Некоторые причины и отличительные признаки одышки
Причина
Распространенные признаки*
Обследования†
Острая (развивается в течение нескольких минут или часов)
Тревожное расстройство — гипервентиляция
Одышка, связанная с конкретной ситуацией, часто сопровождается возбужденным состоянием и покалыванием или онемением в пальцах и/или вокруг рта
Нормальные результаты обследований сердца и легких
Обследование врачом
Свистящие хрипы, которые начинаются спонтанно или после воздействия специфических стимулов (например, пыльцы или другого аллергена, инфекции верхних дыхательных путей, холодного воздуха или физической нагрузки)
Обычно астма в анамнезе
Обследование врачом
Иногда одно или более из следующих исследований:
Инородное тело, которое вдохнули
Кашель или пронзительные свистящие хрипы, которые внезапно начинаются у людей (как правило, младенцев или маленьких детей) без каких-либо симптомов инфекции верхних дыхательных путей или другого заболевания.
Рентгенологическое исследование или компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки
иногда бронхоскопия.
Инфаркт миокарда или острая ишемия миокарда (недостаточный кровоток и поступление кислорода к сердцу)
давление глубоко в груди, которое может как сопровождаться, так и не сопровождаться иррадиирующими болями в руку или челюсть, особенно у людей с факторами риска ишемической болезни сердца;
Электрокардиография
Анализы крови для измерения уровня веществ, называемых сердечными маркерами, которые выбрасываются в кровь при повреждении сердца
Иногда катетеризация сердца
Часто отек ног
Одышка, которая ухудшается в положении лежа на спине (ортопноэ) или которая появляется через 1–2 часа после засыпания (пароксизмальная ночная одышка)
Шумы в легких, выслушиваемые через стетоскоп, свидетельствующие о возможном наличии жидкости в легких
Пенистая, розовая мокрота, иногда с прожилками крови
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Иногда проводится анализ крови для измерения уровня мозгового натрийуретического пептида (МНП), вещества, которое производится при перегрузке сердца
Иногда эхокардиография
Пневмоторакс (спадение легкого)
Острая боль в груди и учащенное дыхание, которые начались внезапно
Может развиваться после травмы или возникать спонтанно, особенно у высоких, худых людей и у людей с ХОБЛ
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Тромбоэмболия легочной артерии (внезапная закупорка артерии в легких, как правило, сгустком крови)
Внезапное появление боли в груди, которое обычно усиливается при вдохе
Учащенное сердцебиение и учащенное дыхание
К наиболее распространенным факторам риска тромбоэмболии легочной артерии относятся онкологические заболевания, адинамия (как следствие прикованности к постели в связи с болезнью), образование сгустков крови в ногах, беременность, применение противозачаточных таблеток (оральных контрацептивов) или других лекарственных препаратов, содержащих эстроген, перенесенные хирургические вмешательства в недавнем прошлом или госпитализация, а также семейный анамнез подобного заболевания
Специализированные методы визуализации легких, например, КТ-ангиография, вентиляционно-перфузионное (V/Q) сканирование легких или ангиография легочной артерии
Подострый (развивается в течение нескольких часов или дней)
Давление глубоко в груди, которое может как сопровождаться, так и не сопровождаться иррадиирующими болями в руку или челюсть, часто вызванное физической нагрузкой
Часто у людей с факторами риска ишемической болезни сердца
Электрокардиография
Нагрузочная проба
Иногда катетеризация сердца
Обострение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)
Часто кашель, который может как сопровождаться, так и не сопровождаться выделением мокроты (продуктивный или непродуктивный)
Свистящие хрипы и дыхание через поджатые губы
У людей, уже страдающих ХОБЛ
Обследование врачом
в некоторых случаях — рентгенологическое исследование органов грудной клетки.
Повышение температуры тела, чувство болезни и кашель
Внезапное появление резкой боли в груди при глубоком вдохе
Некоторые необычные звуки при дыхании, выслушиваемые через стетоскоп
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Хронический (присутствует в течение многих недель или нескольких лет)
Одышка при физической нагрузке, прогрессирующая до одышки в состоянии покоя
Нормальные результаты обследования легких и нормальный уровень кислорода в крови
Общий анализ крови с подсчетом форменных элементов
Аномальные звуки в легких, так называемые влажные хрипы, которые выслушиваются через стетоскоп
КТ высокого разрешения грудной клетки
Обструктивная болезнь легких
Наличие в анамнезе интенсивного курения, эмфизематозной грудной клетки, а также затруднений при движении воздуха внутрь и из легких.
Обычно у людей, которые уже имеют ХОБЛ
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Исследование функции внешнего дыхания (после облегчения эпизода одышки)
Ухудшение физического состояния
Одышка только при физической нагрузке
У пожилых людей с сидячим образом жизни
Обследование врачом
Плевральный выпот (жидкость в грудной полости)
Иногда наличие в анамнезе онкологического заболевания, сердечной недостаточности, ревматоидного артрита, системной красной волчанки или острой пневмонии
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Зачастую проводится КТ грудной клетки
Постепенно усиливающаяся одышка и утомляемость, иногда с кашлем
Иногда отклонение от нормы результатов обследования сердца
Иногда отеки ног
Эхокардиография
Катетеризация правых отделов сердца
Рестриктивные заболевания легких
Постепенное усугубление одышки у людей, которые подвергались воздействию вдыхаемых раздражителей на работе (профессиональное воздействие) или у которых имеется заболевание нервной системы
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Исследование функции внешнего дыхания (после облегчения эпизода одышки)
Стабильная стенокардия или ишемическая болезнь сердца
Давление глубоко в груди, которое может как сопровождаться, так и не сопровождаться иррадиирующими болями в руку или челюсть, часто вызванное физической нагрузкой
Часто у людей с факторами риска ишемической болезни сердца
Электрокардиография
Нагрузочная проба
Иногда катетеризация сердца
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Врачи почти всегда измеряют уровень кислорода в крови, а также проводят рентгенологическое исследование органов грудной клетки, за исключением случаев, когда наблюдаемые симптомы, очевидно, являются легким обострением уже диагностированного хронического заболевания.
‡ Астма может также являться причиной подострой одышки.
§ Сердечная недостаточность также может служить причиной хронической одышки.
ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких; КТ — компьютерная томография.