Некоторые причины и признаки покраснения глаз
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход
Заболевания конъюнктивы и эписклерит†
Аллергические и сезонные конъюнктивиты (воспаление конъюнктивы — оболочки, которая выстилает веко и покрывает переднюю часть глаза)
Страдают оба глаза
Зуд или ощущение царапанья и слезотечение
У больных с известными аллергическими реакциями или иными признаками аллергических реакций (такими, как насморк, который повторяется с наступление определенного времени года)
Иногда у больных, которые пользуются глазными каплями (в частности неомицином)
Обследование врачом
Химический (ирритативный) конъюнктивит
Зуд или ощущение царапанья и слезотечение
Воздействие потенциальных раздражителей (таких, как пыль, дым, аммиак или хлор)
Обследование врачом
Эписклерит (воспаление ткани между склерой — белком глаза — и покрывающей ее конъюнктивой)
Обычно поражается только один глаз
Пятно покраснения на белке глаза
Легкое раздражение глаза
Обследование врачом
Инфекционный конъюнктивит («кроличьи глаза»)
Зуд или ощущение царапанья, слезотечение и повышенная чувствительностью к свету
Иногда выделения из глаза и отек века
Иногда увеличение лимфатических узлов перед ушами
Обследование врачом
Субконъюнктивальное кровоизлияние (кровотечение под конъюнктивой)
Обычно поражается только один глаз
Красное пятно или большая область красного цвета (которая выглядит как кровь или кетчуп)
Отсутствие слезотечения, раздражения, зуда, изменений зрения, боли или выделений из глаза
Иногда у больных, у которых раньше была травма глаза, которые сильно чихнули или попытались выдохнуть, не дав воздуху выйти, что может произойти во время дефекации или поднятия тяжести (так называемый приём Вальсальвы)
Часто у больных, которые принимают лекарственные препараты, помогающие предотвратить образование тромбов (таких, как аспирин или варфарин)
Обследование врачом
Заболевания роговицы‡
Связанный с ношением контактных линз кератит (воспаление роговицы — прозрачной оболочки, расположенной перед радужной оболочкой и зрачком)
Тупая боль в глазу, покраснение, слезотечение и повышенная чувствительность к свету
У больных, которые носят контактные линзы слишком долго
Обследование врачом
Царапина роговицы (ссадина) или посторонний предмет (инородное тело)
Симптомы, которые начинаются после травмы глаза (которая могла остаться незамеченной у грудных детей и детей младшего возраста)
Боль при моргании и ощущение инородного тела
Обследование врачом
Иногда сероватое пятно на роговице, которое позже превращается в открытую болезненную ранку
Иногда у больных, у которых была травма глаза или которые спали, не снимая контактных линз
Обследование врачом
Посев образца, взятого из ранки (выполняется офтальмологом)
Эпидемический кератоконъюнктивит («кроличьи глаза» — вызванное аденовирусом воспаление конъюнктивы, оболочки, которая выстилает веко и покрывает переднюю часть глаза и роговицы)
Водянистые выделения
Отек века, увеличение лимфатических узлов или вспучивание конъюнктивы
Иногда временная потеря зрения
Обследование врачом
Кератит, вызванный вирусом простого герпеса (инфекция роговицы, вызванная вирусом простого герпеса)
Обычно поражается только один глаз
На ранней стадии: Волдыри на веке и (или) корочки
На поздней стадии или при рецидивах: покраснение и слезотечение, боль, нарушение зрения и повышенная чувствительность к свету
Обследование врачом
Иногда определение вируса в соскобах с поверхности роговицы или из волдырей вокруг глаза
Опоясывающий герпес с поражением глаз (опоясывающий лишай, вызванный вирусом ветряной оспы, который поражает лицо и глаз)
Обычно поражается только один глаз
На ранней стадии: Сыпь с наполненными жидкостью волдырями и (или) корочками на одной стороне лица, вокруг глаза, на лбу и (или) на кончике носа и иногда боль
Покраснение глаза, слезотечение и отек века
На поздней стадии: Покраснение глаза, обычно повышенная чувствительность к свету и обычно сильная боль
Обследование врачом
Иногда определение вируса в соскобах с волдырей вокруг глаза
Другие расстройства
Сильная боль и покраснение глаза
Головная боль, тошнота, рвота и боль при воздействии света
Нарушения зрения, такие, как ореолы вокруг огней, и/или ухудшение зрения
Измерение давления внутри глаза (тонометрия) и обследование каналов оттока жидкости из глаза с помощью специальных линз (гониоскопия), которое выполняет офтальмолог
Передний увеит (воспаление передней камеры — заполненного жидкостью пространства между радужной оболочкой и роговицей)
Боль в глазу и повышенная чувствительность к свету
Покраснение глаза (особенно вокруг роговицы)
Размытость или потеря зрения
Часто у больных с аутоиммунными заболеваниями или у больных, которые недавно перенесли травму
Обследование врачом
Склерит (воспаление белка глаза, который называют склерой)
Боль, которую часто называют сверлящей, достаточно сильная, чтобы нарушить сон
повышенная чувствительность к свету;
Слезотечение
Красные и фиолетовые пятна на белке глаза
Часто у больных с аутоиммунными заболеваниями
Обследование врачом
Иногда ультразвуковое исследование или КТ глазниц
В редких случаях — биопсия
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Заболевания конъюнктивы обычно сопровождаются зудом или ощущением царапанья, слезотечением, обширным покраснением глаза и часто повышенной чувствительностью к свету. Они обычно не причиняют боли и не вызывают изменений зрения.
‡ Заболевания роговицы обычно сопровождаются болью (особенно когда глаза подвергаются воздействию света), слезотечением и иногда нарушением зрения.