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Некоторые причины и характеристики приапизма

Причина

Распространенные признаки*

Обследования

Лекарственные препараты для лечения эректильной дисфункции (например, алпростадил, папаверин, фентоламин, аванафил, силденафил, тадалафил и варденафил)

Болезненный приапизм у мужчин, принимавших один из этих лекарственных препаратов непосредственно перед началом приапизма

Только обследование врачом

Запрещенные наркотики (такие как амфетамины и кокаин)

Болезненный приапизм

Если причиной являются амфетамины или кокаин, беспокойство и тревога

Обследование врачом

Время от времени анализ на наркотики

Другие лекарственные препараты (такие как антикоагулянты, некоторые антидепрессанты, гипотензивные препараты, психостимуляторы, антипсихотики, кортикостероиды или препараты лития)

Болезненный приапизм у мальчиков или у мужчин, которые проходят лечение какого-либо заболевания

Только обследование врачом

Болезни крови (например, лейкоз, множественная миелома, серповидноклеточная анемия или талассемия)

У мальчиков или у молодых мужчин, чаще всего африканского или средиземноморского происхождения

общий анализ крови;

Анализы крови для проверки на отклонения уровня гемоглобина (электрофорез гемоглобина)

Рак предстательной железы, распространившийся на области рядом с предстательной железой, или другой вид рака, распространившийся на гениталии

У мужчин в возрасте старше 50 лет, у которых усугубляются симптомы, указывающие на блокировку отверстия из мочевого пузыря в уретру (выходное отверстие мочевого пузыря), например, слабый отток мочи, затрудненное начало мочеиспускания и подтекание в конце мочеиспускания

Иногда присутствует кровь в моче

Анализы крови для измерения уровня простатспецифического антигена

КТ или МРТ

Такие заболевания спинного мозга, как сужение позвоночного канала (стеноз спинного мозга) или сдавление спинного мозга

Слабость или онемение в ногах

Задержка мочи либо неконтролируемое выделение мочи или стула (недержание кала или мочи)

МРТ или КТ позвоночника

Травма артерии

Умеренно болезненный и слегка твердый приапизм

У мужчин, у которых недавно была травма полового члена или паховой области

Дуплексное ультразвуковое исследование полового члена (ультразвуковое исследование, измеряющее поток крови и показывающее структуру кровеносных сосудов, по которым течет кровь)

Ангиография (рентгенография кровеносных сосудов)

МРТ

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.

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