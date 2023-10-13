‡ Несмотря на то, что обследование врачом с использованием аудиологических тестов проводится во всех случаях, оно упоминается в этом столбце только в случае, если диагноз может быть поставлен иногда только по результатам обследования врачом и аудиологического тестирования, без проведения каких-либо других исследований. Другими словами, дополнительные исследования могут не потребоваться.