Некоторые причины и характеристики приапизма
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Лекарственные препараты для лечения эректильной дисфункции (например, алпростадил, папаверин, фентоламин, аванафил, силденафил, тадалафил и варденафил)
Болезненный приапизм у мужчин, принимавших один из этих лекарственных препаратов непосредственно перед началом приапизма
Только обследование врачом
Запрещенные наркотики (такие как амфетамины и кокаин)
Болезненный приапизм
Если причиной являются амфетамины или кокаин, беспокойство и тревога
Обследование врачом
Время от времени анализ на наркотики
Другие лекарственные препараты (такие как антикоагулянты, некоторые антидепрессанты, гипотензивные препараты, психостимуляторы, антипсихотики, кортикостероиды или препараты лития)
Болезненный приапизм у мальчиков или у мужчин, которые проходят лечение какого-либо заболевания
Только обследование врачом
Болезни крови (например, лейкоз, множественная миелома, серповидноклеточная анемия или талассемия)
У мальчиков или у молодых мужчин, чаще всего африканского или средиземноморского происхождения
общий анализ крови;
Анализы крови для проверки на отклонения уровня гемоглобина (электрофорез гемоглобина)
Рак предстательной железы, распространившийся на области рядом с предстательной железой, или другой вид рака, распространившийся на гениталии
У мужчин в возрасте старше 50 лет, у которых усугубляются симптомы, указывающие на блокировку отверстия из мочевого пузыря в уретру (выходное отверстие мочевого пузыря), например, слабый отток мочи, затрудненное начало мочеиспускания и подтекание в конце мочеиспускания
Иногда присутствует кровь в моче
Анализы крови для измерения уровня простатспецифического антигена
КТ или МРТ
Такие заболевания спинного мозга, как сужение позвоночного канала (стеноз спинного мозга) или сдавление спинного мозга
Слабость или онемение в ногах
Задержка мочи либо неконтролируемое выделение мочи или стула (недержание кала или мочи)
МРТ или КТ позвоночника
Травма артерии
Умеренно болезненный и слегка твердый приапизм
У мужчин, у которых недавно была травма полового члена или паховой области
Дуплексное ультразвуковое исследование полового члена (ультразвуковое исследование, измеряющее поток крови и показывающее структуру кровеносных сосудов, по которым течет кровь)
Ангиография (рентгенография кровеносных сосудов)
МРТ
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.