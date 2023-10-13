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Некоторые причины и характерные особенности болей в конечности

Причина*

Распространенные признаки†

Обследования

Внезапная, острая боль, которая развивается в течение нескольких минут

Закупорка артерии конечности, обычно ноги, тромбом

Внезапную интенсивную боль

Похолодание и бледность конечности

Спустя несколько часов симптомы нарушения функции нерва, такие как слабость, онемение, покалывание или судороги

Ослабление или полное исчезновение пульса в конечности

Немедленное выполнение артериографии

Внезапная грыжа межпозвоночного диска

Боль, распространяющаяся по оси конечности, и иногда онемение

Боль, которая часто усугубляется при движении

Часто боли в шее или в спине

Иногда слабость в части пораженной конечности

Обычно МРТ

Инфаркт миокарда

Боль в руке, но не в ноге

Иногда боль или чувство давления в груди или челюсти

Иногда тошнота, потливость и затрудненное дыхание

Иногда у лиц с известным заболеванием сердца

ЭКГ

Анализы крови для выявления веществ, которые указывают на повреждение сердца (сердечные биомаркеры)

Иногда ангиография артерий сердца

Заболевание периферических артерий, вызванное жировыми отложениями в стенках артерий (атеросклероз), которое уменьшает кровоток, почти всегда в ноге

Эпизоды периодической боли в ноге, которые возникают только при ходьбе и ослабевают после нескольких минут отдыха (перемежающаяся хромота)

Ультразвуковое исследование

Иногда артериография

Боль развивается постепенно (от нескольких часов до нескольких дней)

Бактериальная инфекция кожи (флегмона)

Покраснение или потемнение, повышение температуры и болезненность на участке неправильной формы

Иногда лихорадка

Обследование врачом

Иногда посев крови

Тромбоз глубоких вен (сгусток крови в глубоких венах ноги [обычно] или руки)

Отек всей части конечности (например, всей голени или голени и бедра)

Обычно боль, покраснение или потемнение, повышение температуры и/или болезненность в зоне поражения

Иногда у лиц с факторами риска образования тромбов, такими как недавняя операция, травма, постельный режим, гипс на ноге, использование гормональной терапии или рак

Ультразвуковое исследование

Иногда анализ крови для выявления тромбов (D-димеры)

Глубокие бактериальные инфекции под кожей и/или в мышце (некроз мышц)

Глубокая, постоянная боль

Покраснение или потемнение, повышение температуры, болезненность и отек с ощущением распирания

Признаки тяжелого заболевания (такие как лихорадка, спутанность сознания и учащенное сердцебиение)

Иногда выделения с неприятным запахом, волдыри или участки почерневшей, мертвой кожи

Посев крови и тканей

Рентгенологические исследования

В некоторых случаях МРТ

Инфекция костей (остеомиелит)

Глубокая, постоянная боль, часто возникающая в ночное время

Болезненность кости и лихорадка

Часто у лиц с факторами риска (например, ослабление иммунной системы, использование запрещенных инъекционных наркотиков или известный источник инфекции)

Рентгенологические исследования, а также МРТ и/или КТ

Иногда посев костного материала

Хроническая боль (существующая в течение недели или более)

Опухоль кости (происходящая из кости или метастазирующая в кость из опухоли в других частях тела)

Глубокая, постоянная боль, часто усугубляющаяся в ночное время

Болезненность кости

Часто у лиц с известным онкологическим заболеванием

Рентгенологические исследования, а также МРТ и/или КТ

Давление на определенные нервы, в случае

Обычно слабость и иногда онемение или покалывание вдоль части конечности

Иногда только обследование врачом

Иногда проводятся электромиография и исследование скорости проведения нервного импульса

В некоторых случаях МРТ

Давление на корешок спинномозгового нерва (часть спинномозгового нерва рядом с спинным мозгом), которое может быть вызвано грыжей межпозвоночного диска или костной шпорой

Боль, распространяющаяся по оси конечности, и иногда онемение

Боль, которая часто усугубляется при движении

Часто боли в шее или в спине

Часто слабость в части пораженной конечности

Обычно МРТ

Дегенерация или воспаление нескольких нервов по всему телу (полинейропатия)

Хроническое онемение и жгучая боль, как правило, в обеих руках и/или обеих ногах

Часто у лиц с заболеваниями, вызывающими поражение нервной системы, такими, как диабет, расстройство, связанное с употреблением алкоголя, или васкулит

Иногда только обследование врачом

Иногда исследования нервной проводимости и электромиография

Комплексный региональный болевой синдром

Сильная жгучая или ноющая боль

Иногда усиливающиеся чувствительность и боль, вызываемые чем-то, что обычно не приводит к развитию болевых ощущений

Часто кожа становится красной, пятнистой или пепельно-серой, в пораженной конечности усиливается или снижается потоотделение

Обычно у лиц с травмами в анамнезе (иногда многими годами ранее)

Только обследование врачом

Хроническая венозная недостаточность (вызывающая скопление крови в ногах)

Опухание голеностопных суставов или ног

Хронический умеренный дискомфорт, ноющая боль или судороги в ногах, но без острой боли

Иногда красновато-коричневые, плотные участки на коже и неглубокие язвы на голенях

Часто варикозное расширение вен

Только обследование врачом

*Не рассматривается боль в руке или ноге из-за травмы.

† Всегда проводится обследование врачом. К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

КТ = компьютерная томография; ЭКГ = электрокардиография; МРТ = магнитно-резонансная томография.

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