Некоторые причины и характеристики чрезмерного мочеиспускания
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Расстройства, вызывающие частое мочеиспускание
Цистит (инфекция мочевого пузыря)
Обычно у женщин и девочек
Частые и острые позывы к мочеиспусканию
Боль или чувство жжения во время мочеиспускания
Иногда лихорадка и боль в нижней части спины или в боку
Иногда кровь в моче или зловонная моча
Беременность
Обычно во время последних нескольких месяцев беременности
Обследование врачом
Иногда общий анализ мочи (чтобы обнаружить инфекцию мочевыводящих путей)
Увеличение предстательной железы (доброкачественное или злокачественное)
Обычно у мужчин старше 50 лет
Медленно ухудшающиеся симптомы, связанные с мочеиспусканием, такие, как затрудненное начало мочеиспускания, слабый поток мочи, подтекание в конце мочеиспускания, а также чувство неполного мочеиспускания
Часто обнаруживается во время пальцевого ректального обследования
Анализы крови для измерения уровня ПСА
Если уровень ПСА повышен, биопсия предстательной железы
Иногда ультразвуковое исследование.
Простатит (инфекция предстательной железы)
Болезненность предстательной железы, обнаруженная во время пальцевого ректального обследования
Часто лихорадка, затрудненное начало мочеиспускания, жжение или боль во время мочеиспускания
Иногда присутствует кровь в моче
В некоторых случаях симптомы давней закупорки в мочевыводящих путях (включая слабый поток мочи, затруднения при мочеиспускании или подтекание в конце мочеиспускания)
Общий анализ мочи, посев мочи и пальцевое ректальное обследование
Лучевой цистит (поражение мочевого пузыря, вызванное лучевой терапией)
У больных, перенесших лучевую терапию нижней части живота, предстательной железы и промежности (область между гениталиями и анусом) для лечения рака
Обследование врачом
Иногда введение в мочевой пузырь гибкого зонда с оптической системой (цистоскопия) и биопсия
Слабость и онемение в ногах
Задержка мочи либо неконтролируемое выделение мочи или стула (недержание кала или мочи)
Иногда очевидная травма
МРТ позвоночника
Камни в мочевыводящих путях (которые не блокируют отток мочи)
Схваткообразные эпизодические приступы приходящей и уходящей боли в нижней части спины, в боку или в паху
В зависимости от того, где находится камень, возможно частое мочеиспускание или внезапные интенсивные позывы к мочеиспусканию
Общий анализ мочи
Ультразвуковое исследование или КТ почек, мочеточников и мочевого пузыря
Вещества, повышающие выделение мочи, такие, как кофеин, алкоголь или мочегонные средства
У здоровых людей без каких-либо других симптомов, вскоре после употребления напитков, содержащих кофеин или алкоголь, или у людей, которые недавно начали принимать мочегонные средства
Только обследование врачом
Непроизвольное мочеиспускание, чаще всего во время наклона, кашля, чихания или при поднятии тяжестей (называемое стрессовым недержанием)
После введения воды в мочевой пузырь оцениваются изменения в давлении и измеряется количество мочи в мочевом пузыре (цистометрия)
Расстройства, которые обычно увеличивают объем мочи
Неконтролируемый сахарный диабет
Чрезмерная жажда
Часто у маленьких детей
Иногда у взрослых с ожирением, которым уже поставлен диагноз сахарного диабета 2-го типа
Измерение уровня сахара (глюкозы) в крови
Чрезмерная жажда, которая может появляться внезапно или развиваться постепенно
Иногда у людей, перенесших травму или хирургическое вмешательство на головном мозге
Анализы крови и мочи выполняются до и после воздержания от употребления воды с последующим назначением АДГ (тест водной депривации)
Иногда анализы крови для измерения уровня АДГ
Чрезмерная жажда, развивающаяся постепенно
У людей с заболеваниями, которые могут поражать почки (например, серповидноклеточная анемия, синдром Шегрена или рак, повышенный уровень кальция в крови, вызванный гиперпаратиреозом, амилоидоз, саркоидоз или некоторые наследственные заболевания), или у тех, кто принимает лекарственные препараты, способные поражать почки (обычно литий, цидофовир, фоскарнет или ифосфамид)
Развитие в первые несколько лет жизни или у детей, родственники которых потребляют избыточное количество воды
Анализы крови и мочи
Иногда тест водной депривации
Использование мочегонного средства
У здоровых людей без каких-либо других симптомов, недавно начавших принимать мочегонные средства
Иногда у людей, которые скрытно принимают мочегонное средство (например, у профессиональных спортсменов и других людей, которые пытаются сбросить вес)
Обычно только обследование врачом
Чрезмерное употребление жидкости (полидипсия), часто из-за психического расстройства
Иногда у людей с известным диагнозом психического расстройства
Аналогично исследованиям для выявления дефицита аргинин-вазопрессина
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
АДГ — антидиуретический гормон; КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография; ПСА — простатспецифический антиген.