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Некоторые причины и признаки затрудненного глотания

Некоторые причины и признаки затрудненного глотания

Причина

Распространенные признаки*

Обследования

Неврологические расстройства

Инсульт

Обычно ранее диагностированный инсульт

Слабость или паралич с одной стороны тела, затрудненная речь, трудности при ходьбе или сочетание этих симптомов

КТ или МРТ головного мозга

Болезнь Паркинсона

Ригидность мышц и меньшее количество сознательных движений в сравнении с нормой

Непроизвольные, ритмичные, дрожащие движения (тремор), расстройство координации (атаксия) и расстройство равновесия

Обследование врачом

Иногда КТ или МРТ

Рассеянный склероз

Преходящие симптомы, относящиеся к различным частям тела, в том числе расстройства зрения, мышечная слабость и/или аномальные ощущения

Иногда слабые, неуклюжие движения

МРТ

Часто спинномозговая пункция

Некоторые болезни двигательных нейронов, такие как

Подергивание мышц, дегенерация и слабость

Прогрессирующие затруднения при жевании, глотании и разговоре

Электродиагностические исследования (такие как электромиография с игольчатым электродом, включающая стимуляцию мышц с последующей регистрацией их электрической активности)

Лабораторные анализы

МРТ головного мозга

Заболевания мышц

Миастения гравис

Слабые, обвисшие веки и слабые глазные мышцы

Чрезмерная слабость мышц после нагрузки

Применение лекарственных препаратов (вводимых внутривенно), временно повышающих мышечную силу, если причиной является миастения

Электромиография

Анализы крови;

Дерматомиозит

Мышечную слабость

Повышенная температура, утомляемость и снижение массы тела

Иногда боль и/или припухлость суставов

Иногда темная, красная сыпь

Анализы крови;

Электромиография

Биопсия мышц

мышечная дистрофия;

Мышечная слабость, начавшаяся в детстве

Биопсия мышц

Генетический анализ

Двигательные нарушения (нарушение моторной функции) пищевода

Ахалазия (ритмические сокращения пищевода значительно уменьшены, а нижняя мышца пищевода нормально не расслабляется)

Затрудненное глотание (дисфагия) твердой пищи и жидкостей, которое ухудшается в течение нескольких месяцев или лет

Иногда регургитация (отрыгивание) непереваренной пищи во сне

Ощущение дискомфорта в грудной клетке

Ощущение переполнения желудка после приема небольшого количества пищи (ощущение быстрого насыщения), тошнота, рвота, вздутие, а также симптомы, ухудшающиеся при приеме пищи

Исследование с помощью бариевой взвеси

Измерения давления, производимого во время сокращений пищевода (эзофагоманометрия)

Дистальный спазм пищевода

Боль в груди

Преходящее затрудненное глотание

Исследование с помощью бариевой взвеси

Эзофагоманометрия

Эозинофильный эзофагит

Симптомы рефлюкса, которые не реагируют на препараты, подавляющие выработку кислоты

Эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

Биопсия

Системный склероз (склеродермия)

Феномен Рейно

Боль и/или припухлость суставов

Припухлость, утолщение и натяжение кожи пальцев, а иногда лица и других областей

Периодическая изжога, затрудненное глотание и одышка

Обследование врачом

Обычно анализы крови

Физическая блокада пищевода

Сужение, обусловленное рубцовой тканью, возникшей в результате воздействия желудочной кислоты (пептическая стриктура)

В анамнезе наблюдаемые в течение длительного времени симптомы желудочно-кишечного рефлюкса (такие как изжога)

Эндоскопия (обследование внутренних структур с помощью гибкого зонда, используемого для визуального исследования)

Рак пищевода

Постоянное затрудненное глотание пищи и жидкостей, которое ухудшается в течение нескольких дней или недель

Потерю веса

Боль в груди

Эндоскопическое исследование

Биопсия

Нижние пищеводные кольца

Преходящее затрудненное глотание

Эндоскопическое исследование

Исследование с помощью бариевой взвеси

Компрессия пищевода, которая может быть вызвана:

  • Выпуклостью в большой артерии в грудной клетке (аневризма аорты)

  • Увеличенной щитовидной железой

  • Опухолью в грудной клетке

Иногда увеличенной щитовидной железой

Исследование с помощью бариевой взвеси

Рентгенография, проведенная после внутривенного введения рентгеноконтрастного вещества (видимого на рентгенограммах) (артериография)

При подозрении на аортальный аневризм или опухоль, КТ

Проглатывание едкого вещества, такого как сильные кислоты и щелочи

Затрудненное глотание, возникшее спустя недели или месяцы после известного проглатывания

Эндоскопическое исследование

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.

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