Некоторые причины и признаки головных болей
Тип причины
Распространенные признаки*
Диагностический подход†
Первичная головная боль (не вследствие другого заболевания)
Сильная, пронзительная боль, которая:
Неспособность лечь и беспокойное состояние (иногда выражается в хождении из угла в угол)
Со стороны проявления боли: насморк, слезотечение, опущенное веко (синдром Бернара-Горнера) и иногда отек под глазом
Только обследование врачом
В ряде случаев МРТ головы с целью исключения других заболеваний, особенно если головные боли стали развиваться недавно или если изменился характер симптомов
Умеренная или сильная головная боль, которая:
часто сопровождается ощущением, будто начинается мигрень (называемое продромом), в том числе возможны изменения настроения, потеря аппетита и тошнота;
иногда предваряется временными нарушениями чувствительности, равновесия, мышечной координации, речи или зрения, например, видение вспышек или слепые пятна (такие симптомы называются аурой).
Такие же, как и в случае кластерной головной боли
Обычно слабая или умеренная головная боль, которая:
Такие же, как и в случае кластерной головной боли
Вторичная головная боль (вследствие другого заболевания)
Головокружение, потеря аппетита, тошнота и рвота, утомляемость, слабость, раздражительность или проблемы со сном
У людей, которые недавно поднимались на большую высоту (в том числе тех, кто летел на самолете в течение 6 часов или дольше)
Только обследование врачом
Сгустки крови в крупной вене, которая отводит кровь из головного мозга (тромбоз венозного синуса головного мозга)
Головные боли, которые:
Иногда двоение в глазах или нечеткое зрение, тошнота или звон в ушах в ритм с ударами пульса (пульсирующий шум в ушах)
Иногда судорожные припадки и симптомы, подобные инсульту (например, паралич руки или ноги и потеря зрения)
Опухоль головного мозга, абсцесс или другое новообразование в головном мозге, например, гематома (скопление крови)
От слабой до сильной головной боли, которая:
МРТ или, если МРТ недоступна или противопоказана, КТ
Воздействие угарного газа (в зимнее время возможно вдыхание этого газа при недостаточной вентиляции отопительного оборудования)
Возможно, неосознание воздействия, поскольку угарный газ не имеет цвета и запаха
Анализ крови
Зубная инфекция (верхних зубов)
Боль, которая:
Зубная боль
Стоматологическое обследование
Энцефалит (инфекция головного мозга)
Головные боли с изменчивыми характеристиками
Часто сопровождаются повышением температуры, усилением сонливости, дезориентацией, возбуждением, слабостью и/или слабой координацией
Судорожные припадки и кома
МРТ или, если МРТ недоступна или противопоказана, КТ
Спинномозговая пункция
Односторонняя пульсирующая боль в височной части головы
Боль при расчесывании волос или во время жевания
Иногда болезненные, расширенные артерии на висках (височные артерии) и ноющие и тупые боли, особенно в плечах, бедрах и в области таза
Возможно нарушение или потеря зрения
Утомляемость, лихорадка и снижение массы тела
Более распространены у людей в возрасте старше 50 лет
Анализ крови для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ), выявляющий воспаление
Биопсия височной артерии
Глаукома — вид, называемый закрытоугольной глаукомой — которая начинается внезапно (острая)
Умеренная или сильная боль, которая возникает в передней части головы или в глазной либо надглазной области
Покраснение глаз, радужные круги вокруг источников света, тошнота, рвота и потеря зрения
Офтальмологическое обследование в кратчайшие сроки
Травма головы (посткоммоционный синдром)
Головная боль начинается сразу же или вскоре после травмы головы (с потерей сознания или без нее)
Иногда провалы в памяти, изменения характера, или и то, и другое
Иногда только обследование врачом
Обычно КТ или МРТ
Идиопатическая внутричерепная гипертензия (повышенное внутричерепное давление без признаков, указывающих на причину)
Головные боли, которые:
Иногда двоение в глазах или нечеткое зрение, тошнота или звон в ушах в ритм с ударами пульса (пульсирующий шум в ушах)
МРТ и магнитно-резонансная венография с последующим выполнением спинномозговой пункции
Кровоизлияние в головной мозг (кровотечение внутри головного мозга)
Слабая или сильная боль, которая:
Возможна сильная сонливость, неуклюжесть, слабость, затрудненная речь и понимание речи, потеря зрения, потеря чувствительности или дезориентация
Изредка судорожные припадки или кома
МРТ или, если МРТ недоступна или противопоказана, КТ
Головная боль, связанная с низким давлением (которая возникает в результате удаления спинномозговой жидкости‡ или ее утечки)
Интенсивные головные боли, часто сопровождающиеся ригидностью затылочных мышц и тошнотой
Боль, которая усиливается, когда человек сидит или стоит, и слабеет, когда человек лежит
Обычно возникает после выполнения спинномозговой пункции (люмбальной пункции)
Иногда только обследование врачом
Если головная боль развивается без явной причины (не после спинномозговой пункции) — МРТ после введения в вену контрастного вещества
Головная боль при избыточном применении лекарственных препаратов
Хронические и часто ежедневные головные боли, которые отличаются по расположению и интенсивности
Часто присутствует, когда человек просыпается утром
Часто встречается у людей, страдающих мигренью или головными болями напряжения
Чрезмерное использование обезболивающих препаратов (анальгетиков, таких, как НПВП или опиоидов), барбитуратов, кофеина, а также иногда триптанов или других лекарственных препаратов для лечения головных болей
Только обследование врачом
Сильная, постоянная головная боль
лихорадка
Ригидность затылочных мышц, в связи с которой опустить подбородок к груди больно, иногда невозможно
Недомогание, сонливость, тошнота или рвота
Спинномозговая пункция (перед которой обычно выполняют КТ)
Боль, которая:
Насморк, иногда с гноем или кровью
Недомогание, возможно, кашель ночью, а также зачастую повышение температуры
Только обследование врачом
Иногда КТ околоносовых пазух или эндоскопия носовой полости
Субарахноидальное кровоизлияние (кровотечение между внутренним и средним слоем тканей, покрывающих головной мозг)
Сильная, постоянная боль, которая:
Возможна краткая потеря сознания в начале головной боли
Возможны сонливость, дезориентация, трудность пробуждения или кома
Ригидность затылочных мышц, тошнота и рвота
МРТ или КТ
Если результаты МРТ и КТ не выявляют причину, выполняется спинномозговая пункция
Субдуральная гематома (скопление крови между внешним и средним слоем тканей, покрывающих головной мозг)
Головные боли с изменчивыми характеристиками
Возможны сонливость, дезориентация, забывчивость и/или слабость или паралич с одной стороны тела
Чаще встречается у пожилых людей и людей с деменцией или принимающих антикоагулянты§ либо страдающих расстройством, связанным со злоупотреблением алкоголем
МРТ или КТ
Боль при пережевывании твердой пищи
Иногда боль в челюсти или близлежащей области либо в шее
Иногда щелканье или потрескивание при открывании рта, блокировка положения челюсти или трудности при попытке широко открыть рот
Физикальное обследование, иногда осмотр стоматологом
Иногда МРТ, рентгенологическое обследование или КТ
Невралгия тройничного нерва
Повторяющиеся короткие, молниеносные вспышки боли в средней и нижней половине одной стороны лица
Только обследование врачом
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Несмотря на то, что обследование врачом проводится во всех случаях, оно упоминается в этом столбце только в случае, если диагноз может быть поставлен иногда только по результатам обследования врачом, без проведения каких-либо других исследований.
‡ Спинномозговая жидкость — это жидкость, омывающая спинной и головной мозг и способствующая их амортизации и поддержке.
§ Антикоагулянты — это лекарственные препараты, предотвращающие свертывание крови или замедляющие процесс свертывания крови.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография; НПВП — нестероидные противовоспалительные препараты.