* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

† Диарея продолжительностью от 1 до 4 недель может быть затяжным случаем острой диареи или ранней стадией заболевания, вызывающего хроническую диарею.

‡ Некоторые инфекции и определенные лекарственные препараты могут также вызывать хроническую диарею.