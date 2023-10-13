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Некоторые противовирусные препараты, применяемые для лечения инфекций, вызванных вирусом герпеса

Лекарственные препараты

Общее использование

Некоторые побочные эффекты

Ацикловир

Генитальный герпес

Опоясывающий лишай

Ветрянка

Мало серьезных побочных эффектов

Изредка поражение почек

Изредка у людей с ослабленной иммунной системой — тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (ТТП) и гемолитико-уремический синдром (ГУС).

Цидофовир

Цитомегаловирусные инфекции, включая ретинит (инфекцию сетчатки глаза)

Поражение почек

Фамцикловир

Оральный и генитальный герпес

Опоясывающий лишай

Ветрянка

Мало серьезных побочных эффектов

Фоскарнет

Цитомегаловирусная инфекция

Поражение почек

Электролитические нарушения

Язвы половых органов (исчезающие после прекращения приема препарата)

Ганцикловир

Цитомегаловирусные инфекции, включая ретинит

Низкое число лейкоцитов

Летермовир

Цитомегаловирусные инфекции у людей, перенесших трансплантацию костного мозга или почки

Тошнота, рвота и диарея

Отек голеней или кистей рук

Кашель

Головная боль

Утомляемость

боль в животе;

Марибавир

Цитомегаловирусные инфекции, устойчивые к другим лекарственным препаратам

Изменение вкусовых ощущений (дисгевзия)

Тошнота, рвота и диарея

Пенцикловир (в форме крема)

Герпес губ

Мало побочных эффектов

Покраснение в месте нанесения

Трифлуридин (глазные капли)

Кератит, вызванный вирусом простого герпеса (инфекция роговицы)

Жжение в глазах

Отек век

Валацикловир

Генитальный герпес

Опоясывающий лишай

Ветрянка

Мало серьезных побочных эффектов (как и у ацикловира)

Валганцикловир

Цитомегаловирусная инфекция

Как у ганцикловира (то есть низкий уровень лейкоцитов)

Видарабин (в виде мази для глаз)

Кератит, вызванный вирусом простого герпеса

Раздражение глаз

повышенная чувствительность к свету;

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