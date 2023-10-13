Некоторые причины снижения артериального давления
Что происходит в организме
Примеры причин
Нарушается функция вегетативной нервной системы
Препятствие на пути потока крови обратно к сердцу
Сдавливание нижней полой вены (основной вены, несущей кровь от ног) маткой у беременных женщин, когда они лежат в определенных положениях
Повышение внутрибрюшного давления при напряжении во время дефекации, мочеиспускании или при подъеме тяжестей
Расширение кровеносных сосудов
Алкоголь
Некоторые аллергические реакции
Некоторые антидепрессанты, такие как амитриптилин
Гипотензивные препараты, которые расширяют кровеносные сосуды (например, блокаторы кальциевых каналов, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента и блокаторы рецепторов ангиотензина II)
Бактериальные инфекции, при тяжелом течении
Перегревание
Поражение нервов (например, по причине сахарного диабета, амилоидоза или травмы спинного мозга)
Нитраты
Снижение объема крови
диарея;
Диуретики (препараты, которые помогают почкам выводить воду из организма, например, фуросемид и гипотиазид)
Обильное кровотечение
Чрезмерное потоотделение
Избыточное мочеиспускание (общий признак неконтролируемого диабета или недостаточности надпочечников)
Торможение центров, ответственных за регуляцию артериального давления, в головном мозге
Алкоголь
Антидепрессанты (некоторые)
Гипотензивные препараты, такие как метилдопа и клофелин
Барбитураты
Снижение сердечного выброса (объема крови, перекачиваемой от сердца к телу)
заболевания сердечных клапанов;
Поражение или нарушение функции мышцы сердца (например, из-за инфаркта миокарда или миокардита)