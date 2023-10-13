Некоторые причины и отличительные черты свистящих хрипов
Причина
Распространенные признаки*
Обследования†
Кашель
Иногда симптомы инфекции верхних дыхательных путей (например, заложенность носа)
Обычно заболеваний легких в анамнезе нет
Обследование врачом
Свистящие хрипы, которые начинаются внезапно, обычно в течение 30 минут воздействия, в ответ на известный или потенциальный аллерген, такой, как пыльца.
Часто заложенный нос, аллергическая сыпь, зуд в глазах и чихание.
Обследование врачом
Обычно астма в анамнезе
Свистящие хрипы, которые начинаются спонтанно или после воздействия специфического стимула (например, пыльцы или другого аллергена, инфекции верхних дыхательных путей, холода или физической нагрузки)
Обследование врачом
Иногда одно или более из следующих исследований:
Бронхиолит (инфекция нижних дыхательных путей)
У детей младше18 месяцев
Обычно происходит с ноября по апрель в северном полушарии
Обычно симптомы инфекции верхних дыхательных путей (такие, как заложенность носа и повышение температуры тела) и учащенное дыхание
Обследование врачом
Обострение ХОБЛ
У людей средних лет и пожилых людей
У людей, уже страдающих ХОБЛ
Обычно интенсивное курение в анамнезе
Затрудненное дыхание
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Инородное тело, которое вдохнули
Резкие свистящие хрипы или кашель, который начинается внезапно у людей (как правило, младенцев или маленьких детей) без каких-либо симптомов инфекции верхних дыхательных путей, повышения температуры тела или других симптомов болезни
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки или компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки
ГЭРБ с повторяющимся рефлюксом содержимого желудка в легкие (хроническая аспирация)
Хронические или рецидивирующие свистящие хрипы
Часто жгучая боль в грудной клетке (изжога) или брюшной полости, которая, как правило, ухудшается после употребления определенных продуктов или при физических нагрузках, или в лежачем положении
Кислый вкус, особенно после пробуждения
Осиплость голоса
Кашель, возникающий по ночам или ранним утром
Отсутствие симптомов инфекции верхних дыхательных путей или аллергии
Иногда только обследование врачом
Иногда применяют лекарственные препараты, уменьшающие кислотность, например, блокатор рецепторов гистамина-2 (H2) или ингибитор протонной помпы, для устранения симптомов
Иногда в пищевод и желудок вводят гибкий зонд с оптической системой (эндоскопия)
Иногда в пищеводе размещают датчик на 24 часа для мониторинга кислотности (pH)
Часто отек ног
Одышка, ухудшающаяся в положении лежа и возникающая через 1–2 часа после засыпания
Шумы в легких, выслушиваемые через стетоскоп, свидетельствующие о возможном наличии жидкости в легких
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Иногда проводится анализ крови по измерению уровня мозгового натрийуретического пептида (МНП), вещества, образующегося при перегрузке сердца
Иногда эхокардиография
Вдыхаемые раздражители
Свистящие хрипы, которые начинаются внезапно после воздействия вызывающих раздражение веществ на работе (профессиональное воздействие) или неправильного использования чистящих средств
Обследование врачом
Свистящие хрипы во время вдоха и выдоха, особенно у людей с факторами риска или признаками онкологического заболевания (например, курение в анамнезе, ночная потливость, потеря массы тела и кашель с кровью)
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки или компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки
Лекарственные препараты (например, ингибиторы АКФ, бета-блокаторы, аспирин и другие НПВП)
Обычно у людей, которые недавно начали использовать новый лекарственный препарат, чаще всего у людей с обструкцией дыхательных путей в анамнезе (как это происходит при астме)
Обследование врачом
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Врачи обычно измеряют уровень кислорода в крови с помощью датчика, который надевают на палец (пульсоксиметрия). Обычно выполняют рентгенологическое исследование органов грудной клетки, за исключением случаев, когда наблюдаемые симптомы являются очевидным легким обострением уже диагностированного хронического заболевания.
АПФ — ангиотензин-превращающий фермент; ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких; КТ — компьютерная томография; ГЭРБ — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; НПВП — нестероидные противовоспалительные препараты.