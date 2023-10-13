Некоторые противовирусные препараты, применяемые для лечения инфекций, вызванных вирусом герпеса
Лекарственные препараты
Общее использование
Некоторые побочные эффекты
Ацикловир
Мало серьезных побочных эффектов
Изредка поражение почек
Изредка у людей с ослабленной иммунной системой — тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (ТТП) и гемолитико-уремический синдром (ГУС).
Цидофовир
Цитомегаловирусные инфекции, включая ретинит (инфекцию сетчатки глаза)
Поражение почек
Фамцикловир
Оральный и генитальный герпес
Мало серьезных побочных эффектов
Фоскарнет
Поражение почек
Язвы половых органов (исчезающие после прекращения приема препарата)
Ганцикловир
Цитомегаловирусные инфекции, включая ретинит
Низкое число лейкоцитов
Летермовир
Цитомегаловирусные инфекции у людей, перенесших трансплантацию костного мозга или почки
Тошнота, рвота и диарея
Отек голеней или кистей рук
Кашель
Головная боль
Утомляемость
боль в животе;
Марибавир
Цитомегаловирусные инфекции, устойчивые к другим лекарственным препаратам
Изменение вкусовых ощущений (дисгевзия)
Тошнота, рвота и диарея
Пенцикловир (в форме крема)
Мало побочных эффектов
Покраснение в месте нанесения
Трифлуридин (глазные капли)
Кератит, вызванный вирусом простого герпеса (инфекция роговицы)
Жжение в глазах
Отек век
Валацикловир
Мало серьезных побочных эффектов (как и у ацикловира)
Валганцикловир
Как у ганцикловира (то есть низкий уровень лейкоцитов)
Видарабин (в виде мази для глаз)
Раздражение глаз
повышенная чувствительность к свету;