Некоторые причины и характерные особенности болей в конечности
Причина*
Распространенные признаки†
Обследования
Внезапная, острая боль, которая развивается в течение нескольких минут
Закупорка артерии конечности, обычно ноги, тромбом
Внезапную интенсивную боль
Похолодание и бледность конечности
Спустя несколько часов симптомы нарушения функции нерва, такие как слабость, онемение, покалывание или судороги
Ослабление или полное исчезновение пульса в конечности
Немедленное выполнение артериографии
Внезапная грыжа межпозвоночного диска
Боль, распространяющаяся по оси конечности, и иногда онемение
Боль, которая часто усугубляется при движении
Часто боли в шее или в спине
Иногда слабость в части пораженной конечности
Обычно МРТ
Боль в руке, но не в ноге
Иногда боль или чувство давления в груди или челюсти
Иногда тошнота, потливость и затрудненное дыхание
Иногда у лиц с известным заболеванием сердца
ЭКГ
Анализы крови для выявления веществ, которые указывают на повреждение сердца (сердечные биомаркеры)
Иногда ангиография артерий сердца
Заболевание периферических артерий, вызванное жировыми отложениями в стенках артерий (атеросклероз), которое уменьшает кровоток, почти всегда в ноге
Эпизоды периодической боли в ноге, которые возникают только при ходьбе и ослабевают после нескольких минут отдыха (перемежающаяся хромота)
Ультразвуковое исследование
Иногда артериография
Боль развивается постепенно (от нескольких часов до нескольких дней)
Бактериальная инфекция кожи (флегмона)
Покраснение или потемнение, повышение температуры и болезненность на участке неправильной формы
Иногда лихорадка
Обследование врачом
Иногда посев крови
Тромбоз глубоких вен (сгусток крови в глубоких венах ноги [обычно] или руки)
Отек всей части конечности (например, всей голени или голени и бедра)
Обычно боль, покраснение или потемнение, повышение температуры и/или болезненность в зоне поражения
Иногда у лиц с факторами риска образования тромбов, такими как недавняя операция, травма, постельный режим, гипс на ноге, использование гормональной терапии или рак
Ультразвуковое исследование
Иногда анализ крови для выявления тромбов (D-димеры)
Глубокие бактериальные инфекции под кожей и/или в мышце (некроз мышц)
Глубокая, постоянная боль
Покраснение или потемнение, повышение температуры, болезненность и отек с ощущением распирания
Признаки тяжелого заболевания (такие как лихорадка, спутанность сознания и учащенное сердцебиение)
Иногда выделения с неприятным запахом, волдыри или участки почерневшей, мертвой кожи
Посев крови и тканей
Рентгенологические исследования
В некоторых случаях МРТ
Инфекция костей (остеомиелит)
Глубокая, постоянная боль, часто возникающая в ночное время
Болезненность кости и лихорадка
Часто у лиц с факторами риска (например, ослабление иммунной системы, использование запрещенных инъекционных наркотиков или известный источник инфекции)
Рентгенологические исследования, а также МРТ и/или КТ
Иногда посев костного материала
Хроническая боль (существующая в течение недели или более)
Опухоль кости (происходящая из кости или метастазирующая в кость из опухоли в других частях тела)
Глубокая, постоянная боль, часто усугубляющаяся в ночное время
Болезненность кости
Часто у лиц с известным онкологическим заболеванием
Рентгенологические исследования, а также МРТ и/или КТ
Давление на определенные нервы, в случае
Обычно слабость и иногда онемение или покалывание вдоль части конечности
Иногда только обследование врачом
Иногда проводятся электромиография и исследование скорости проведения нервного импульса
В некоторых случаях МРТ
Давление на корешок спинномозгового нерва (часть спинномозгового нерва рядом с спинным мозгом), которое может быть вызвано грыжей межпозвоночного диска или костной шпорой
Боль, распространяющаяся по оси конечности, и иногда онемение
Боль, которая часто усугубляется при движении
Часто боли в шее или в спине
Часто слабость в части пораженной конечности
Обычно МРТ
Дегенерация или воспаление нескольких нервов по всему телу (полинейропатия)
Хроническое онемение и жгучая боль, как правило, в обеих руках и/или обеих ногах
Часто у лиц с заболеваниями, вызывающими поражение нервной системы, такими, как диабет, расстройство, связанное с употреблением алкоголя, или васкулит
Иногда только обследование врачом
Иногда исследования нервной проводимости и электромиография
Сильная жгучая или ноющая боль
Иногда усиливающиеся чувствительность и боль, вызываемые чем-то, что обычно не приводит к развитию болевых ощущений
Часто кожа становится красной, пятнистой или пепельно-серой, в пораженной конечности усиливается или снижается потоотделение
Обычно у лиц с травмами в анамнезе (иногда многими годами ранее)
Только обследование врачом
Хроническая венозная недостаточность (вызывающая скопление крови в ногах)
Опухание голеностопных суставов или ног
Хронический умеренный дискомфорт, ноющая боль или судороги в ногах, но без острой боли
Иногда красновато-коричневые, плотные участки на коже и неглубокие язвы на голенях
Часто варикозное расширение вен
Только обследование врачом
*Не рассматривается боль в руке или ноге из-за травмы.
† Всегда проводится обследование врачом. К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
КТ = компьютерная томография; ЭКГ = электрокардиография; МРТ = магнитно-резонансная томография.