Некоторые причины и характерные особенности увеличения лимфатических узлов
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Онкологические заболевания
Лейкозы (обычно хронический, а иногда острый лимфолейкоз)
Утомляемость, жар и снижение массы тела
При остром лейкозе часто повышенная кровоточивость и/или кровотечения
Полный общий анализ крови и специализированные анализы крови (например, мазок периферической крови и/или проточная цитометрия)
Исследование костного мозга
Безболезненная лимфаденопатия (местная или широко распространенная)
Узлы часто эластичные и иногда сливаются вместе
Часто лихорадка, ночная потливость и потеря массы тела
Биопсия лимфатического узла
Специальные анализы крови
Метастазирующие злокачественные опухоли (часто головы и шеи, щитовидной железы, молочной железы, или легких)
Один или несколько безболезненных лимфоузлов в области шеи
Лимфоузлы часто плотные, иногда не поддающиеся смещению
Обследования для выявления первичной опухоли, часто включающие визуализирующие исследования, анализы крови и биопсию
Системные ревматические заболевания
Болезненные припухшие узлы в области шеи у ребенка
Лихорадка, как правило, выше 39° C, сыпь на туловище, заметные красные бугорки на языке, шелушение кожи на ладонях, подошвах и вокруг ногтей
Только обследование врачом
Безболезненная лимфаденопатия, возможно широко распространенная
Часто кашель и/или одышка, лихорадка, недомогание, мышечная слабость, потеря массы тела и боли в суставах
Томография грудной клетки (обычный рентген или КТ)
Иногда биопсия лимфатического узла
Системная красная волчанка (волчанка)
Распространенная лимфаденопатия
В типичном случае болезненные, а иногда и опухшие суставы
Иногда сыпь на носу и щеках и другие язвы на коже
Осмотр врача плюс анализы крови
Инфекции
Инфекция тканей зубов
Поражены только лимфоузлы шеи с одной стороны (часто болезненны)
Больной зуб
Только осмотр врачом или стоматологом
ВИЧ-инфекция (сразу после заражения — первичная инфекция)
Генерализованная лимфаденопатия
Обычно лихорадка, недомогание, сыпь и боль в суставах
Часто у лица с известным инфицированием ВИЧ или факторами риска ВИЧ (укол иглой, использованной другим лицом или сексуальная активность с высокой степенью риска)
Анализ крови на ВИЧ
Увеличение с обеих сторон, как правило, в области шеи, но иногда под мышками или в паху
Лихорадка, боль в горле и чрезмерная усталость
Как правило, у подростков или молодых людей
Анализ крови на мононуклеоз
Инфекции, передающиеся половым путем (в частности, вызванные вирусом простого герпеса, хламидиями и сифилис)
За исключением вторичного сифилиса, только увеличенные лимфоузлы в области паха
Часто симптомы со стороны мочевых путей (например, боль во время мочеиспускания) и выделения из уретры или влагалища
Иногда язвы на половых органах
Для вторичного сифилиса часто распространенные язвы на слизистых оболочках и распространенная лимфаденопатия
Анализ на ИППП
Инфекции кожи и мягких тканей (например, флегмона, абсцесс, болезнь кошачьих царапин), в том числе непосредственная инфекция лимфоузла
Обычно видимое ранение или инфекция кожи возле увеличенного лимфоузла
Обычно только обследование врачом
Иногда анализы крови для выявления антител к микроорганизму, вызвавшему развитие инфекции
Увеличенные узлы на шее и в подмышечной ямке с обеих сторон
Иногда гриппоподобные симптомы и увеличение печени и селезенки
Часто контакт с кошачьими фекалиями в анамнезе
Анализы крови
Туберкулез с поражением лимфатических узлов
Обычно отек лимфоузлов в области шеи или над ключицей
Иногда лимфатические узлы с воспалением или отделяемым
Часто у пациента с ВИЧ-инфекцией
Туберкулиновая кожная проба или анализы крови на туберкулез
Обычно биопсия лимфоузла
Инфекция верхних дыхательных путей (в том числе боли в горле)
Поражены только лимфоузлы шеи, болезненность незначительна или отсутствует
Боль в горле, насморк или кашель
Только обследование врачом
Иное
Лекарственные препараты: Часто следующие препараты: аллопуринол, антибиотики (например, цефалоспорины, пенициллин и сульфаниламиды), атенолол, каптоприл, карбамазепин, фенитоин, пириметамин и хинидин
Использование препарата, послужившего причиной, в анамнезе
За исключением фенитоина, сыпь, суставные и мышечные боли, лихорадка
Только обследование врачом
Силиконовые имплантаты молочных желез
Увеличение лимфоузлов под мышками у женщин с имплантатами молочных желез
Осмотр врача и часто обследование для исключения других причин увеличения лимфоузла
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
КТ — компьютерная томография; ВИЧ — вирус иммунодефицита человека; ИППП — инфекция, передающаяся половым путем.