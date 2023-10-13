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Некоторые причины и характерные особенности увеличения лимфатических узлов

Причина

Распространенные признаки*

Обследования

Онкологические заболевания

Лейкозы (обычно хронический, а иногда острый лимфолейкоз)

Утомляемость, жар и снижение массы тела

При остром лейкозе часто повышенная кровоточивость и/или кровотечения

Полный общий анализ крови и специализированные анализы крови (например, мазок периферической крови и/или проточная цитометрия)

Исследование костного мозга

Лимфомы

Безболезненная лимфаденопатия (местная или широко распространенная)

Узлы часто эластичные и иногда сливаются вместе

Часто лихорадка, ночная потливость и потеря массы тела

Биопсия лимфатического узла

Специальные анализы крови

Метастазирующие злокачественные опухоли (часто головы и шеи, щитовидной железы, молочной железы, или легких)

Один или несколько безболезненных лимфоузлов в области шеи

Лимфоузлы часто плотные, иногда не поддающиеся смещению

Обследования для выявления первичной опухоли, часто включающие визуализирующие исследования, анализы крови и биопсию

Системные ревматические заболевания

Болезнь Кавасаки

Болезненные припухшие узлы в области шеи у ребенка

Лихорадка, как правило, выше 39° C, сыпь на туловище, заметные красные бугорки на языке, шелушение кожи на ладонях, подошвах и вокруг ногтей

Только обследование врачом

Саркоидоз

Безболезненная лимфаденопатия, возможно широко распространенная

Часто кашель и/или одышка, лихорадка, недомогание, мышечная слабость, потеря массы тела и боли в суставах

Томография грудной клетки (обычный рентген или КТ)

Иногда биопсия лимфатического узла

Системная красная волчанка (волчанка)

Распространенная лимфаденопатия

В типичном случае болезненные, а иногда и опухшие суставы

Иногда сыпь на носу и щеках и другие язвы на коже

Осмотр врача плюс анализы крови

Инфекции

Инфекция тканей зубов

Поражены только лимфоузлы шеи с одной стороны (часто болезненны)

Больной зуб

Только осмотр врачом или стоматологом

ВИЧ-инфекция (сразу после заражения — первичная инфекция)

Генерализованная лимфаденопатия

Обычно лихорадка, недомогание, сыпь и боль в суставах

Часто у лица с известным инфицированием ВИЧ или факторами риска ВИЧ (укол иглой, использованной другим лицом или сексуальная активность с высокой степенью риска)

Анализ крови на ВИЧ

мононуклеоз;

Увеличение с обеих сторон, как правило, в области шеи, но иногда под мышками или в паху

Лихорадка, боль в горле и чрезмерная усталость

Как правило, у подростков или молодых людей

Анализ крови на мононуклеоз

Инфекции, передающиеся половым путем (в частности, вызванные вирусом простого герпеса, хламидиями и сифилис)

За исключением вторичного сифилиса, только увеличенные лимфоузлы в области паха

Часто симптомы со стороны мочевых путей (например, боль во время мочеиспускания) и выделения из уретры или влагалища

Иногда язвы на половых органах

Для вторичного сифилиса часто распространенные язвы на слизистых оболочках и распространенная лимфаденопатия

Анализ на ИППП

Инфекции кожи и мягких тканей (например, флегмона, абсцесс, болезнь кошачьих царапин), в том числе непосредственная инфекция лимфоузла

Обычно видимое ранение или инфекция кожи возле увеличенного лимфоузла

Обычно только обследование врачом

Иногда анализы крови для выявления антител к микроорганизму, вызвавшему развитие инфекции

токсоплазмоз;

Увеличенные узлы на шее и в подмышечной ямке с обеих сторон

Иногда гриппоподобные симптомы и увеличение печени и селезенки

Часто контакт с кошачьими фекалиями в анамнезе

Анализы крови

Туберкулез с поражением лимфатических узлов

Обычно отек лимфоузлов в области шеи или над ключицей

Иногда лимфатические узлы с воспалением или отделяемым

Часто у пациента с ВИЧ-инфекцией

Туберкулиновая кожная проба или анализы крови на туберкулез

Обычно биопсия лимфоузла

Инфекция верхних дыхательных путей (в том числе боли в горле)

Поражены только лимфоузлы шеи, болезненность незначительна или отсутствует

Боль в горле, насморк или кашель

Только обследование врачом

Иное

Лекарственные препараты: Часто следующие препараты: аллопуринол, антибиотики (например, цефалоспорины, пенициллин и сульфаниламиды), атенолол, каптоприл, карбамазепин, фенитоин, пириметамин и хинидин

Использование препарата, послужившего причиной, в анамнезе

За исключением фенитоина, сыпь, суставные и мышечные боли, лихорадка

Только обследование врачом

Силиконовые имплантаты молочных желез

Увеличение лимфоузлов под мышками у женщин с имплантатами молочных желез

Осмотр врача и часто обследование для исключения других причин увеличения лимфоузла

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

КТ — компьютерная томография; ВИЧ — вирус иммунодефицита человека; ИППП — инфекция, передающаяся половым путем.

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