Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Некоторые причины и признаки разного размера зрачков

Причина

Распространенные признаки*

Cиндром Эйди (пупиллотония) (зрачок не сужается нормально в ответ на свет)

Один или оба зрачка очень широкие, полностью не сужаются в ответ на свет и медленно расширяются после сужения вследствие воздействия света.

Отсутствие других симптомов

Зрачок Аргайла Робертсона

Зрачок, который для аккомодации (при движении пальца врача к глазам) сужается лучше, чем при воздействии света

Сифилис в анамнезе

Врожденные дефекты радужной оболочки

Признаки, которые присутствуют в течение жизни

Как правило, другие врожденные дефекты

Воздействие химических веществ и лекарственных препаратов (включая скополаминовые пластыри, кокаин, пилокарпин, лекарственные средства для защиты от блох, которыми пропитывают ошейники животных или которые входят в состав спрея для защиты от блох, некоторые лекарственные средства в виде аэрозолей, которые используются при астме или ХОБЛ, такие как ипратропиум или тиотропиум, и фосфорорганические инсектициды) при контакте с глазом, а также воздействие некоторых глазных капель.

У больных, которые пользуются такими веществами или попали под их воздействие

Иногда отмечается затруднённое фокусирование, особенно на близких предметах

Синдром Бернара-Горнера (разрыв некоторых нервных волокон, которые соединяют глаз и мозг)

С одной стороны лица обвисание века, маленький зрачок, который медленно расширяется в ответ на темноту, и пониженное потоотделение

Другие симптомы, если первопричиной синдрома Бернара-Горнера является заболевание (например, мигрень или опухоль легких) или травма

Травма глаза или хирургическое вмешательство на глазу

У больных, которые перенесли хирургическое вмешательство или травму глаза

Иногда боль при воздействии яркого света и (или) покраснение глаза

Физиологическая анизокория (зрачки отличаются по размеру в пределах физиологической нормы)

Присутствует в течение длительного времени

Во время обследования другие симптомы или аномалии не обнаруживаются

Разница в размере зрачка составляет меньше 1 миллиметра, и зрачки сужаются нормально в ответ на свет

Паралич третьего черепного нерва

Двоение зрения и обвисание века

Иногда у больных, у которых была травма головы или у которых есть выпячивание стенки (аневризма) артерии, питающей мозг, которые перенесли кровоизлияние в мозг, диабет или гипертензия, повреждающие кровеносные сосуды, или у которых есть опухоль мозга

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

ХОБЛ = хроническая обструктивная болезнь легких.

По этим темам