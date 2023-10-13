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Некоторые причины и характеристики боли в области мошонки

Причина

Распространенные признаки*

Обследования

Перекручивание яичка (перекрут яичка)

Интенсивная постоянная боль, внезапно начинающаяся в одном яичке

Одно яичко может быть подтянуто к телу ближе по сравнению с другим

Чаще всего возникает у новорожденных и мальчиков после достижения половой зрелости, но иногда и у взрослых

Ультразвуковое исследование

Перекрут гидатиды яичка (скручивание небольшого кусочка ткани, прикрепленной к яичкам)

Боль, которая обычно развивается в течение нескольких дней и возникает в верхней части яичка

Иногда отек вокруг яичек

Обычно возникает у мальчиков в возрасте 7–14 лет

Ультразвуковое исследование

Эпидидимит (воспаление придатка яичка) или орхоэпидидимит (воспаление придатка и яичка)

Боль развивается постепенно или внезапно в придатке и иногда в яичке

Возможно частое мочеиспускание, боль или жжение во время мочеиспускания

Возможно у мужчин, недавно поднимавших тяжести или сильно напрягавшихся

Часто отек мошонки

Иногда выделения из полового члена

Обычно возникает у мальчиков после достижения половой зрелости и у мужчин

анализ мочи и посев мочи;

Иногда анализы на инфекции, передающиеся половым путем

травма;

У мужчин, перенесших травму половых органов

Часто отек мошонки

Ультразвуковое исследование

Паховая грыжа (грыжа в паху)

Обычно у мужчин с безболезненной выпуклостью в паху, сохраняющейся в течение длительного времени, часто у тех, у кого уже есть грыжа

Припухлость, которая:

  • мягкая на ощупь и имеет шарообразную форму;

  • обычно увеличивается, когда люди находятся в положении стоя или при увеличении давления в брюшной полости (например, при напряжении во время дефекации или поднятии тяжестей);

  • иногда исчезает в положении лежа;

  • иногда может быть вдавлена обратно в брюшную полость.

Боль развивается постепенно или возникает внезапно, обычно тогда, когда припухлость невозможно вдавить обратно в брюшную полость

Обследование врачом

Иррадиирующая боль (например, боль из-за аневризмы брюшной аорты, камней в мочевыводящих путях, давления на корешки спинномозговых нервов в нижней части позвоночника, аппендицита или опухоли, или боль, которая возникает после удаления грыжи)

Нормальные результаты, обнаруженные во время осмотра мошонки

Иногда болезненность при пальпации живота

Зависит от результатов осмотра и подозреваемой причины

Орхит (инфекция яичка), как правило, вызванная вирусом, например, вирусом свинки

Боль в мошонке и животе, тошнота и лихорадка

Отек и иногда покраснение мошонки

Повторные анализы крови для измерения уровня антител к вирусу, который предположительно является причиной боли

Некротизирующая инфекция промежности (области между гениталиями и анусом), которая носит название гангрены Фурнье

Интенсивная боль, болезненный внешний вид, лихорадка, а иногда спутанность сознания, затрудненное дыхание, повышенная потливость и головокружение

Покраснение мошонки, образование волдырей или мертвых тканей в области половых органов

Иногда у мужчин, недавно перенесших хирургическое вмешательство в области живота

Чаще встречается у пожилых мужчин с сахарным диабетом, заболеванием периферических артерий или обоими заболеваниями одновременно

Обычно только обследование врачом

Иногда визуализирующие исследования

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

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