Некоторые распространенные фобии*
Фобия
Определение
Акрофобия
Боязнь высоты
Аматофобия
Боязнь пыли
Астрафобия
Боязнь грома и молнии
Авиафобия
Боязнь полетов
Белонефобия
Боязнь игл, булавок или других острых объектов
Бронтофобия
Боязнь грома
Клаустрофобия
Боязнь замкнутых пространств
Эротофобия
Боязнь женских гениталий
Гефирофобия
Боязнь пересечения мостов
Гидрофобия
Боязнь воды
Одонтиатофобия
Боязнь дантистов
Фартофобия
Боязнь испустить газы в общественном месте
Фазмофобия
Боязнь приведений
Фобофобия
Боязнь страхов или развития фобии
Спаргарофобия
Боязнь аспарагуса
Трискаидекафобия
Боязнь всего, связанного с числом тринадцать
Трипанофобия
Боязнь инъекций
Зоофобия
Боязнь животных (обычно пауков, змей или мышей)
* Существует 500 названных фобий, перечисленных на сайте «Перечень фобий» (Phobia List). Большинство из них чрезвычайно редкие.