливания нитрита натрия и тиосульфата натрия)
Аристолохия (кирказон)
Образование рубцовой ткани в почках
Поддерживающая терапия*
Азалия
Холинергические† симптомы
Поддерживающая терапия* и атропин
Растения, содержащие оксалат кальция, в том числе листья каллы, диффенбахии, алоказии, ариземы, филодендрона, ревеня и многих других родственных растений
Раздражение ротовой полости содержащимися в листьях кристаллами щавелевокислого кальция
Поддерживающая терапия* и промывание рта холодными жидкостями, чтобы облегчить боль в пораженной области и смыть раздражающее вещество
Кайенский перец и родственные растения (острые перцы)
Раздражение кожи и слизистых оболочек
Поддерживающая терапия* и молоко или мороженное, чтобы растворить раздражитель
Растения, содержащие колхицин (безвременник осенний, луговой шафран или глориоза)
Поздние симптомы гастроэнтерита и нарушение функций (недостаточность) многих систем органов
Нарушение кроветворной функции костного мозга, может вызвать анемию, инфекцию и/или кровотечение
Поддерживающая терапия*
Красавка обыкновенная
Антихолинергические‡ симптомы, повышенная температура тела, судорожные припадки и галлюцинации
Поддерживающая терапия*
При очень высокой температуре тела или судорожных припадках возможно применение физостигмина
Боб обыкновенный
У людей с недостатком фермента Г6ФД (который защищает эритроциты) может развиться гастроэнтерит, жар, головная боль и гемолитическая анемия
Поддерживающая терапия*
При тяжелой анемии и отравлении рассмотреть возможность поэтапного забора и замены крови равными объемами свежей донорской крови (обменное переливание крови)
Зеленый картофель и картофельные ростки
Гастроэнтерит, галлюцинации и делирий
Поддерживающая терапия*
Ягоды падуба
Поддерживающая терапия*
Дурман обыкновенный
Антихолинергические‡ симптомы, повышенная температура тела, судорожные припадки и галлюцинации
Поддерживающая терапия*
При очень высокой температуре тела или судорожных припадках возможно применение физостигмина
Солодка (сырое растение, а не обычные конфеты, в которые больше не добавляют экстракт солодки)
Недостаток калия в крови, повышенное артериальное давление, отеки из-за удержания жидкости (водянка)
Поддерживающая терапия*
Ядовитый ландыш, наперстянка и олеандр — все они содержат вещество, похожее на сердечный препарат дигоксин
Избыток калия в крови, нарушения сердечного ритма (аритмии)
Поддерживающая терапия* и антитела к дигоксину
Омела
Поддерживающая терапия*
Борец (аконит)
Медленное сердцебиение, нарушения сердечного ритма, онемение и покалывание, слабость
Поддерживающая терапия*
В некоторых случаях — внутривенные вливания бикарбоната натрия
Крапива
Жжение и раздражение кожи
Поддерживающая терапия*
Паслен сладко-горький или обыкновенный
Гастроэнтерит, галлюцинации и делирий
Поддерживающая терапия*
Красавка обыкновенная
Антихолинергические‡ симптомы, повышенная температура тела, судорожные припадки и галлюцинации
Поддерживающая терапия*
При очень высокой температуре тела или судорожных припадках возможно применение физостигмина
Мята болотная
Поражение печени (в тяжелых случаях с желтухой, дезориентацией и кровоточивостью)
Ацетилцистеин
Филодендрон и родственные растения
Поражение ротовой полости содержащимися в листьях кристаллами щавелевокислого кальция
Поддерживающая терапия* и промывание рта холодными жидкостями, чтобы облегчить боль в пораженной области и смыть раздражающее вещество
Молочай красивейший (пуансеттия)
Прикосновение к слизистым оболочкам ротовой полости, носовых проходов, влагалища или уретры вызывает легкое раздражение
Не требуется
Сильный зуд кожи и раздражение слизистых оболочек
Прохладные компрессы, антигистаминные препараты и иногда кортикостероиды
Лаконос
Прикосновение к слизистым оболочкам ротовой полости, носовых проходов, влагалища или уретры вызывает раздражение
Поддерживающая терапия*
Потос
Поражение ротовой полости содержащимися в листьях кристаллами щавелевокислого кальция
Поддерживающая терапия* и молоко или мороженое для растворения кристаллов
Тис
В редких случаях судорожные припадки, нарушения сердечного ритма и кома
Поддерживающая терапия*
* В качестве поддерживающей терапии могут применяться внутривенные вливания, средства поддержания жизнедеятельности организма (например, жаропонижающие препараты), средства для повышения артериального давления и аппарат искусственной вентиляции легких.
† К холинергическим симптомам относятся медленное сердцебиение, слабые сердечные сокращения, опасно низкое артериальное давление, затрудненное дыхание (вследствие сужения дыхательных путей), приливы крови, спазмы в животе, диарея, частое мочеиспускание, усиленное слюноотделение, слезящиеся глаза, повышенное потоотделение и мышечные судороги.
‡ К антихолинергическим симптомам относятся дезориентация, размытое зрение, запор, сухость во рту, головокружение, затрудненное начало и продолжение мочеиспускания, потеря контроля мочеиспускания.
Г6ФД = глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназа