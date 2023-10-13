Некоторые причины и признаки онемения
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход†
Онемение в обеих конечностях (руке и ноге) с одной стороны тела
Заболевания, поражающие внешний слой большого головного мозга (наибольшую часть головного мозга), например:
Потеря чувствительности лица и тела на стороне, противоположной стороне головного мозга, пораженной заболеванием, и утрата способности опознавать предметы при прикосновении
Обычно слабость, потеря координации и другие симптомы, указывающие на нарушение функции нервной системы
МРТ или КТ головного мозга
Нарушения, затрагивающие верхнюю часть ствола головного мозга, например:
Потеря чувствительности лица и тела на стороне, противоположной той, которая поражена заболеванием.
Часто двоение зрения
МРТ или КТ головного мозга
Нарушения, затрагивающие нижнюю часть ствола головного мозга, например:
Потеря чувствительности лица на той же стороне и тела на стороне, противоположной той, которая поражена заболеванием.
Часто нарушения зрения и затрудненное жевание, глотание и речь
МРТ головного мозга
Онемения конечностей или туловища с обеих сторон
Нарушения, затрагивающие ширину спинного мозга, например:
Потеря чувствительности и обычно слабость ниже определенного уровня тела
Чувствительность на лице не утрачена
Обычно задержка мочи, потеря контроля над функцией мочевого пузыря и кишечника (недержание) и/или снижение половой реакции, в том числе эректильная дисфункция у мужчин
МРТ спинного мозга
Синдром конского хвоста вследствие давления, например:
Онемение главным образом в бедрах, ягодицах, мочевом пузыре и гениталиях, а также — области, которая касается седла (область седла)
Обычно боль в пояснице
Часто задержка мочи, потеря контроля над функцией мочевого пузыря и кишечника и/или снижение половой реакции, в том числе эректильная дисфункция у мужчин
МРТ спинного мозга
Синдром центрального паралича (который может быть результатом травмы, опухоли или патологической полости)
Онемение и слабость, которые поражают преимущественно плечи и руки
МРТ
Полиневропатии (одновременное нарушений функций многих периферических нервов во всем теле), которые могут возникать в результате следующих причин:
Онемение и необычные ощущения примерно на одинаковых участках с обеих сторон тела, главным образом, в стопах и кистях
Иногда слабость и потеря рефлексов
Исследования нервной проводимости (измерение того, как быстро нервы передают сигналы) и электромиография (стимуляция мышц и запись их электрической активности)
Другие обследования в зависимости от подозреваемого нарушения
Демиелинизирующие заболевания (заболевания, вызывающие воспаление нервов и разрушение их внешнего слоя — миелиновой оболочки), например:
Часто слабость или неуклюжесть и нарушения чувствительности (например, покалывание или онемение)
Иногда изменения в зрении и речи
МРТ головного и спинного мозга
Спинномозговая пункция (люмбальная пункция), чтобы получить образец спинномозговой жидкости (жидкости, омывающей головной и спинной мозг)
Онемение в части одной конечности
Нарушения, затрагивающие корешок спинномозгового нерва, например:
Боль, которая:
Часто слабость и/или снижение или отсутствие рефлексов на участке, за который отвечает корешок нерва
МРТ или КТ спинного мозга
Иногда исследования нервной проводимости и электромиография
Нарушения, затрагивающие сплетение (сеть нервных волокон), например:
Онемение, боль и/или слабость на относительно большом участке конечности
исследования нервной проводимости и электромиография;
МРТ
Мононевропатия (нарушение функции одного периферического нерва), как при:
Онемении при наличии или отсутствии боли
Зачастую слабость и/или снижение или отсутствие рефлексов на участке, снабжаемом одним нервом
Иногда только обследование врачом
Иногда исследования нервной проводимости и электромиография
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Несмотря на то, что обследование врачом проводится во всех случаях, оно упоминается в этом столбце только в случае, если диагноз может быть поставлен иногда только по результатам обследования врачом, без проведения каких-либо других исследований.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.