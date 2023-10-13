† Врачи обычно измеряют уровень кислорода в крови с помощью датчика, который надевают на палец (пульсоксиметрия). Обычно выполняют рентгенологическое исследование органов грудной клетки, за исключением случаев, когда наблюдаемые симптомы являются очевидным легким обострением уже диагностированного хронического заболевания.