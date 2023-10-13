Некоторые причины и характеристики отека мошонки
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Отек (скопление избыточной жидкости в организме)
Отек, который:
часто возникает у мужчин с отеком в ногах и иногда в области живота.
У мужчин с заболеваниями, которые могут вызвать отек, например, с сердечной недостаточностью, тяжелыми нарушениями печени или почек
Обследование врачом
Иногда ультразвуковое исследование.
Гематоцеле (скопление крови в мошонке)
Отек, который:
Обследование врачом
Иногда ультразвуковое исследование.
Водянка яичка или гидроцеле (скопление жидкости в мошонке)
Отек, который:
Обследование врачом
Иногда ультразвуковое исследование.
Паховая грыжа (грыжа в паху)
Обычно у мужчин с безболезненной выпуклостью в паху, сохраняющейся в течение длительного времени, часто у тех, у кого уже есть грыжа
Припухлость, которая:
иногда сопровождается болью, которая развивается постепенно или возникает внезапно, чаще всего в тех случаях, когда припухлость невозможно вдавить обратно в брюшную полость.
Только обследование врачом
Лимфатический отек (скопление лимфатической жидкости), например, врожденный или в связи с инфекционным заболеванием под названием филяриоз, вызванным укусами тропических насекомых
Эластичный отек всей мошонки
При нажатии на эту область ямка не остается
Обследование врачом
Иногда ультразвуковое исследование.
Сперматоцеле (киста в придатке яичка)
Твердое уплотнение в верхней части яичка
Обследование врачом
Иногда ультразвуковое исследование.
Твердое уплотнение, прикрепленное к яичку или являющееся частью яичка
Возможна тупая ноющая боль или, в случае кровотечения из опухоли, внезапная острая боль
Ультразвуковое исследование
Анализы крови
Иногда КТ органов брюшной полости, таза и грудной клетки
Варикоцеле (расширение вен, по которым осуществляется отток крови от яичка)
Отек, который:
Возможна боль и ощущение припухлости в положении стоя
Возможно усохшее яичко (атрофия яичек)
Только обследование врачом
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
КТ — компьютерная томография.