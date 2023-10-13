Некоторые причины и признаки разного размера зрачков
Причина
Распространенные признаки*
Cиндром Эйди (пупиллотония) (зрачок не сужается нормально в ответ на свет)
Один или оба зрачка очень широкие, полностью не сужаются в ответ на свет и медленно расширяются после сужения вследствие воздействия света.
Отсутствие других симптомов
Зрачок Аргайла Робертсона
Зрачок, который для аккомодации (при движении пальца врача к глазам) сужается лучше, чем при воздействии света
Сифилис в анамнезе
Врожденные дефекты радужной оболочки
Признаки, которые присутствуют в течение жизни
Как правило, другие врожденные дефекты
Воздействие химических веществ и лекарственных препаратов (включая скополаминовые пластыри, кокаин, пилокарпин, лекарственные средства для защиты от блох, которыми пропитывают ошейники животных или которые входят в состав спрея для защиты от блох, некоторые лекарственные средства в виде аэрозолей, которые используются при астме или ХОБЛ, такие как ипратропиум или тиотропиум, и фосфорорганические инсектициды) при контакте с глазом, а также воздействие некоторых глазных капель.
У больных, которые пользуются такими веществами или попали под их воздействие
Иногда отмечается затруднённое фокусирование, особенно на близких предметах
Синдром Бернара-Горнера (разрыв некоторых нервных волокон, которые соединяют глаз и мозг)
С одной стороны лица обвисание века, маленький зрачок, который медленно расширяется в ответ на темноту, и пониженное потоотделение
Другие симптомы, если первопричиной синдрома Бернара-Горнера является заболевание (например, мигрень или опухоль легких) или травма
Травма глаза или хирургическое вмешательство на глазу
У больных, которые перенесли хирургическое вмешательство или травму глаза
Иногда боль при воздействии яркого света и (или) покраснение глаза
Физиологическая анизокория (зрачки отличаются по размеру в пределах физиологической нормы)
Присутствует в течение длительного времени
Во время обследования другие симптомы или аномалии не обнаруживаются
Разница в размере зрачка составляет меньше 1 миллиметра, и зрачки сужаются нормально в ответ на свет
Двоение зрения и обвисание века
Иногда у больных, у которых была травма головы или у которых есть выпячивание стенки (аневризма) артерии, питающей мозг, которые перенесли кровоизлияние в мозг, диабет или гипертензия, повреждающие кровеносные сосуды, или у которых есть опухоль мозга
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
ХОБЛ = хроническая обструктивная болезнь легких.