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Некоторые причины обильного кровотечения

Причина

Примеры

Заболевания тромбоцитов

Пониженное количество тромбоцитов

Апластическая анемия

Цирроз (в том случае, если селезенка увеличена)

ДВС (при быстром прогрессировании)

Лекарственные препараты, которые могут инициировать разрушение тромбоцитов (в том числе гепарин, хинидин, хинин, сульфаниламидные препараты, сульфанилмочевины, рифампин)

Гемолитико-уремический синдром

ВИЧ-инфекция

Иммунная тромбоцитопения

Лейкоз

Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура

Повышенное количество тромбоцитов (которое часто приводит к избыточному свертыванию крови, но в некоторых случаях вызывает обильные кровотечения)

Первичная тромбоцитемия

Нарушения функции тромбоцитов

Хроническая болезнь почек

Лекарственные препараты, которые могут приводить к нарушениям функции тромбоцитов (в том числе аспирин или другие НПВП)

множественная миелома;

Болезнь Виллебранда

Нарушения свертывания крови

приобретенной.

Антикоагулянты (лекарственные препараты, ингибирующие свертывание крови), в том числе гепарин, варфарин или ППАК (включая дабигатран, апиксабан, эдоксабан и ривароксабан)

ДВС (при медленном прогрессировании)

Болезнь печени

Недостаточность витамина K

наследственной;

гемофилия;

Нарушения со стороны кровеносных сосудов

приобретенной.

иммуноглобулин-А-ассоциированный васкулит;

Дефицит витамина С

наследственной;

Нарушения соединительной ткани (такие как синдром Марфана)

Наследственная геморрагическая телеангиэктазия

Болезнь Виллебранда

ДВС = диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови; ППАК = прямые пероральные антикоагулянты; ВИЧ = вирус иммунодефицита человека; НПВП = нестероидные противовоспалительные препараты; ФВ = фактор фон Виллебранда.

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