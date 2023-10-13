Некоторые причины и признаки упорной икоты
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Пищевод
Изжога (жгучая боль, начинающаяся в верхней части брюшной полости и поднимающаяся до горла, иногда с кислым привкусом во рту)
Боль в груди
Иногда кашель, осиплость или оба эти симптома
Симптомы иногда начинаются в положении лежа
Облегчение при приеме антацидов
Обследование врачом
Иногда медикаментозное лечение для подавления образования кислоты
Иногда эндоскопия верхней части пищеварительного тракта (обследование пищевода и желудка с помощью гибкого зонда, используемого для визуального исследования)
Живот
Хирургическое вмешательство (недавнее) в области брюшной полости
В анамнезе очевидное недавнее хирургическое вмешательство
Обследование врачом
Боль в верхней правой части живота, под ребрами
Иногда тошнота и рвота
Ультразвуковое исследование
общее недомогание;
Снижение аппетита
Тошнота и иногда рвота
Иногда потемнение мочи, затем пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)
Ощущение легкого дискомфорта в верхней правой части брюшной полости
Анализы крови
Рак печени (включая злокачественные опухоли, метастазировавшие в печень)
Продолжительный дискомфорт в верхней части брюшной полости
потеря веса;
Утомляемость
Ультразвуковое исследование, КТ или МРТ живота
Сильная, постоянная боль в верхней части живота
Обычно рвота
Анализы крови
Визуализирующие исследования брюшной полости (например, КТ, МРТ и МРХПГ)
Беременность
Обычно пропущенный менструальный цикл
Иногда утренняя тошнота и/или набухание молочных желез
Тест на беременность
Грудная клетка
Хирургическое вмешательство (недавнее) на грудной клетке
В анамнезе очевидное недавнее хирургическое вмешательство
Обследование врачом
Воспаление оболочки вокруг сердца (перикардит)
Острая боль в груди, усиливающаяся при дыхании и кашле
Электрокардиография (ЭКГ)
Воспаление части оболочки вокруг легких (плевры) около диафрагмы (диафрагмальный плеврит)
Острая боль в груди, усиливающаяся при дыхании и кашле
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Кашель, повышенная температура, озноб и боль в груди
Иногда одышка
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Иное
В анамнезе злоупотребление алкоголем
Обследование врачом
Определенные опухоли головного мозга или инсульты
Иногда у людей, у которых был инсульт или у которых есть опухоль
Иногда рецидивирующие головные боли и/или трудности с ходьбой, разговором, выражением своих мыслей или способностью видеть
МРТ и/или КТ головного мозга
Обычно у людей с почечной недостаточностью
Анализы крови
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
КТ — компьютерная томография; МРХПГ — магнитно-резонансная холангиопанкреатография; МРТ — магнитно-резонансная томография.