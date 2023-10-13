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Некоторые причины и признаки упорной икоты

Причина

Распространенные признаки*

Обследования

Пищевод

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

Изжога (жгучая боль, начинающаяся в верхней части брюшной полости и поднимающаяся до горла, иногда с кислым привкусом во рту)

Боль в груди

Иногда кашель, осиплость или оба эти симптома

Симптомы иногда начинаются в положении лежа

Облегчение при приеме антацидов

Обследование врачом

Иногда медикаментозное лечение для подавления образования кислоты

Иногда эндоскопия верхней части пищеварительного тракта (обследование пищевода и желудка с помощью гибкого зонда, используемого для визуального исследования)

Живот

Хирургическое вмешательство (недавнее) в области брюшной полости

В анамнезе очевидное недавнее хирургическое вмешательство

Обследование врачом

Заболевание желчного пузыря

Боль в верхней правой части живота, под ребрами

Иногда тошнота и рвота

Ультразвуковое исследование

Гепатит

общее недомогание;

Снижение аппетита

Тошнота и иногда рвота

Иногда потемнение мочи, затем пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)

Ощущение легкого дискомфорта в верхней правой части брюшной полости

Анализы крови

Рак печени (включая злокачественные опухоли, метастазировавшие в печень)

Продолжительный дискомфорт в верхней части брюшной полости

потеря веса;

Утомляемость

Ультразвуковое исследование, КТ или МРТ живота

Панкреатит

Сильная, постоянная боль в верхней части живота

Обычно рвота

Анализы крови

Визуализирующие исследования брюшной полости (например, КТ, МРТ и МРХПГ)

Беременность

Обычно пропущенный менструальный цикл

Иногда утренняя тошнота и/или набухание молочных желез

Тест на беременность

Грудная клетка

Хирургическое вмешательство (недавнее) на грудной клетке

В анамнезе очевидное недавнее хирургическое вмешательство

Обследование врачом

Воспаление оболочки вокруг сердца (перикардит)

Острая боль в груди, усиливающаяся при дыхании и кашле

Электрокардиография (ЭКГ)

Воспаление части оболочки вокруг легких (плевры) около диафрагмы (диафрагмальный плеврит)

Острая боль в груди, усиливающаяся при дыхании и кашле

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки

Пневмония

Кашель, повышенная температура, озноб и боль в груди

Иногда одышка

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки

Иное

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя

В анамнезе злоупотребление алкоголем

Обследование врачом

Определенные опухоли головного мозга или инсульты

Иногда у людей, у которых был инсульт или у которых есть опухоль

Иногда рецидивирующие головные боли и/или трудности с ходьбой, разговором, выражением своих мыслей или способностью видеть

МРТ и/или КТ головного мозга

почечная недостаточность;

Обычно у людей с почечной недостаточностью

Анализы крови

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

КТ — компьютерная томография; МРХПГ — магнитно-резонансная холангиопанкреатография; МРТ — магнитно-резонансная томография.

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