* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда. † Наличие боли зависит от причины. КТ = компьютерная томография; ЭКГ = электрокардиография; МРТ = магнитно-резонансная томография.