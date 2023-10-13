Некоторые причины и признаки затрудненного глотания
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Неврологические расстройства
Обычно ранее диагностированный инсульт
Слабость или паралич с одной стороны тела, затрудненная речь, трудности при ходьбе или сочетание этих симптомов
КТ или МРТ головного мозга
Ригидность мышц и меньшее количество сознательных движений в сравнении с нормой
Непроизвольные, ритмичные, дрожащие движения (тремор), расстройство координации (атаксия) и расстройство равновесия
Обследование врачом
Иногда КТ или МРТ
Преходящие симптомы, относящиеся к различным частям тела, в том числе расстройства зрения, мышечная слабость и/или аномальные ощущения
Иногда слабые, неуклюжие движения
МРТ
Часто спинномозговая пункция
Некоторые болезни двигательных нейронов, такие как
Подергивание мышц, дегенерация и слабость
Прогрессирующие затруднения при жевании, глотании и разговоре
Электродиагностические исследования (такие как электромиография с игольчатым электродом, включающая стимуляцию мышц с последующей регистрацией их электрической активности)
Лабораторные анализы
МРТ головного мозга
Заболевания мышц
Слабые, обвисшие веки и слабые глазные мышцы
Чрезмерная слабость мышц после нагрузки
Применение лекарственных препаратов (вводимых внутривенно), временно повышающих мышечную силу, если причиной является миастения
Анализы крови;
Мышечную слабость
Повышенная температура, утомляемость и снижение массы тела
Иногда боль и/или припухлость суставов
Иногда темная, красная сыпь
Анализы крови;
Электромиография
Биопсия мышц
Мышечная слабость, начавшаяся в детстве
Биопсия мышц
Генетический анализ
Двигательные нарушения (нарушение моторной функции) пищевода
Ахалазия (ритмические сокращения пищевода значительно уменьшены, а нижняя мышца пищевода нормально не расслабляется)
Затрудненное глотание (дисфагия) твердой пищи и жидкостей, которое ухудшается в течение нескольких месяцев или лет
Иногда регургитация (отрыгивание) непереваренной пищи во сне
Ощущение дискомфорта в грудной клетке
Ощущение переполнения желудка после приема небольшого количества пищи (ощущение быстрого насыщения), тошнота, рвота, вздутие, а также симптомы, ухудшающиеся при приеме пищи
Исследование с помощью бариевой взвеси
Измерения давления, производимого во время сокращений пищевода (эзофагоманометрия)
Дистальный спазм пищевода
Боль в груди
Преходящее затрудненное глотание
Исследование с помощью бариевой взвеси
Эзофагоманометрия
Симптомы рефлюкса, которые не реагируют на препараты, подавляющие выработку кислоты
Эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
Биопсия
Системный склероз (склеродермия)
Боль и/или припухлость суставов
Припухлость, утолщение и натяжение кожи пальцев, а иногда лица и других областей
Периодическая изжога, затрудненное глотание и одышка
Обследование врачом
Обычно анализы крови
Физическая блокада пищевода
Сужение, обусловленное рубцовой тканью, возникшей в результате воздействия желудочной кислоты (пептическая стриктура)
В анамнезе наблюдаемые в течение длительного времени симптомы желудочно-кишечного рефлюкса (такие как изжога)
Эндоскопия (обследование внутренних структур с помощью гибкого зонда, используемого для визуального исследования)
Постоянное затрудненное глотание пищи и жидкостей, которое ухудшается в течение нескольких дней или недель
Потерю веса
Боль в груди
Эндоскопическое исследование
Биопсия
Преходящее затрудненное глотание
Эндоскопическое исследование
Исследование с помощью бариевой взвеси
Компрессия пищевода, которая может быть вызвана:
Иногда увеличенной щитовидной железой
Исследование с помощью бариевой взвеси
Рентгенография, проведенная после внутривенного введения рентгеноконтрастного вещества (видимого на рентгенограммах) (артериография)
При подозрении на аортальный аневризм или опухоль, КТ
Проглатывание едкого вещества, такого как сильные кислоты и щелочи
Затрудненное глотание, возникшее спустя недели или месяцы после известного проглатывания
Эндоскопическое исследование
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.