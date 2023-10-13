* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

† Заболевания конъюнктивы обычно сопровождаются зудом или ощущением царапанья, слезотечением, обширным покраснением глаза и часто повышенной чувствительностью к свету. Они обычно не причиняют боли и не вызывают изменений зрения.

‡ Заболевания роговицы обычно сопровождаются болью (особенно когда глаза подвергаются воздействию света), слезотечением и иногда нарушением зрения.