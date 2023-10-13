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Некоторые причины и особенности диареи у детей

Причина

Распространенные признаки*

Обследования

Острая диарея (продолжительностью менее 2 недель)

Использование антибиотиков

Недавнее применение антибиотиков

Часто нет других симптомов

Обследование врачом

Иногда анализы на токсины Clostridioides difficile в стуле

Гастроэнтерит, вызванный вирусами, бактериями или паразитами†

Часто с рвотой

Обезвоживание особенно распространено среди младенцев и маленьких детей

В некоторых случаях повышенная температура или боль в животе

Редко кровь в стуле

Иногда недавний контакт с инфицированными людьми (например, в детском саду, в лагере или в поездке), с животными в зоопарке (где можно заразиться кишечной палочкой) или с рептилиями (которые могут быть заражены бактериями сальмонеллы) или недавнее употребление недостаточно приготовленной, загрязненной пищи или загрязненной воды

Обследование врачом

Иногда обследование и анализ кала

Пищевая аллергия или пищевое отравление

Пищевая аллергия: крапивница, сыпь, отек губ, рвота, диарея и затрудненное дыхание через несколько минут или часов после еды

Часто уже выявленная пищевая аллергия

Пищевое отравление: тошнота, рвота, боль в животе и диарея через несколько часов после употребления зараженной пищи

Обследование врачом

Гемолитико-уремический синдром

Боли в животе, рвота и обычно диарея с кровью в течение нескольких дней с последующим побледнением кожи и сокращением количества мочеиспусканий

Подкожное кровотечение (выглядит как крошечные красноватые фиолетовые точки или пятна)

Анализы крови

Обследование и анализ кала

Хроническая диарея (продолжительностью 2 недели или больше)

Аллергия на белок коровьего молока

Рвота

плохой аппетит;

Потеря веса и/или плохой рост

Кровь в кале

Анализы стула

Симптомы, которые ослабевают при изменении молочной смеси

Возможно, эндоскопия и/или колоноскопия

Чрезмерное употребление фруктовых соков (особенно яблочного, грушевого и сливового)

Употребление более 120–180 миллилитров фруктового сока в день

Часто никаких других симптомов, кроме диареи

Обследование врачом

Диарея прекращается после снижения употребления фруктовых соков

Воспалительные заболевания кишечника, в частности:

Кровь в стуле, спазматические боли в животе, потеря веса, потеря аппетита и замедленный рост

Иногда артрит, сыпь, язвы в полости рта и разрывы в прямой кишке

Колоноскопия

Иногда КТ или рентгенография после введения бария в прямую кишку (бариевая клизма)

Непереносимость лактозы (неспособность усваивать лактозу — сахар в молоке и молочных продуктах)

Вздутие живота, газы (метеоризм) и взрывная диарея

Диарея после употребления молока и молочных продуктов

Обследование врачом

Иногда анализ дыхания на наличие водорода (указывает на непереваренные углеводы)

Осмотр и анализ кала на наличие неусвоенных углеводов

Нарушения всасывания, в частности:

Светлый, мягкий, объемный и необычно неприятно пахнущий стул, который может быть маслянистым на вид

Вздутие живота и метеоризм

медленный набор веса;

При кистозном фиброзе частые респираторные инфекции

При энтеропатическом акродерматите сыпь и трещины в углах рта

Обследование и анализ кала

При подозрении на глютеновую болезнь анализы крови для измерения уровня антител к глютену (белку в пшенице) и биопсия тонкой кишки

При подозрении на кистозный фиброз анализ пота и, возможно, генетическое тестирование

При подозрении на энтеропатический акродерматит анализ крови на недостаток цинка

Ослабленная иммунная система из-за:

  • ВИЧ-инфекции или иммунодефицитного заболевания;

  • Применение лекарственных препаратов, подавляющих иммунную систему

Частые инфекции

Потеря веса или медленное увеличение веса

Иногда уже выявленная ВИЧ-инфекция

Анализы крови на ВИЧ

Развернутый анализ крови с подсчетом форменных элементов и другие анализы крови для оценки состояния иммунной системы

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

† Бактериальные, паразитарные и вирусные инфекции также могут вызывать хроническую диарею.

КТ — компьютерная томография; ВИЧ — вирус иммунодефицита человека.

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