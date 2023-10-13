Некоторые причины и особенности проявления гирсутизма
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Заболевания надпочечников
Развитие характеристик, свойственных мужчинам (вирилизация), вызванное гиперплазией надпочечников (увеличенные надпочечники, которые вырабатывают мужские половые гормоны в аномально большом количестве)
Снижение тембра голоса, облысение, увеличенный клитор, увеличение мышечной массы, нерегулярность или отсутствие менструальных циклов, а также угревая сыпь, являющиеся признаками вирилизации
При врожденной гиперплазии надпочечников обнаружение у новорожденного наружных половых органов, не являющихся однозначно мужскими или женскими (неоднозначность)
Анализы крови и в некоторых случаях мочи для определения уровня гормонов
Тест подавления дексаметазона (дексаметазон принимается внутрь, а затем через несколько часов берется проба крови, которая проверяется на уровень гормонов)
Опухоли надпочечников (как правило, злокачественные)
Признаки вирилизации при выработке опухолями надпочечников избытка андрогенов (например, тестостерона) или при наличии синдрома Кушинга (опухоль надпочечников, синтезирующая избыток кортизола [см. ниже])
МРТ или КТ
Анализы крови и мочи для измерения уровня гормонов
Усиленное отложение жира в области туловища, скопление жира между плечами (так называемый бычий горб), тонкие руки и ноги, фиолетовые полосы на передней брюшной стенке, легкое образование синяков, а также большое, круглое лицо (лунообразное лицо), повышенное артериальное давление и сахарный диабет, угревая сыпь, отсутствие менструаций или нерегулярный менструальный цикл
Анализы мочи и обычно крови для определения уровня кортизола (который при синдроме Кушинга может быть высоким)
Обычно тест подавления дексаметазона
Отсутствие заболевания
Семейный гирсутизм
Гирсутизм у членов одной семьи
Отсутствие других симптомов (нормальные менструальные циклы и отсутствие других признаков вирилизации)
Обследование врачом
Анализы крови для определения уровня гормонов (который находится в норме)
Заболевания яичников
Гирсутизм, начинающий проявляться после полового созревания
Ожирение, бесплодие, нерегулярность менструаций, угревая сыпь, выпадение волос на волосистой части головы, снижение чувствительности к инсулину, а также потемнение и утолщение кожи в подмышечной области, в задней части шеи и в кожных складках (акантокератодермия)
Обследование врачом
Анализы крови для определения уровня гормонов, например, тестостерона, лютеинизирующего гормона (ЛГ) и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ)
Обычно ультразвуковое исследование
Опухоли
Иногда один или более из перечисленных ниже симптомов, которые нередко проявляются внезапно:
Ультразвуковое исследование
Иногда КТ или МРТ
Нарушения функции гипофиза
Аденома гипофиза (доброкачественная опухоль), которая секретирует пролактин
Выработка грудного молока у женщин, которые не кормят грудью (галакторея)
Нерегулярный менструальный цикл или отсутствие менструаций
Иногда нарушения зрения, головные боли
Анализы крови для определения уровня пролактина
МРТ головного мозга
Нарушение функции гипофиза, которое приводит к болезни Кушинга (например, опухоль гипофиза)
Смотрите описание синдрома Кушинга выше
Анализы крови и в некоторых случаях мочи для определения уровня кортизола (который при болезни Кушинга может быть высоким)
Тест подавления дексаметазона
МРТ головного мозга
Лекарственные и наркотические препараты
Андрогенные препараты:
Признаки вирилизации
Употребление анаболических стероидов (факт их использования иногда не признается пациентами)
Обследование врачом
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.