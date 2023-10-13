Некоторые причины и особенности диареи у детей
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Острая диарея (продолжительностью менее 2 недель)
Использование антибиотиков
Недавнее применение антибиотиков
Часто нет других симптомов
Обследование врачом
Иногда анализы на токсины Clostridioides difficile в стуле
Гастроэнтерит, вызванный вирусами, бактериями или паразитами†
Часто с рвотой
Обезвоживание особенно распространено среди младенцев и маленьких детей
В некоторых случаях повышенная температура или боль в животе
Редко кровь в стуле
Иногда недавний контакт с инфицированными людьми (например, в детском саду, в лагере или в поездке), с животными в зоопарке (где можно заразиться кишечной палочкой) или с рептилиями (которые могут быть заражены бактериями сальмонеллы) или недавнее употребление недостаточно приготовленной, загрязненной пищи или загрязненной воды
Обследование врачом
Иногда обследование и анализ кала
Пищевая аллергия: крапивница, сыпь, отек губ, рвота, диарея и затрудненное дыхание через несколько минут или часов после еды
Часто уже выявленная пищевая аллергия
Пищевое отравление: тошнота, рвота, боль в животе и диарея через несколько часов после употребления зараженной пищи
Обследование врачом
Боли в животе, рвота и обычно диарея с кровью в течение нескольких дней с последующим побледнением кожи и сокращением количества мочеиспусканий
Подкожное кровотечение (выглядит как крошечные красноватые фиолетовые точки или пятна)
Анализы крови
Обследование и анализ кала
Хроническая диарея (продолжительностью 2 недели или больше)
Рвота
плохой аппетит;
Потеря веса и/или плохой рост
Кровь в кале
Анализы стула
Симптомы, которые ослабевают при изменении молочной смеси
Возможно, эндоскопия и/или колоноскопия
Чрезмерное употребление фруктовых соков (особенно яблочного, грушевого и сливового)
Употребление более 120–180 миллилитров фруктового сока в день
Часто никаких других симптомов, кроме диареи
Обследование врачом
Диарея прекращается после снижения употребления фруктовых соков
Воспалительные заболевания кишечника, в частности:
Кровь в стуле, спазматические боли в животе, потеря веса, потеря аппетита и замедленный рост
Иногда артрит, сыпь, язвы в полости рта и разрывы в прямой кишке
Колоноскопия
Иногда КТ или рентгенография после введения бария в прямую кишку (бариевая клизма)
Непереносимость лактозы (неспособность усваивать лактозу — сахар в молоке и молочных продуктах)
Вздутие живота, газы (метеоризм) и взрывная диарея
Диарея после употребления молока и молочных продуктов
Обследование врачом
Иногда анализ дыхания на наличие водорода (указывает на непереваренные углеводы)
Осмотр и анализ кала на наличие неусвоенных углеводов
Нарушения всасывания, в частности:
Светлый, мягкий, объемный и необычно неприятно пахнущий стул, который может быть маслянистым на вид
Вздутие живота и метеоризм
медленный набор веса;
При кистозном фиброзе частые респираторные инфекции
При энтеропатическом акродерматите сыпь и трещины в углах рта
Обследование и анализ кала
При подозрении на глютеновую болезнь анализы крови для измерения уровня антител к глютену (белку в пшенице) и биопсия тонкой кишки
При подозрении на кистозный фиброз анализ пота и, возможно, генетическое тестирование
При подозрении на энтеропатический акродерматит анализ крови на недостаток цинка
Ослабленная иммунная система из-за:
Частые инфекции
Потеря веса или медленное увеличение веса
Иногда уже выявленная ВИЧ-инфекция
Анализы крови на ВИЧ
Развернутый анализ крови с подсчетом форменных элементов и другие анализы крови для оценки состояния иммунной системы
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Бактериальные, паразитарные и вирусные инфекции также могут вызывать хроническую диарею.
КТ — компьютерная томография; ВИЧ — вирус иммунодефицита человека.