Некоторые причины и отличительные черты аллергической сыпи
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Острая аллергическая сыпь (длится менее 6 недель)
Лекарственные средства (включая лекарственные препараты), такие как:
Аллергическая сыпь может начаться через несколько минут после применения препарата, а может начаться и в период до 48 часов после него
Обследование врачом
Продукты питания, которые вызывают аллергическую реакцию (пищевые аллергены), такие как арахис, орехи, рыба, моллюски, пшеница, яйца, молоко и соя.
Аллергическая сыпь, которая начинается в течение нескольких минут или часов после употребления
Обследование врачом, особенно определение медицинского анамнеза
Иногда аллергический кожный игольный тест
Инфекции (редкие причины)
Лихорадка, озноб и усталость
Симптомы конкретной инфекции
В частности, для паразитарных инфекций, недавняя поездка в развивающуюся страну
Исследования в зависимости от подозреваемой инфекции (которая предположена на основании результатов медицинской истории и обследования)
Диагноз подтверждается, если аллергическая сыпь исчезает после устранения инфекции
Аллергическая сыпь, которая начинается в течение нескольких секунд или минут после укуса насекомого или ожога
Обследование врачом
Физические раздражители
Для большинства стимулов — аллергическая сыпь, которая обычно начинается в течение нескольких секунд или минут после контакта с раздражителем
Для давления на кожу — аллергическая сыпь, которая начинается в течение 4–6 часов и влияет только на участок кожи, где было оказано давление
Для солнечного света — аллергическая сыпь, которая поражает только участок кожи, подвергнутый воздействию солнечного света
Обследование врачом
Воздействие подозреваемого физического стимула, чтобы увидеть, вызывает ли он симптомы
Сывороточная болезнь
Аллергическая сыпь, которая начинается в течение 7–10 дней после инъекции
Может сопровождаться лихорадкой, болью в суставах, увеличением лимфатических узлов, а также болью в животе
Обследование врачом
Вещества, которые провоцируют аллергическую реакцию путем прямого контакта с кожей (контактные аллергены), например, латекс или мясо
Аллергическая сыпь, которая начинается в течение нескольких минут или часов после контакта
Обследование врачом
Иногда аллергопробы
Трансфузионные реакции
Аллергическая сыпь, которая обычно начинается в течение нескольких минут после переливания препарата крови
Обследование врачом
Хроническая аллергическая сыпь (длящаяся более 6 недель)
Аутоиммунные заболевания
Различные симптомы в зависимости от аутоиммунного заболевания
При системной красной волчанке симптомы могут включать лихорадку, усталость, головную боль, боль в суставах и опухание суставов, боль во время дыхания и язвы в полости рта
При синдроме Шегрена — сухость глаз и сухость во рту
При уртикарном васкулите — аллергическая сыпь, которая:
Для всех аутоиммунных заболеваний проводят анализы крови для проверки на наличие аномальных антител
Иногда биопсия кожи
При синдроме Шегрена проводят исследование, в котором оценивают количество вырабатываемой слезной жидкости
При уртикарном васкулите проводят биопсию кожи
Онкологическое заболевание (как правило, органов пищеварения или легких, либо лимфома)
Потеря веса, ночная потливость, боль в животе, кашель (иногда с кровью), желтуха, увеличение лимфатических узлов или комбинация этих симптомов
Проводят различные исследования в зависимости от подозреваемого онкологического заболевания
Хроническая идиопатическая аллергическая сыпь (диагностируется, когда никакие конкретные причины не выявлены)
Аллергическая сыпь, которая возникает ежедневно (или почти ежедневно) и зуд, который длится в течение по крайней мере 6 недель, без очевидной причины
Обследование врачом
Анализ крови и иногда другие исследования, такие как кожный игольный тест и воздействие различных провоцирующих факторов, чтобы исключить другие причины
Лекарственные средства, включая лекарственные препараты (такие же, как и при острой аллергической сыпи)
Аллергическая сыпь, которая возникает у человека, который принимал рецептурные, безрецептурные или растительные лекарственные препараты в течение длительного времени, когда другое объяснение отсутствует
Обследование врачом
Иногда аллергопробы
Исследование избегания, чтобы увидеть, исчезнет ли аллергическая сыпь после отмены лекарственного препарата
Эндокринные нарушения, такие как заболевание щитовидной железы или повышенный уровень прогестерона (женский гормон)
Для заболеваний щитовидной железы: трудности при перенесении тепла или холода, медленный или быстрый сердечный ритм и дрожь (тремор) или медлительность
Возникает у женщин, которые принимают противозачаточные таблетки (оральные контрацептивы) или проходят гормональную терапию на основе прогестерона, или у которых аллергическая сыпь появляется перед началом менструального периода и исчезает после его окончания
Обследование врачом
Если подозревается заболевание щитовидной железы, то проводят анализ крови для измерения уровня тиреотропного гормона
Небольшие участки покраснения кожи, которые превращаются в аллергическую сыпь и приподнимаются над поверхностью при прикосновении
Иногда боль в животе, легкие приливы и повторяющиеся головные боли
Биопсия кожи и иногда костного мозга
Иногда анализы крови для определения уровня веществ, выделяемых при активации определенных иммунных клеток (так называемые тучные клетки)
Физические раздражители (те же, что для острой аллергической сыпи)
Для большинства стимулов аллергическая сыпь, которая обычно возникает в течение нескольких секунд или минут после контакта со стимулом
Для давления на кожу — аллергическая сыпь, которая начинается в течение 4–6 часов и влияет только на участок кожи, где было оказано давление
Для солнечного света — аллергическая сыпь, которая поражает только участок кожи, подвергнутый воздействию солнечного света
Обследование врачом
Воздействие подозреваемого стимула, чтобы увидеть, вызывает ли он симптомы
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека.