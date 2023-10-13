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Некоторые причины и характеристики отека мошонки

Причина

Распространенные признаки*

Обследования

Отек (скопление избыточной жидкости в организме)

Отек, который:

  • как губка на ощупь;

  • возникает с обеих сторон мошонки;

  • остается вдавленным после нажатия и отпускания (называется отек с возникновением ямки при надавливании), также вовлечены нижние конечности;

часто возникает у мужчин с отеком в ногах и иногда в области живота.

У мужчин с заболеваниями, которые могут вызвать отек, например, с сердечной недостаточностью, тяжелыми нарушениями печени или почек

Обследование врачом

Иногда ультразвуковое исследование.

Гематоцеле (скопление крови в мошонке)

Отек, который:

  • является болезненным и чувствительным;

  • развивается после травмы.

Обследование врачом

Иногда ультразвуковое исследование.

Водянка яичка или гидроцеле (скопление жидкости в мошонке)

Отек, который:

  • является мягким на ощупь;

  • не исчезает в положении лежа;

  • нельзя втолкнуть назад в брюшную полость.

Обследование врачом

Иногда ультразвуковое исследование.

Паховая грыжа (грыжа в паху)

Обычно у мужчин с безболезненной выпуклостью в паху, сохраняющейся в течение длительного времени, часто у тех, у кого уже есть грыжа

Припухлость, которая:

  • мягкая на ощупь и имеет шарообразную форму;

  • часто может прощупываться над мошонкой;

  • обычно увеличивается в положении стоя или при увеличении давления в брюшной полости (например, при напряжении во время дефекации или при поднятии тяжестей);

  • иногда исчезает в положении лежа;

  • иногда может быть вдавлена обратно в брюшную полость.

иногда сопровождается болью, которая развивается постепенно или возникает внезапно, чаще всего в тех случаях, когда припухлость невозможно вдавить обратно в брюшную полость.

Только обследование врачом

Лимфатический отек (скопление лимфатической жидкости), например, врожденный или в связи с инфекционным заболеванием под названием филяриоз, вызванным укусами тропических насекомых

Эластичный отек всей мошонки

При нажатии на эту область ямка не остается

Обследование врачом

Иногда ультразвуковое исследование.

Сперматоцеле (киста в придатке яичка)

Твердое уплотнение в верхней части яичка

Обследование врачом

Иногда ультразвуковое исследование.

Рак яичка

Твердое уплотнение, прикрепленное к яичку или являющееся частью яичка

Возможна тупая ноющая боль или, в случае кровотечения из опухоли, внезапная острая боль

Ультразвуковое исследование

Анализы крови

Иногда КТ органов брюшной полости, таза и грудной клетки

Варикоцеле (расширение вен, по которым осуществляется отток крови от яичка)

Отек, который:

  • воспринимается на ощупь как мешочек с червями;

  • обычно появляется с левой стороны.

Возможна боль и ощущение припухлости в положении стоя

Возможно усохшее яичко (атрофия яичек)

Только обследование врачом

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

КТ — компьютерная томография.

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