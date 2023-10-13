Некоторые причины и характеристики крови в моче
Причина
Распространенные признаки*
Обследования†
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (нераковое увеличение предстательной железы)
Обычно у мужчин старше 50 лет
Часто затрудненное начало мочеиспускания, слабый поток мочи, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря или подтекание в конце мочеиспускания
Увеличение предстательной железы, обнаруженное во время пальцевого ректального обследования
Анализы крови для измерения уровня ПСА
Во многих случаях ультразвуковое исследование мочевого пузыря, чтобы оценить количество мочи в мочевом пузыре после мочеиспускания (остаточный объем мочи после мочеиспускания)
В основном у лиц старше 50 лет или с факторами риска для данных видов рака (курение, раковые заболевания у родственников или воздействие химических веществ, которые могут вызывать рак)
Иногда жжение или боль во время мочеиспускания или острый позыв к мочеиспусканию
Часто симптомы, затрагивающие весь организм (лихорадка, озноб, потеря массы тела и повышенная потливость)
Осмотр внутренней поверхности мочевого пузыря с использованием гибкого зонда с оптической системой, вводимого в мочеиспускательный канал (цистоскопия)
Возможно, биопсия мочевого пузыря
Иногда КТ или МРТ
Если имеется подозрение на рак предстательной железы — биопсия предстательной железы
Цистит (инфекция мочевого пузыря)
Обычно у женщин и девочек
Частые и острые позывы к мочеиспусканию
Боль или чувство жжения во время мочеиспускания
Подъем ночью, чтобы помочиться
Иногда кровь в моче или зловонная моча
Обследование врачом
Обычно общий анализ мочи и посев мочи
травма;
Обычно очевидная травма
Обычно КТ брюшной полости и таза
Нарушения почечной фильтрации (гломерулярные болезни, например, гломерулонефрит)
Иногда повышенное артериальное давление и отек ступней или ног
Иногда белок в моче, измененные эритроциты, скопления эритроцитов и/или снижение функции почек
Возможно, красный или темный цвет мочи (цвет кока-колы)
Иногда возникает после инфекции
Иногда у людей, родственники которых страдали нарушением функции почек или соединительной ткани
Общий анализ мочи
Анализы крови
Длительная боль в боку или животе
Повышенное артериальное давление
Иногда при визуализирующем обследовании, выполняемом по другой причине, или во время врачебного осмотра обнаруживаются увеличенные почки
Ультразвуковое исследование
Часто КТ или МРТ брюшной полости
Обычно у мужчин старше 50 лет
Иногда уплотнение в простате, обнаруженное во время пальцевого ректального обследования
Иногда слабый поток мочи, затрудненное начало мочеиспускания и подтекание в конце мочеиспускания
Анализы крови для измерения уровня ПСА
Если уровень ПСА повышен, биопсия предстательной железы
Простатит (инфекция предстательной железы)
Часто лихорадка, затрудненное начало мочеиспускания, частое мочеиспускание, позывы помочиться ночью, жжение или боль во время мочеиспускания
Другие симптомы давней закупорки в мочевыводящих путях (включая слабый поток мочи, затруднения при мочеиспускании или подтекание в конце мочеиспускания)
В случае острой инфекции при пальцевом ректальном обследовании обнаруживается увеличенная, болезненная предстательная железа. При хроническом простатите значимые симптомы могут отсутствовать.
Обследование врачом
анализ мочи и посев мочи;
Иногда трансректальное УЗИ или цистоскопия
Обычно у людей с подтвержденным диагнозом серповидноклеточной анемии
В основном у больных африканского или средиземноморского происхождения
Часто у детей и молодых людей
Анализы крови для проверки на отклонения уровня гемоглобина в эритроцитах
Внезапно возникающая интенсивная боль в нижней части спины или в боку или приступообразная боль в животе или в паху
Иногда позыв к мочеиспусканию, но при этом неспособность помочиться
Иногда рвота
КТ или ультразвуковое исследование почек, мочеточников и мочевого пузыря
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Анализы включают общий анализ мочи у всех пациентов, анализы крови для оценки функции почек у большинства людей и визуализирующие исследования почек и таза у большинства пожилых людей.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография; ПСА — простатспецифический антиген.