Некоторые причины и общие признаки носового кровотечения
Причина*
Распространенные признаки† и тесты‡
Распространенные
Сморкание или ковыряние в носу
Удар или другое повреждение носа
Обычно очевидно во время обследования врачом
Иссушение влажной оболочки, выстилающей нос (как правило, в холодную погоду)
Обычно сухость (выявляется в ходе обследования)
Менее распространенные
Обычно у пожилых людей
Нарушения свертываемости крови (коагулопатии)
Пациенты, у которых ранее наблюдались носовые кровотечения, а также кровотечения в других областях (например, кровоточивость десен)
Анализы крови, такие как общий анализ крови и анализы, которые позволяют определить время свертывания крови
Инородный предмет (тело) в носу, в основном у детей
Часто повторяющиеся носовые кровотечения и/или выделения с неприятным запахом из одной ноздри
Отверстие (перфорация) в носовой перегородке (которая делит полость носа на две части)
Отверстие, которое обнаруживается в ходе обследования
В некоторых случаях у пациентов, которые часто употребляют (нюхают) кокаин
Выделения из носа, иногда вязкие или бесцветные, а также образование корочек в ноздрях
Часто раздражение влажной оболочки, выстилающей нос
Наследственная геморрагическая телеангиэктазия (синдром Рэндю-Ослера-Вебера)
Расширенные мелкие кровеносные сосуды (телеангиэктазии) на лице, губах, оболочке, выстилающей рот и нос, а также на кончиках пальцев рук и ног
Как правило, кто-то из родственников пациента страдает подобными заболеваниями
Системные заболевания, такие как тяжелые заболевания печени или СПИД
Пациенты, у которых, как правило, известно о наличии таких заболеваний
Изменения в оболочках, выстилающих нос
Опухоли (доброкачественные или злокачественные) носа или околоносовых пазух
Иногда нарост, который можно увидеть внутри носа
Искривление носа на одну сторону
Иногда КТ
* Условия, которые могут вызвать носовое кровотечение, с большей долей вероятности вызовут носовое кровотечение у пациентов с нарушениями свертываемости крови или пациентов, которые принимают лекарственные препараты, препятствующие свертыванию крови. Как правило, у таких пациентов кровотечения более сильные, и их сложнее остановить.
† Признаки включают симптомы и результаты врачебного осмотра. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
‡ Несмотря на то, что обследование врачом проводится во всех случаях, оно упоминается в этом столбце только в случае, если диагноз может быть иногда поставлен только по результатам обследования врачом, без проведения каких-либо других исследований.
КТ — компьютерная томография.