Некоторые причины и характеристики аносмии
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход
Заложенность носа
У пациентов с хроническими симптомами аллергии (например, заложенность носа и прозрачные выделения)
Отсутствие боли
Симптомы часто возникают в определенное время года или после воздействия специфических веществ
Только обследование врачом
Полипы, как правило, обнаруживаются во время осмотра
Только обследование врачом
Разрушение обонятельных рецепторов‡
Тонкие, твердые, сухие слизистые оболочки
Расширение носовых ходов
Образование корок внутри носа
Неприятный запах из носа
Иногда только обследование врачом
Иногда биопсия
Непрекращающиеся густые выделения из носа с неприятным запахом
Инфекции околоносовых пазух в прошлом
Иногда только обследование врачом
Обычно КТ
Потеря обоняния и часто симптомы инфекции (например, лихорадка или кашель)
Тестирование на наличие вируса, когда это доступно
Лекарственные препараты и запрещенные наркотики (такие как амфетамины, эналаприл, эстроген, нафазолин, фенотиазины и резерпин или использование сосудосуживающих препаратов в течение длительного времени)
Пациенты, которые, как правило, сообщают о приеме подобных препаратов
Только обследование врачом
Некоторые вирусные инфекции верхних дыхательных путей (например, грипп)
Потеря обоняния, которая происходит после инфекции
Только обследование врачом
Токсины (например, кадмий и марганец)
Пациенты, которые, как правило, сообщают о воздействии таких токсинов
Только обследование врачом
Опухоли (редкая причина)
Возможно проблемы со зрением или только потеря обоняния
МРТ или КТ
Разрушение обонятельных путей в головном мозге
Прогрессирующая спутанность сознания и потеря памяти на недавние события
МРТ
Нейропсихологические исследования§
Хирургическое вмешательство на головном мозге или инфекция головного мозга
Пациенты, которым делали операции на головном мозге, а также пациенты, у которых были инфекции головного мозга
КТ или МРТ
Опухоли головного мозга (редкая причина потери обоняния)
Иногда головная боль и/или другие симптомы дисфункции нервной системы, такие как слабость, онемение, проблемы со зрением, затрудненные речь или глотание
КТ или МРТ
Дегенеративные неврологические расстройства (например, рассеянный склероз)
Периодически возникают симптомы дисфункции нервной системы, такие как слабость, онемение, проблемы со зрением, затрудненные речь или глотание
МРТ
В некоторых случаях — спинномозговая пункция
Пациенты, у которых были травмы головы
КТ или МРТ
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Несмотря на то, что обследование врачом проводится во всех случаях, оно упоминается в этом столбце только в случае, если диагноз может быть поставлен иногда только по результатам обследования врачом, без проведения каких-либо других исследований.
‡ Нейропсихологическое обследование — это подробное обследование, которое охватывает основные области психической функции, включая память и настроение.
§ Разрушение рецепторов обоняния еще не было подтверждено в качестве механизма аносмии.
КТ — компьютерная томография; COVID-19 — коронавирусная болезнь 2019 года; МРТ — магнитно-резонансная томография.