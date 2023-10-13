Некоторые причины обильного кровотечения
Причина
Примеры
Заболевания тромбоцитов
Пониженное количество тромбоцитов
Цирроз (в том случае, если селезенка увеличена)
ДВС (при быстром прогрессировании)
Лекарственные препараты, которые могут инициировать разрушение тромбоцитов (в том числе гепарин, хинидин, хинин, сульфаниламидные препараты, сульфанилмочевины, рифампин)
Гемолитико-уремический синдром
Повышенное количество тромбоцитов (которое часто приводит к избыточному свертыванию крови, но в некоторых случаях вызывает обильные кровотечения)
Нарушения функции тромбоцитов
Лекарственные препараты, которые могут приводить к нарушениям функции тромбоцитов (в том числе аспирин или другие НПВП)
Нарушения свертывания крови
приобретенной.
Антикоагулянты (лекарственные препараты, ингибирующие свертывание крови), в том числе гепарин, варфарин или ППАК (включая дабигатран, апиксабан, эдоксабан и ривароксабан)
ДВС (при медленном прогрессировании)
наследственной;
Нарушения со стороны кровеносных сосудов
приобретенной.
иммуноглобулин-А-ассоциированный васкулит;
наследственной;
Нарушения соединительной ткани (такие как синдром Марфана)
Наследственная геморрагическая телеангиэктазия
ДВС = диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови; ППАК = прямые пероральные антикоагулянты; ВИЧ = вирус иммунодефицита человека; НПВП = нестероидные противовоспалительные препараты; ФВ = фактор фон Виллебранда.