Некоторые причины и характерные особенности болей в груди
Причины
Распространенные признаки*
Обследования†
заболевания сердца;
Представляют непосредственную опасность для жизни
Тупая, ноющая, сжимающая или давящая боль, иногда внезапная, которая:
Иногда одышка или тошнота
Боль, которая возникает при физической нагрузке и уходит после отдыха (стенокардия)
Необычные тоны сердца, которые слышны через стетоскоп
Частые тревожные признаки‡
Регистрация ЭКГ, несколько раз в течение определенного периода времени
Анализы крови для измерения веществ, которые указывают на повреждение сердца (сердечные биомаркеры)
Если ЭКГ и уровни сердечных биомаркеров в норме, КТ артерий сердца или нагрузочная проба
При выявлении отклонений от нормы ЭКГ или уровня сердечных биомаркеров выполняется катетеризация сердца
Расслоение грудной аорты (разрыв в стенке грудного отдела аорты)
Представляют непосредственную опасность для жизни
Внезапная, разрывающая боль, которая распространяется в середину спины или начинается с нее
Иногда головокружение, инсульт, а также боль, холод или онемение в ноге (указывающее на недостаточный приток крови к ноге)
Иногда разный пульс или давление крови в конечностях
Обычно у лиц старше 55 лет с повышенным артериальным давлением в анамнезе
Тревожные признаки‡
Рентгенологические исследования органов грудной клетки
Визуализирующее исследование аорты
Перикардит (воспаление оболочки вокруг сердца)
Потенциально угрожающие жизни
Острая боль:
Необычные тоны сердца, слышные через стетоскоп
ЭКГ
Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца)
В некоторых случаях МРТ
Расстройства пищеварительного тракта
Представляют непосредственную опасность для жизни
Внезапная, острая боль сразу после рвоты или после медицинской процедуры, затрагивающей пищевод (например, эндоскопии пищевода и желудка или чреспищеводной эхокардиографии)
Некоторые тревожные признаки‡
Рентгенологические исследования органов грудной клетки
Рентгенологические исследования пищевода, выполняемые после проглатывания пациентом водорастворимого контраста (эзофагография)
Панкреатит (воспаление поджелудочной железы)
Потенциально угрожающие жизни
Сильная, постоянная боль, которая:
рвота;
Болезненность в верхней части живота
Иногда шок
Часто у лиц, злоупотребляющих алкоголем, или при наличии камней в желчном пузыре
Анализы крови для измерения фермента (липазы), вырабатываемой поджелудочной железой
Иногда КТ брюшной полости
Периодический нечеткий дискомфорт, который
Часто у курильщиков и у лиц, употребляющих алкоголь, или и то, и другое
Часто отсутствие тревожных признаков‡
Обследование врачом
Иногда эндоскопия
Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ)§
Обычно периодическая жгучая боль, которая
Обследование врачом
Иногда эндоскопия
Заболевания желчного пузыря и желчных протоков (заболевания желчных путей)§
Периодический дискомфорт, который:
Ультразвуковое исследование желчного пузыря
Иногда сканирование желчевыводящих путей (радиоизотопное сканирование с меченными технецием производными иминодиуксусной кислоты, HIDA)
Нарушения глотания, при которых нарушается движение (перистальтика) пищи через пищевод§
Боль, которая:
обычно затрудненное глотание.
Иногда рентгенологические исследования верхних отделов пищеварительного тракта после приема внутрь бария (проглатывания раствора бария)
Обследование для определения отклонений сократительной активности пищеварительного тракта от нормы (эзофагоманометрия)
Заболевания легких
Тромбоэмболия легочной артерии (закупорка легочной артерии сгустком крови)
Представляют непосредственную опасность для жизни
Часто резкая боль при дыхании, одышка, учащенное дыхание и учащенное сердцебиение
Иногда небольшое повышение температуры, кашель с кровью или шок
Более вероятно у пациентов с факторами риска тромбоэмболии легочной артерии (например, тромбы в анамнезе, недавно перенесенная операция, особенно хирургическое вмешательство на ногах, длительный постельный режим, гипс или шина на ноге, пожилой возраст, курение или рак)
КТ-ангиография или радиоизотопное сканирование легких
Иногда анализ крови для выявления тромбов (анализ на D-димер)
Напряженный пневмоторакс (коллапс легкого с повышением давления воздуха в грудной клетке)
Представляют непосредственную опасность для жизни
Значительная одышка
Низкое артериальное давление, опухшие вены шеи и ослабление дыхательных шумов, слышных через стетоскоп, с одной стороны
Обычно возникает только после тяжелой травмы грудной клетки
Обычно только обследование врачом
Иногда рентгенологическое исследование или ультразвуковое исследование органов грудной клетки
Потенциально угрожающие жизни
Лихорадка, озноб, кашель и, как правило, мокрота желтого или зеленого цвета
Часто одышка
Иногда боль при дыхании
Учащенное сердцебиение и застой в легких, выявленные в ходе осмотра
Рентгенологические исследования органов грудной клетки
Пневмоторакс (спадение легкого)
Потенциально угрожающие жизни
Внезапная острая боль, как правило, в одной половине груди
Иногда одышка
Иногда ослабление дыхательных шумов, слышных через стетоскоп, с одной стороны
Рентгенологическое исследование или ультразвуковое исследование органов грудной клетки
Плеврит (воспаление оболочки вокруг легкого)§
Острая боль при дыхании
Обычно у пациентов, которые недавно переболели пневмонией или вирусной респираторной инфекцией
Иногда кашель
Тревожные признаки отсутствуют‡
Обычно только обследование врачом
Другие расстройства
Боль в стенке грудной клетки, в том числе мышц, связок, нервов и ребер (скелетно-мышечная боль стенки грудной клетки)§
Боль, которая:
Болезненность максимальна в одной точке на грудной клетке
Тревожные признаки отсутствуют‡
Только обследование врачом
Боль, которая:
Только обследование врачом
Острая опоясывающая боль вокруг грудной клетки и часто спины, но только с одной стороны
Сыпь в виде многочисленных мелких пузырьков, иногда заполненных гноем, в области локализации боли, иногда возникающих вслед за появлением боли
Только обследование врачом
Злокачественные опухоли органов грудной клетки или стенки грудной клетки
Иногда боль, усиливающаяся при вдохе
Иногда хронический кашель, курение в анамнезе, потеря веса, увеличение лимфоузлов в области шеи
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
КТ органов грудной клетки
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† У большинства пациентов с болями в груди измеряют уровень кислорода в крови с помощью датчика, размещаемого на пальце (пульсоксиметрия), регистрируют ЭКГ и выполняют рентгенологическое исследование органов грудной клетки.
Настораживающие признаки включают:
§Если не указано иное, заболевание, как правило, не представляет опасности, хотя вызывает дискомфорт.
КТ = компьютерная томография; ЭКГ = электрокардиография; МРТ = магнитно-резонансная томография.