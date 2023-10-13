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Некоторые причины и особенности диареи

Причина

Распространенные признаки*

Обследования

Острый (менее 4 дней)†

Гастроэнтерит, вызванный вирусами, бактериями или паразитами‡

Часто рвота

В редких случаях повышенная температура или кровь в кале

Отсутствие боли или минимальная боль в животе (кроме случаев рвоты)

Иногда недавний контакт с инфицированными людьми (например, в детском саду, в лагере или в круизе), с животными в контактном зоопарке (когда может произойти инфицирование Escherichia coli [E. coli] ) или с рептилиями (когда может произойти инфицирование бактериями Salmonella)

Иногда недавнее потребление недоваренных, зараженных продуктов питания или зараженной воды

Обследование врачом

Иногда обследование и анализ кала

Пищевое отравление

Диарея, начавшаяся внезапно, часто вместе с рвотой, в течение 4–8 часов после употребления зараженных продуктов питания

Часто присутствует у других людей

Обычно продолжается 12–24 часа

Обследование врачом

Побочные эффекты лекарственных препаратов‡ (включая антибиотики, многие препараты для химиотерапии рака, колхицин и хинин/хинидин)

Недавнее применение лекарственного препарата, вызывающего диарею

Часто нет других симптомов

Обследование врачом

Иногда анализы на токсины Clostridioides difficile (этот микроорганизм иногда называется C. diff) в стуле

Хроническая (4 недели или более)

Пищевые факторы, такие как:

  • Непереносимость коровьего молока

  • Избыточное потребление определенных фруктов или соков (таких как груши, яблоки или сливы)

Диарея только после потребления вещества, способного вызвать диарею

Вздутие живота и газы (метеоризм)

Приступообразная диарея

Обследование врачом

Иногда дыхательный тест для обнаружения водорода, что указывает на наличие непереваренной пищи

Осмотр и анализ кала на наличие неусвоенных углеводов

синдром раздраженного кишечника;

Периодическая диарея, связанная с болью в животе

Часто диарея, чередующаяся с запорами

Нет кровотечения, снижения массы тела или повышенной температуры

Обычно начинается у подростков или молодых людей в возрасте около 20 лет

Симптомы обычно присутствуют более 12 недель

Изменения частоты дефекаций или консистенции кала

Обследование врачом

Иногда анализы крови и колоноскопия

Воспалительные заболевания кишечника, в частности:

Кровь в стуле, судорожные боли в животе, потеря массы тела и аппетита

Иногда артрит, сыпь, язвы в полости рта и разрывы в прямой кишке

Колоноскопия

КТ или МРТ

Анализы стула

Нарушения всасывания, в частности:

Светлый, мягкий, объемный и необычно неприятно пахнущий стул, который может быть маслянистым на вид

Вздутие живота и метеоризм

потеря веса;

Что касается тропической спру, длительное (более 1 месяца) пребывание в тропической стране

Что касается недостаточности поджелудочной железы, обычно у человека с расстройством поджелудочной железы (таким как хронический панкреатит или кистозный фиброз)

Анализы для определения количества жира в образцах кала, собранных в течение нескольких дней

При подозрении на целиакию, анализы крови для измерения уровня антител, вырабатываемых, когда люди с целиакией потребляют продукты, содержащие глютен

Биопсия тонкой кишки в случае целиакии и тропической спру, особенно в случае целиакии

Определенные опухоли

Что касается рака толстой кишки, иногда наличие крови в кале, снижение диаметра кала и снижение массы тела

Что касается эндокринных опухолей, различные симптомы, включая боль или спазмы в животе, приливы крови и обильную водянистую диарею

Анализы крови

Колоноскопия

Гипертиреоз

Часто нервозность, сложность переносить жару, утомляемость, сильное сердцебиение, снижение массы тела и учащенное сердцебиение

Анализы крови

Хирургическое вмешательство на желудке или кишечнике (такое как обходной желудочный анастомоз в случае снижения массы тела или удаление значительной части кишечника)

Очевидное недавнее хирургическое вмешательство

Обследование врачом

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

† Диарея продолжительностью от 1 до 4 недель может быть затяжным случаем острой диареи или ранней стадией заболевания, вызывающего хроническую диарею.

‡ Некоторые инфекции и определенные лекарственные препараты могут также вызывать хроническую диарею.

КТ — компьютерная томография; ВИЧ — вирус иммунодефицита человека; МРТ — магнитно-резонансная томография.

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