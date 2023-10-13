Некоторые причины и особенности потери слуха
Причина*
Распространенные признаки†
Диагностический подход‡
Наружное ухо (кондуктивная тугоухость)
Механическое препятствие (может появиться в результате скопления серы, попадания в ухо инородного тела, а также в результате инфекции наружного уха или опухоли)
Выявляются при проведенном врачом обследовании
Обследование врачом
Среднее ухо (кондуктивная тугоухость)
Инфекция среднего уха (острая или хроническая)
Часто отмечается неестественный вид барабанной перепонки (выявляется при проведенном врачом обследовании)
В некоторых случаях головокружение, боль в ухе, ощущение заложенности, выделения из уха
Часто многочисленные инфекции уха, возникавшие ранее
Тимпанометрия (метод диагностики, в ходе которого в ухо помещается специальное устройство, которое позволяет оценить, насколько хорошо звук проходит через ухо)
Визуализирующие обследования при тяжелых или рецидивирующих инфекциях
Часто видимая перфорация барабанной перепонки, кровь в канале или за барабанной перепонкой или и то, и другое
Пациент, перенесший недавно травму
Обследование врачом
Отосклероз
Часто члены семьи также страдают потерей слуха
Потеря слуха, которая медленно усугубляется
Потеря слуха, которая часто начинается в возрасте после 20-30 лет
Тимпанометрия
Опухоли (злокачественные или доброкачественные)
Видимая опухоль выявляется при врачебном обследовании
потерю слуха только на одно ухо;
КТ или МРТ с использованием контрастного вещества (гадолиний)
Внутреннее ухо (сенсорная тугоухость)
Генетические нарушения
Часто члены семьи также страдают потерей слуха
Часто сопровождается заболеванием в других системах органов
Генетический анализ
КТ и/или МРТ внутреннего уха с использованием контрастного вещества (гадолиний)
Воздействие шума
Выявляется при изучении медицинской карты пациента
Временная или постоянная потеря слуха, в зависимости от громкости шума и продолжительности воздействия
Обследование врачом
Пожилой возраст (мужчины старше 55 лет и женщины старше 65 лет)
Прогрессирующая потеря слуха на оба уха
Стандартное неврологическое обследование
Обследование врачом
Лекарственные препараты, которые могут оказывать поражающее действие на орган слуха (ототоксичные препараты), например:
Пациент, получавший подобные препараты
Потеря слуха на оба уха
В некоторых случаях головокружение и потеря равновесия
Обследование врачом
В некоторых случаях измерение уровня лекарственного препарата в крови
Такие инфекции, как:
Случаи возникновения инфекционных заболеваний в прошлом
Потеря слуха в процессе развития или вскоре после инфекционного заболевания
Обследование врачом
Системные ревматические и другие аутоиммунные заболевания, такие как:
иногда воспаление суставов и сыпь.
Пациент, которому был поставлен соответствующий диагноз
Анализы крови
Аутоиммунное заболевание внутреннего уха
Потеря слуха на оба уха, которая может появляться и исчезать, и со временем может усугубляться
Анализы крови для проверки на другие аутоиммунные нарушения
Синдром Меньера (включая болезнь Меньера)
Эпизоды потери слуха на низких частотах (обычно только на одно ухо)
Ощущение заложенности уха
Иногда звон или шум в ушах (тиннит) и/или иллюзорное ощущение вращения или движения (системное головокружение)
МРТ с использованием контрастного вещества (гадолиний) для исключения опухоли
Изменения давления (баротравма, как может происходить при подводном плавании)
Глухота на одно или на оба уха
Внезапное начало процесса соответствующей активности (например, подводное плавание, быстрое снижение самолета) или после удара в ухо
Иногда сопровождается болью, взрывным звуком, головокружением и звоном в ушах
Тимпанометрия
Проверка равновесия с помощью электронистагмографии (регистрация непроизвольных движений глаз, вызванных состоянием, известным как нистагм)
КТ или МРТ с использованием контрастного вещества (гадолиний)
Травма головы (часто с переломом основания черепа)§
Пациент, перенесший недавно тяжелую травму
В некоторых случая головокружение или опущение мышц лица
В некоторых случаях выделения из поврежденного уха (кровавые, кровянистые или прозрачные) или кровь за барабанной перепонкой
КТ или МРТ с использованием контрастного вещества (гадолиний)
Слуховая нейропатия
Хорошее распознавание звука, но плохое понимание слов
Специализированное обследование слухового нерва
МРТ с использованием контрастного вещества (гадолиний)
Нервная система (невральная тугоухость)
Следующие виды опухолей:
Потеря слуха только на одно ухо часто сопровождается шумом в ушах (тиннитом)
Часто головокружение, в том числе вестибулярное головокружение, трудности с сохранением равновесия
В некоторых случаях опущение мышц лица и/или онемение лица и нарушенные вкусовые ощущения
МРТ с использованием контрастного вещества (гадолиний)
Демиелинизирующие заболевания, например, рассеянный склероз
потерю слуха только на одно ухо;
В некоторых случаях приступы слабости или чувство онемения в различных частях тела
МРТ головного и спинного мозга с использованием контрастного вещества (гадолиний)
В некоторых случаях спинномозговая пункция
* В каждой группе причины перечислены в порядке убывания: от наиболее распространенных к наименее распространенным.
† К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
‡ Несмотря на то, что обследование врачом с использованием аудиологических тестов проводится во всех случаях, оно упоминается в этом столбце только в случае, если диагноз может быть поставлен иногда только по результатам обследования врачом и аудиологического тестирования, без проведения каких-либо других исследований. Другими словами, дополнительные исследования могут не потребоваться.
§ Возможно наличие у пациента смешанной (кондуктивной и нейросенсорной) тугоухости.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.