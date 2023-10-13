*На основании рекомендаций наиболее авторитетных органов в Соединенных Штатах Америки. Тем не менее, в этих рекомендациях существуют разногласия. Также, люди с повышенным риском заболевания обычно проходят скрининг чаще. В эту таблицу включены не все рекомендации.

†Скрининговые проверки, которые могут выполняться в домашних условиях, включают регулярное измерение массы тела, а также ежегодную проверку кожи на наличие изменений или кровоточащих кожных поражений. Можно попросить другого человека (например, супруга) осмотреть участки кожи, которые трудно увидеть самостоятельно, например, на спине или за ушами. Некоторые врачи рекомендуют мужчинам проходить проверку на наличие уплотнений в яичках, хотя доказательства эффективности этого мероприятия неясны.