Некоторые рекомендованные скрининговые тесты*,†
Состояние
Тест
Кому
Как часто
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
Мужчины в возрасте 65–75 лет, которые курят или курили ранее
Однократно
Вопросы по поводу привычек употребления алкоголя
Взрослые
Один раз, а также периодически при изменении обстоятельств (например, при появлении новых стрессовых ситуаций или изменений в образе жизни)
тревожность.
Вопросы о симптомах, таких как расстройство желудка
Дети в возрасте 8–18 лет
Взрослые, включая женщин во время и после беременности
Однократно
Генетическое консультирование и возможный генетический анализ на мутацию BRCA, которая указывает на повышенный риск развития рака молочной железы и яичников
Женщины, несколько близких родственниц, обычно первой степени родства, которой страдали раком молочной железы или раком яичников
Однократно
Маммография
Женщины в возрасте 50–74 лет
Для женщин младше 50 лет консультация у своего врача в отношении индивидуального скрининга
Один раз в 2 года
МРТ (магнитно-резонансная томография)
Женщины из группы высокого риска (чьи близкие родственницы страдали раком молочной железы)
Когда проводится маммография
Мазок Папаниколау (Пап-тест) или другой аналогичный анализ и иногда анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ)
Для женщин в возрасте 25–65 лет
Один из следующих вариантов:
Сердечно-сосудистое заболевание (в том числе инфаркт миокарда и инсульт)
Вопросы о факторах риска, измерение артериального давления и массы тела, анализы крови на холестерин (липидный профиль) и сахар
Все взрослые старше 20 лет
Ежегодный опрос о факторах риска и проверка АД и массы тела
Сахар крови один раз в 3 года
Липидный профиль один раз в 5 лет
Анализ ДНК с использование образца мочи или влагалищного мазка
Женщины, ведущие половую жизнь, в возрасте 24 лет или младше
Женщины в возрасте 25 лет и старше при наличии у них факторов риска (таких как несколько половых партнеров или инфекция, передающаяся половым путем)
Не реже одного раза в год
Беременные женщины в возрасте 24 лет или младше
Беременные женщины в возрасте 25 лет и старше при наличии у них факторов риска
Во время первого пренатального визита и в 3-м триместре
Анализ ДНК с использованием образца мочи или образца, взятого из мочеиспускательного канала или прямой кишки с помощью тампона, независимо от использования презерватива
Мужчины, вступавшие в половые отношения с мужчинами в течение предыдущего года
Не реже одного раза в год, независимо от использования презерватива
Каждые 3–6 месяцев, если у мужчины повышен риск инфекции (например, если у него или его половых партнеров было несколько половых партнеров)
Анализы с учетом анатомии
Все трансгендерные мужчины и люди разнообразной гендерной самоидентификации с шейкой матки.
Ежегодно
Колоноскопия, сигмоскопия, тесты для проверки наличия крови в кале (анализы кала на скрытую кровь [FOBT] или иммунохимический анализ кала [FIT]) или раковой ДНК (FIT-DNA)
Взрослые в возрасте 45–75 лет
Для взрослых младше 45 лет консультация с врачом по вопросу индивидуального скрининга, в зависимости от их профиля факторов риска (например, семейного анамнеза или некоторых заболеваний кишечника)
Для людей со средним риском один из следующих вариантов:
FOBT или FIT ежегодно;
FIT-ДНК каждые 1–3 года;
колоноскопия каждые 10 лет;
КТ-колонография каждые 5 лет;
гибкая сигмоидоскопия один раз в 5 лет или один раз в 10 лет плюс FIT ежегодно.
Осмотры стоматолога
Все (регулярные проверки должны начаться с появлением первого зуба или до первого дня рождения ребенка)
Дети и подростки младше 18 лет каждые 3–12 месяцев
Лица в возрасте 18 лет и старше каждые 12–24 месяца
Опрос, включая стандартные опросники
Взрослые и дети в возрасте 11 лет и старше
Один раз, а также периодически при появлении стрессовых обстоятельств (например, развод, смена работы или образа жизни, либо смерть в семье)
Анализы крови для определения уровня гемоглобина A1C или уровня сахара в крови
Взрослые в возрасте от 35 до 70 лет или лица с избыточным весом, с повышенным артериальным давлением или высоким уровнем холестерина и/или других жиров (липидов) в крови или с высоким уровнем сахара в крови в прошлом
Все дети и подростки, у которых нет симптомов, в возрасте 10 лет и старше (или после начала полового созревания), имеют избыточный вес или ожирение, либо имеют другие факторы риска, например, у матери во время беременности был диабет (диабет беременных)
Каждые 3 года в зависимости от факторов риска и результатов предшествующих анализов
Во время беременности: на 24-й неделе беременности или позже
Анализ ДНК с использование образца мочи или влагалищного мазка
Женщины в возрасте 24 лет или младше, которые живут половой жизнью
Женщины в возрасте 25 лет и старше при наличии у них факторов риска (таких как несколько половых партнеров или инфекция, передающаяся половым путем)
Все беременные женщины во время первого пренатального визита
Мужчины, вступавшие в половые отношения с мужчинами в течение предыдущего года
Один раз, а также периодически при изменении обстоятельств (например, новые половые партнеры или при наступлении беременности)
Исследование слуха
Взрослые в возрасте 50 лет и старше
Различные рекомендации от национальных организаций, такие как:
Скрининг на Rh(D)-несовместимость
Иногда другие анализы, в зависимости от результатов тестов
Беременные женщины
Во время первого пренатального визита
Анализ крови на инфекцию вирусом гепатите В
Беременные женщины, контакты в домохозяйстве, лица, применяющие внутривенные наркотики, мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами и многие другие факторы риска
Во время первого пренатального визита
Анализ крови на инфекцию вирусом гепатита С
Взрослые в возрасте 18–79 лет
Люди с факторами риска (такими как применение внутривенных наркотиков)
Однократно
повышенное артериальное давление (гипертензия);
Измерение артериального давления
Взрослые и дети в возрасте 3 лет и старше
Каждый раз во время посещения врача или один раз в год
Инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), включая СПИД
Анализ крови или слюны на ВИЧ-инфекцию
Все в возрасте 15–65 лет, старше 65 лет при наличии факторов риска ВИЧ-инфекции и все беременные женщины
Как минимум, один раз, а также снова при появлении новых высоких рисков (например, при наличии нескольких половых партнеров или при применении наркотических инъекционных препаратов, а также для мужчин-гомосексуалистов)
Низкодозовая КТ
Люди в возрасте 50–80 лет с анамнезом курения 20 и более пачек-лет, которые курят в настоящее время или бросили курить в течение последних 15 лет
Ежегодно
Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (ДРА) для измерения плотности костной ткани
Все женщины в возрасте 65 лет и старше
Женщины в возрасте до 65 лет, которые подвержены риску переломов вследствие остеопороза или имеют факторы риска остеопороза (например, наличие близких родственников с остеопорозом или низкой массой тела, курение либо прием кортикостероидов или других лекарственных препаратов, которые могут вызвать потерю костной ткани)
Как минимум, один раз
Избыточная масса тела у взрослых и детей
Измерение роста и массы тела
Расчет индекса массы тела (ИМТ)
Все взрослые и дети в возрасте 6 лет и старше
Каждый раз во время планового посещения врача или один раз в год
Ухудшение зрения
Соответствующее возрасту офтальмологическое обследование глаз и проверка зрения на амблиопию/страбизм, рефракционную ошибку и любые другие проблемы, которые могут привести к ухудшению зрения
Все
Различные рекомендации от национальных организаций, такие как:
Дети: к возрасту 6 месяцев (на предмет здоровья глаз, развития зрения и правильности положения глаз);
как минимум однократно у всех детей в возрасте от 3 до 5 лет для выявления амблиопии или ее факторов риска.
Взрослые в возрасте 65 лет и старше: один раз в 1–2 года.
Анализы крови на наличие инфекции
Взрослые с такими факторами риска, как:
однократно, а также периодически при изменении обстоятельств (например, новые половые партнеры или наступление беременности)
Вопросы об употреблении табака
Все подростки и взрослые
Каждый раз во время посещения врача
*На основании рекомендаций наиболее авторитетных органов в Соединенных Штатах Америки. Тем не менее, в этих рекомендациях существуют разногласия. Также, люди с повышенным риском заболевания обычно проходят скрининг чаще. В эту таблицу включены не все рекомендации.
†Скрининговые проверки, которые могут выполняться в домашних условиях, включают регулярное измерение массы тела, а также ежегодную проверку кожи на наличие изменений или кровоточащих кожных поражений. Можно попросить другого человека (например, супруга) осмотреть участки кожи, которые трудно увидеть самостоятельно, например, на спине или за ушами. Некоторые врачи рекомендуют мужчинам проходить проверку на наличие уплотнений в яичках, хотя доказательства эффективности этого мероприятия неясны.
‡ Тестирование на ВПЧ высокого риска включает в себя тестирование на типы ВПЧ, которые с наибольшей вероятностью могут вызывать рак шейки матки. Этот тест может выявить фрагменты ДНК этих видов рака в клетках шейки матки.