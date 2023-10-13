Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Некоторые причины и признаки онемения

Причина

Распространенные признаки*

Диагностический подход†

Онемение в обеих конечностях (руке и ноге) с одной стороны тела

Заболевания, поражающие внешний слой большого головного мозга (наибольшую часть головного мозга), например:

Потеря чувствительности лица и тела на стороне, противоположной стороне головного мозга, пораженной заболеванием, и утрата способности опознавать предметы при прикосновении

Обычно слабость, потеря координации и другие симптомы, указывающие на нарушение функции нервной системы

МРТ или КТ головного мозга

Нарушения, затрагивающие верхнюю часть ствола головного мозга, например:

Потеря чувствительности лица и тела на стороне, противоположной той, которая поражена заболеванием.

Часто двоение зрения

МРТ или КТ головного мозга

Нарушения, затрагивающие нижнюю часть ствола головного мозга, например:

  • инсульт;

  • Опухоли

  • дегенеративные заболевания головного мозга.

Потеря чувствительности лица на той же стороне и тела на стороне, противоположной той, которая поражена заболеванием.

Часто нарушения зрения и затрудненное жевание, глотание и речь

МРТ головного мозга

Онемения конечностей или туловища с обеих сторон

Нарушения, затрагивающие ширину спинного мозга, например:

Потеря чувствительности и обычно слабость ниже определенного уровня тела

Чувствительность на лице не утрачена

Обычно задержка мочи, потеря контроля над функцией мочевого пузыря и кишечника (недержание) и/или снижение половой реакции, в том числе эректильная дисфункция у мужчин

МРТ спинного мозга

Синдром конского хвоста вследствие давления, например:

  • разрыв или грыжа межпозвоночного диска;

  • распространение злокачественной опухоли на спинной мозг.

Онемение главным образом в бедрах, ягодицах, мочевом пузыре и гениталиях, а также — области, которая касается седла (область седла)

Обычно боль в пояснице

Часто задержка мочи, потеря контроля над функцией мочевого пузыря и кишечника и/или снижение половой реакции, в том числе эректильная дисфункция у мужчин

МРТ спинного мозга

Синдром центрального паралича (который может быть результатом травмы, опухоли или патологической полости)

Онемение и слабость, которые поражают преимущественно плечи и руки

МРТ

Полиневропатии (одновременное нарушений функций многих периферических нервов во всем теле), которые могут возникать в результате следующих причин:

Онемение и необычные ощущения примерно на одинаковых участках с обеих сторон тела, главным образом, в стопах и кистях

Иногда слабость и потеря рефлексов

Исследования нервной проводимости (измерение того, как быстро нервы передают сигналы) и электромиография (стимуляция мышц и запись их электрической активности)

Другие обследования в зависимости от подозреваемого нарушения

Демиелинизирующие заболевания (заболевания, вызывающие воспаление нервов и разрушение их внешнего слоя — миелиновой оболочки), например:

  • рассеянный склероз;

Часто слабость или неуклюжесть и нарушения чувствительности (например, покалывание или онемение)

Иногда изменения в зрении и речи

МРТ головного и спинного мозга

Спинномозговая пункция (люмбальная пункция), чтобы получить образец спинномозговой жидкости (жидкости, омывающей головной и спинной мозг)

Онемение в части одной конечности

Нарушения, затрагивающие корешок спинномозгового нерва, например:

Боль, которая:

  • иногда стреляет вдоль руки или ноги;

  • может ощущаться как удар электрическим током;

  • ухудшается при движении позвоночника, кашле или пробе Вальсальвы (проба выдоха с силой без выпускания воздуха через нос или рот).

Часто слабость и/или снижение или отсутствие рефлексов на участке, за который отвечает корешок нерва

МРТ или КТ спинного мозга

Иногда исследования нервной проводимости и электромиография

Нарушения, затрагивающие сплетение (сеть нервных волокон), например:

Онемение, боль и/или слабость на относительно большом участке конечности

исследования нервной проводимости и электромиография;

МРТ

Мононевропатия (нарушение функции одного периферического нерва), как при:

Онемении при наличии или отсутствии боли

Зачастую слабость и/или снижение или отсутствие рефлексов на участке, снабжаемом одним нервом

Иногда только обследование врачом

Иногда исследования нервной проводимости и электромиография

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

† Несмотря на то, что обследование врачом проводится во всех случаях, оно упоминается в этом столбце только в случае, если диагноз может быть поставлен иногда только по результатам обследования врачом, без проведения каких-либо других исследований.

КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.

По этим темам