Некоторые причины острого панкреатита
Камни в желчном пузыре
Употребление алкоголя
Лекарственные препараты, такие как ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), азатиоприн, фуросемид, 6-меркаптопурин, пентамидин, противодиабетические препараты, сульфаниламиды и вальпроат
Использование эстрогенов женщинами с высокими уровнями липидов в крови
Высокие уровни кальция в крови (которые могут быть вызваны гиперпаратиреозом)
Вирусы, такие как вирус паротита, вирус Коксаки B, вирусы гепатита А и гепатита E, а также цитомегаловирус
Высокие уровни триглицеридов в крови (гипертриглицеридемия)
Повреждение поджелудочной железы в результате хирургического вмешательства или процедуры под названием эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ)
Поражение поджелудочной железы при тупой травме или проникающем ранении
Рак поджелудочной железы или закупорка протока поджелудочной железы по другим причинам
Наследственный панкреатит, включая небольшой процент людей с кистозным фиброзом или генами кистозного фиброза
Курение сигарет
Трансплантация почки
Беременность (редко)
Тропический панкреатит