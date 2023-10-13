Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Некоторые причины и общие признаки носового кровотечения

Причина*

Распространенные признаки† и тесты‡

Распространенные

Сморкание или ковыряние в носу

Удар или другое повреждение носа

Обычно очевидно во время обследования врачом

Иссушение влажной оболочки, выстилающей нос (как правило, в холодную погоду)

Обычно сухость (выявляется в ходе обследования)

Менее распространенные

Артериосклероз

Обычно у пожилых людей

Нарушения свертываемости крови (коагулопатии)

Пациенты, у которых ранее наблюдались носовые кровотечения, а также кровотечения в других областях (например, кровоточивость десен)

Анализы крови, такие как общий анализ крови и анализы, которые позволяют определить время свертывания крови

Инородный предмет (тело) в носу, в основном у детей

Часто повторяющиеся носовые кровотечения и/или выделения с неприятным запахом из одной ноздри

Отверстие (перфорация) в носовой перегородке (которая делит полость носа на две части)

Отверстие, которое обнаруживается в ходе обследования

В некоторых случаях у пациентов, которые часто употребляют (нюхают) кокаин

Инфекции носа (например, простуда или синусит)

Выделения из носа, иногда вязкие или бесцветные, а также образование корочек в ноздрях

Часто раздражение влажной оболочки, выстилающей нос

Наследственная геморрагическая телеангиэктазия (синдром Рэндю-Ослера-Вебера)

Расширенные мелкие кровеносные сосуды (телеангиэктазии) на лице, губах, оболочке, выстилающей рот и нос, а также на кончиках пальцев рук и ног

Как правило, кто-то из родственников пациента страдает подобными заболеваниями

Системные заболевания, такие как тяжелые заболевания печени или СПИД

Пациенты, у которых, как правило, известно о наличии таких заболеваний

Изменения в оболочках, выстилающих нос

Опухоли (доброкачественные или злокачественные) носа или околоносовых пазух

Иногда нарост, который можно увидеть внутри носа

Искривление носа на одну сторону

Иногда КТ

* Условия, которые могут вызвать носовое кровотечение, с большей долей вероятности вызовут носовое кровотечение у пациентов с нарушениями свертываемости крови или пациентов, которые принимают лекарственные препараты, препятствующие свертыванию крови. Как правило, у таких пациентов кровотечения более сильные, и их сложнее остановить.

† Признаки включают симптомы и результаты врачебного осмотра. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

‡ Несмотря на то, что обследование врачом проводится во всех случаях, оно упоминается в этом столбце только в случае, если диагноз может быть иногда поставлен только по результатам обследования врачом, без проведения каких-либо других исследований.

КТ — компьютерная томография.

По этим темам