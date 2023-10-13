Некоторые причины и особенности диареи
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Острый (менее 4 дней)†
Гастроэнтерит, вызванный вирусами, бактериями или паразитами‡
Часто рвота
В редких случаях повышенная температура или кровь в кале
Отсутствие боли или минимальная боль в животе (кроме случаев рвоты)
Иногда недавний контакт с инфицированными людьми (например, в детском саду, в лагере или в круизе), с животными в контактном зоопарке (когда может произойти инфицирование Escherichia coli [E. coli] ) или с рептилиями (когда может произойти инфицирование бактериями Salmonella)
Иногда недавнее потребление недоваренных, зараженных продуктов питания или зараженной воды
Обследование врачом
Иногда обследование и анализ кала
Диарея, начавшаяся внезапно, часто вместе с рвотой, в течение 4–8 часов после употребления зараженных продуктов питания
Часто присутствует у других людей
Обычно продолжается 12–24 часа
Обследование врачом
Побочные эффекты лекарственных препаратов‡ (включая антибиотики, многие препараты для химиотерапии рака, колхицин и хинин/хинидин)
Недавнее применение лекарственного препарата, вызывающего диарею
Часто нет других симптомов
Обследование врачом
Иногда анализы на токсины Clostridioides difficile (этот микроорганизм иногда называется C. diff) в стуле
Хроническая (4 недели или более)
Пищевые факторы, такие как:
Диарея только после потребления вещества, способного вызвать диарею
Вздутие живота и газы (метеоризм)
Приступообразная диарея
Обследование врачом
Иногда дыхательный тест для обнаружения водорода, что указывает на наличие непереваренной пищи
Осмотр и анализ кала на наличие неусвоенных углеводов
Периодическая диарея, связанная с болью в животе
Часто диарея, чередующаяся с запорами
Нет кровотечения, снижения массы тела или повышенной температуры
Обычно начинается у подростков или молодых людей в возрасте около 20 лет
Симптомы обычно присутствуют более 12 недель
Изменения частоты дефекаций или консистенции кала
Обследование врачом
Иногда анализы крови и колоноскопия
Воспалительные заболевания кишечника, в частности:
Кровь в стуле, судорожные боли в животе, потеря массы тела и аппетита
Иногда артрит, сыпь, язвы в полости рта и разрывы в прямой кишке
Колоноскопия
КТ или МРТ
Анализы стула
Нарушения всасывания, в частности:
Светлый, мягкий, объемный и необычно неприятно пахнущий стул, который может быть маслянистым на вид
Вздутие живота и метеоризм
потеря веса;
Что касается тропической спру, длительное (более 1 месяца) пребывание в тропической стране
Что касается недостаточности поджелудочной железы, обычно у человека с расстройством поджелудочной железы (таким как хронический панкреатит или кистозный фиброз)
Анализы для определения количества жира в образцах кала, собранных в течение нескольких дней
При подозрении на целиакию, анализы крови для измерения уровня антител, вырабатываемых, когда люди с целиакией потребляют продукты, содержащие глютен
Биопсия тонкой кишки в случае целиакии и тропической спру, особенно в случае целиакии
Определенные опухоли
Что касается рака толстой кишки, иногда наличие крови в кале, снижение диаметра кала и снижение массы тела
Что касается эндокринных опухолей, различные симптомы, включая боль или спазмы в животе, приливы крови и обильную водянистую диарею
Анализы крови
Колоноскопия
Часто нервозность, сложность переносить жару, утомляемость, сильное сердцебиение, снижение массы тела и учащенное сердцебиение
Анализы крови
Хирургическое вмешательство на желудке или кишечнике (такое как обходной желудочный анастомоз в случае снижения массы тела или удаление значительной части кишечника)
Очевидное недавнее хирургическое вмешательство
Обследование врачом
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Диарея продолжительностью от 1 до 4 недель может быть затяжным случаем острой диареи или ранней стадией заболевания, вызывающего хроническую диарею.
‡ Некоторые инфекции и определенные лекарственные препараты могут также вызывать хроническую диарею.
КТ — компьютерная томография; ВИЧ — вирус иммунодефицита человека; МРТ — магнитно-резонансная томография.