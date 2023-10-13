Некоторые причины и отличительные признаки зуда
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Кожные причины
Атопический дерматит (иногда его называют экземой)
Сухость, покраснение, а иногда утолщение и шелушение, часто на сгибах локтей или коленей
Обычно семейная история аллергических реакций или сыпей
Обследование врачом
Покраснение и иногда волдыри, форма или расположение которых соответствует области контакта с веществом, вызывавшим реакцию (например, вдоль линии роста волос, когда реакция вызвана краской для волос, на запястье, когда реакция вызвана часами, или на открытых участках кожи, когда реакция вызвана ядовитым плющом)
Обследование врачом
Сухая, шелушащаяся, зудящая кожа, обычно на ногах, которая ухудшается в сухую теплую погоду и появляется или усугубляется в зимнее время, после горячей ванны или после длительного воздействия воды
Обследование врачом
Грибковые инфекции кожи, такие как стригущий лишай, паховая эпидермофития или дерматомикоз стоп
Круговая сыпь с приподнятыми чешуйчатыми краями
У взрослых — обычно на ступнях или в области половых органов
У детей — обычно на коже головы или тела
Иногда проводится исследование кожных чешуек под микроскопом
Аллергическая сыпь (крапивница)
Красные приподнятые припухлости, которые имеют резкие границы и зачастую бледную кожу в центре
Аллергическая сыпь исчезает в течение нескольких часов (обычно менее чем за 24 часа), однако новые элементы такой сыпи продолжают появляться, иногда на протяжении нескольких дней и месяцев
Обычно только обследование врачом
Внезапное появление одного или нескольких бугорков, обычно небольших, красных и приподнятых.
Обследование врачом
Заражение вшами (педикулез)
Области поцарапанной, раздраженной кожи и иногда крошечных, точечных укусов
Яйца (гниды) и иногда вши
Обычно на коже головы, подмышек или лобка либо на талии или веках
Обследование врачом
Области утолщенной кожи, которая непрерывно чешется
Эти области красные, чешуйчатые, приподнятые, шероховатые и отделены от окружающей кожи
Обследование врачом
Приподнятые красные пятна с серебряными чешуйками
Обычно на наружной открытой поверхности локтей и коленей или на коже головы или туловища
Обследование врачом
Ходы подкожного паразита, которые представляют собой маленькие красные или темные бугорки, рядом с четкой, волнистой, слегка шелушащейся короткой линией
Обычно в межпальцевом промежутке между пальцами рук или ног, вдоль линии пояса (талии), на внутренних поверхностях локтей, под коленями, вокруг сосков (у женщин) или около половых органов (у мужчин)
Иногда исследование кожных чешуек или частиц под микроскопом
Системные причины (заболевания, которые также поражают тело, а не только кожу)
Аллергические реакции, которые поражают кожу и внутренние органы
Распространенный зуд
Часто приподнятая красная сыпь, а иногда аллергическая сыпь
Чтобы выявить причину провоцирующие факторы удаляют по одному.
Иногда проводится кожные пробы
Онкологическое заболевание, такое, как лимфома Ходжкина, некоторые другие лимфомы, такие, как фунгоидный микоз и истинная полицитемия
Зуд иногда является первым симптомом онкологического заболевания
При лимфоме Ходжкина — жжение с зудом, особенно в ногах
При фунгоидном микозе — различные приподнятые или плоские кожные пятна или покраснение кожи
При истинной полицитемии зуд после приема ванны, но без сыпи
общий анализ крови;
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Биопсия лимфатических узлов для лимфомы Ходжкина, кожи — для фунгоидного микоза, или костного мозга — для истинной полицитемии
Распространенный зуд без сыпи
Иногда ухудшается во время диализа
Пробы для оценки функции почек
Частое мочеиспускание, жажда и потеря веса
Зуд обычно возникает только после того, как развились другие симптомы
Анализы крови и мочи на уровень сахара (глюкозы) и гликозилированного гемоглобина (который характеризует уровень сахара в крови в течение длительного времени)
Лекарственные средства и лекарственные препараты, такие как аспирин, барбитураты, кокаин, некоторые опиоиды, пенициллин, а также некоторые противогрибковые и химиотерапевтические препараты
Иногда без сыпи
Обследование врачом
Заболевания желчного пузыря или печени
Другие симптомы заболеваний желчного пузыря или печени, такие как желтуха, усталость, маслянистый стул и боль в животе
Обычно проводятся анализы крови для измерения уровня печеночных ферментов и ультразвуковое исследование органов брюшной полости
Сильный повторяющийся зуд
Другие симптомы рассеянного склероза, такие как онемение и покалывание, слабость, потеря зрения, системное головокружение и неуклюжесть
Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга, спинного мозга или и того, и другого
В некоторых случаях — спинномозговая пункция
Иногда проводится электроэнцефалография или электромиография
Беременность
Обычно наблюдается распространенный зуд без сыпи, который иногда развивается на поздних сроках беременности (холестаз при беременности)
Иногда в результате заболеваний печени легкой степени тяжести
Иногда проводятся анализы крови, чтобы проверить наличие заболевания печени
Психологические факторы (психогенный зуд)
Линейные царапины кожи и/или струпья на разных стадиях заживления, а также психологические заболевания (например, депрессия или тревога)
Проводят исследования, чтобы исключить другие причины зуда, основанные на симптомах у данного человека
Заболевания щитовидной железы
При гипертиреозе (повышенная активность щитовидной железы): Трудности с перенесением жары, потливость, потеря веса, выпученные глаза, дрожь (тремор), возбужденное состояние и иногда увеличение щитовидной железы (зоб)
При гипотиреозе (пониженная активность щитовидной железы): Трудная переносимость холода, увеличение веса, сухость кожи и волос, а также депрессия
Анализы крови для оценки функции щитовидной железы
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.