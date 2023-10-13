Некоторые состояния, являющиеся основанием для отстранения от сдачи донорской крови
Состояние
Постоянное или временное отстранение от участия
Комментарии
Постоянное
Все люди, у которых когда-либо была выявлена ВИЧ-инфекция.
Все люди, которые когда-либо принимали те или иные лекарственные препараты для лечения ВИЧ-инфекции.
Действия, которые повышают риск заражения ВИЧ
Временное
Подождать 2 года с момента последнего применения инъекционного лекарственного препарата для профилактики ВИЧ-инфекции (например, препараты ДКП или ПКП длительного действия).
Подождать 3 месяца с момента последнего приема внутрь (перорально) лекарственного препарата для профилактики ВИЧ-инфекции (ДКП или ПКП).
Подождать 3 месяца с момента последних действий, сопряженных с высоким риском инфицирования. В их число входят:
анемия (низкий уровень гемоглобина в крови).
Временное
Человек может сдать кровь после того, как анемия будет устранена.
Астма (в тяжелой форме)
Постоянное
—
Болезни, сопровождающиеся кровотечением (врожденные)
Постоянное
—
Злокачественные заболевания, затрагивающие клетки крови (например, лейкоз, лимфома или миелома)
Постоянное
Человек не может сдавать кровь даже в том случае, если его признали излечившимся от рака.
Злокачественные заболевания (прочие)
Временное
Человек может сдавать кровь в том случае, если его признали излечившимся от рака, и если лечение было завершено более чем за 12 месяцев до момента сдачи.
Людей с легким, поддающимся излечению заболеванием (таким как рак кожи, затрагивающий небольшой участок), которое было полностью удалено, могут допускать к сдаче крови до истечения 12-месячного периода.
Лекарственные препараты (некоторые), такие, как ацитретин, дутастерид, этретинат, финастерид и изотретиноин
Временное
Срок, который должен пройти с момента приема лекарственного препарата до сдачи крови, зависит от конкретного лекарственного препарата.
Прием большинства лекарственных препаратов не является основанием для отстранения человека от участия в сдаче крови в качестве донора.
Сердечные заболевания (в тяжелой форме)
Постоянное
Любое заболевание сердца должно быть предметом медицинского обследования и лечения, при этом у пациента не должно быть никаких симптомов, связанных с сердцем, в течение последних 6 месяцев.
Постоянное
Люди, которые однажды перенесли вирусный гепатит, или у которых получены положительные результаты анализов на гепатит В или С, не могут становиться донорами крови.
Гепатит (подверженность риску заражения)
Временное
С момента, когда человек подвергался риску заражения (например, проживал или имел половые контакты с лицами, страдающими гепатитом, направлялся в исправительное учреждение на срок более 72 часов или получал повреждение с нарушением кожного покрова в результате укуса человеком), до сдачи крови должно пройти 12 месяцев.
Временное
Человек может сдавать кровь после того, как его артериальное давление нормализуется.
Возможность заражения прионными болезнями, такими, как вариант болезни Крейтцфельда-Якоба (также называемой коровьим бешенством)
Постоянное
Заражение может произойти в следующих случаях.
Малярия или подверженность риску заражения малярией
Временное
С момента, когда человек подвергался риску заражения, до сдачи крови должно пройти от 1 до 3 лет.
Беременность
Временное
С момента рождения ребенка до сдачи крови должно пройти 6 недель.
Серьезное хирургическое вмешательство (недавно проведенное)
Временное
—
Переливания крови
Временное или постоянное
Если переливание крови проводилось в Соединенных Штатах Америки, то с момента переливания до сдачи крови должно пройти 3 месяца.
Люди, которым переливание крови проводилось в Великобритании, Ирландии или Франции с 1980 года, не допускаются к донорству крови на постоянной основе.
Вакцины (некоторые)
Временное
Срок, который должен пройти с момента получения вакцины до сдачи крови, зависит от конкретной вакцины.
Временное
Что касается недавно перенесенной вирусной инфекции Зика, то FDA США рекомендует людям подождать 120 дней с момента исчезновения симптомов или последнего положительного результата теста, в зависимости от того, что дольше.
Информация из документа Руководство FDA США от мая 2023 г.: рекомендации по оценке пригодности доноров с помощью вопросов для анализа индивидуальных рисков с целью снижения риска передачи вируса иммунодефицита человека через кровь и продукты крови.
FDA — Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств; ВИЧ — вирус иммунодефицита человека; ДКП — доконтактная профилактика; ПКП — постконтактная профилактика.