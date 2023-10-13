Некоторые причины и характеристики боли в области мошонки
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Перекручивание яичка (перекрут яичка)
Интенсивная постоянная боль, внезапно начинающаяся в одном яичке
Одно яичко может быть подтянуто к телу ближе по сравнению с другим
Чаще всего возникает у новорожденных и мальчиков после достижения половой зрелости, но иногда и у взрослых
Перекрут гидатиды яичка (скручивание небольшого кусочка ткани, прикрепленной к яичкам)
Боль, которая обычно развивается в течение нескольких дней и возникает в верхней части яичка
Иногда отек вокруг яичек
Обычно возникает у мальчиков в возрасте 7–14 лет
Ультразвуковое исследование
Эпидидимит (воспаление придатка яичка) или орхоэпидидимит (воспаление придатка и яичка)
Боль развивается постепенно или внезапно в придатке и иногда в яичке
Возможно частое мочеиспускание, боль или жжение во время мочеиспускания
Возможно у мужчин, недавно поднимавших тяжести или сильно напрягавшихся
Часто отек мошонки
Иногда выделения из полового члена
Обычно возникает у мальчиков после достижения половой зрелости и у мужчин
анализ мочи и посев мочи;
Иногда анализы на инфекции, передающиеся половым путем
травма;
У мужчин, перенесших травму половых органов
Часто отек мошонки
Ультразвуковое исследование
Паховая грыжа (грыжа в паху)
Обычно у мужчин с безболезненной выпуклостью в паху, сохраняющейся в течение длительного времени, часто у тех, у кого уже есть грыжа
Припухлость, которая:
Боль развивается постепенно или возникает внезапно, обычно тогда, когда припухлость невозможно вдавить обратно в брюшную полость
Обследование врачом
Иррадиирующая боль (например, боль из-за аневризмы брюшной аорты, камней в мочевыводящих путях, давления на корешки спинномозговых нервов в нижней части позвоночника, аппендицита или опухоли, или боль, которая возникает после удаления грыжи)
Нормальные результаты, обнаруженные во время осмотра мошонки
Иногда болезненность при пальпации живота
Зависит от результатов осмотра и подозреваемой причины
Орхит (инфекция яичка), как правило, вызванная вирусом, например, вирусом свинки
Боль в мошонке и животе, тошнота и лихорадка
Отек и иногда покраснение мошонки
Повторные анализы крови для измерения уровня антител к вирусу, который предположительно является причиной боли
Некротизирующая инфекция промежности (области между гениталиями и анусом), которая носит название гангрены Фурнье
Интенсивная боль, болезненный внешний вид, лихорадка, а иногда спутанность сознания, затрудненное дыхание, повышенная потливость и головокружение
Покраснение мошонки, образование волдырей или мертвых тканей в области половых органов
Иногда у мужчин, недавно перенесших хирургическое вмешательство в области живота
Чаще встречается у пожилых мужчин с сахарным диабетом, заболеванием периферических артерий или обоими заболеваниями одновременно
Обычно только обследование врачом
Иногда визуализирующие исследования
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.