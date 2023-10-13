* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

† У большинства пациентов с болями в груди измеряют уровень кислорода в крови с помощью датчика, размещаемого на пальце (пульсоксиметрия), регистрируют ЭКГ и выполняют рентгенологическое исследование органов грудной клетки.

Настораживающие признаки включают: отклонение основных показателей состояния организма от нормы (сниженная или повышенная частота сердечных сокращений, выходящая за пределы нормального диапазона, учащенное дыхание и падение артериального давления ниже границы нормы);

признаки снижения кровотока (например, спутанность сознания, бледный или землистый цвет кожи и чрезмерное потоотделение);

Одышка

патологические дыхательные шумы или аномалии сердечного ритма;

новые шумы в сердце.

§Если не указано иное, заболевание, как правило, не представляет опасности, хотя вызывает дискомфорт.