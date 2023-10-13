Некоторые причины двоения зрения, когда оба глаза открыты
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход
Заболевания, которые влияют на то, как нервная система контролирует мышцы глаза†
Некоторые виды инсультов или транзиторных ишемических атак
Часто у пожилых и больных с факторами риска таких заболеваний (повышенное артериальное давление, атеросклероз и диабет)
Иногда невнятная речь, слабость и (или) затруднения с ходьбой
Обследование врачом
МРТ или КТ головного мозга
Объемное образование, который давит на нерв, например, выпячивание стенки артерии (аневризма головного мозга) или опухоль
Часто боль (внезапная, если причиной является аневризма) и часто другие симптомы расстройств нервной системы (например, слабость, потеря координации и аномальная чувствительность кожи)
МРТ или КТ головного мозга
Воспаление или инфекция глаза или окружающих глаз структур (например, абсцесс, синусит и, редко, тромбоз кавернозного синуса у основания черепа)
Постоянная боль
Иногда повышенная температура, озноб, усталость, потеря чувствительности лица и (или) выпячивание глазных яблок
КТ или МРТ глазниц и, иногда, головного мозга
Как правило, периоды относительно хорошего самочувствия с эпизодами ухудшения симптомов
Слабость, которая появляется и проходит, изо дня в день
Аномальная чувствительность, например, покалывание, онемение, боль, жжение и зуд
Неуклюжесть
потеря силы и выносливости в руке или ноге, которые могут стать скованными;
При прогрессировании заболевания дрожь, частичный или полный паралич и непроизвольное сокращение мышц (спастичность), иногда приводящая к болезненным судорогам
Замедленная невнятная речь
Проблемы с мочеиспусканием и (или) функциями кишечника
МРТ головного и спинного мозга
Двоение зрения, которое появляется и проходит
Трудно говорить или глотать
Слабость
Слабость мышц, которая наступает при многократном их использовании
Обследование врачом
Анализ на антитела, исследование электрической активности мышц или и то, и другое
Длительное употребление алкоголя в анамнезе
Неуклюжесть, плохая координация и спутанность сознания
Обследование врачом
Нарушения, которые блокируют движение глаза
Болезнь Грейвса (утолщение мышц и тканей вокруг глаза — так называемая инфильтративная офтальмопатия — чаще всего возникает у людей, у которых также отмечается повышенная активность щитовидной железы и редко отмечается у людей с нормальной активностью щитовидной железы)
Пучеглазие, часто боль или раздражение, слезотечение, повышенная чувствительность к свету, увеличенная щитовидная железа (зоб) и утолщение кожи передней части голеней
Анализы крови для оценки функции щитовидной железы
Травма, например, перелом костей глазницы (глазницы), или скопление крови (гематома)
боль;
У больных, которые недавно перенесли травму глаза
КТ или МРТ глазницы
Опухоли (возле основания черепа, пазух или глазницы, которые называются «опухолями глазницы»)
Часто боли, не связанные с движением глаза, выпячивание одного глаза, и иногда другие симптомы расстройств нервной системы
МРТ или КТ глазницы и, иногда, головного мозга
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Наличие боли зависит от причины.
КТ = компьютерная томография; ЭКГ = электрокардиография; МРТ = магнитно-резонансная томография.