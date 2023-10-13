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Некоторые причины двоения зрения, когда оба глаза открыты

Причина

Распространенные признаки*

Диагностический подход

Заболевания, которые влияют на то, как нервная система контролирует мышцы глаза†

Некоторые виды инсультов или транзиторных ишемических атак

Часто у пожилых и больных с факторами риска таких заболеваний (повышенное артериальное давление, атеросклероз и диабет)

Иногда невнятная речь, слабость и (или) затруднения с ходьбой

Обследование врачом

МРТ или КТ головного мозга

Объемное образование, который давит на нерв, например, выпячивание стенки артерии (аневризма головного мозга) или опухоль

Часто боль (внезапная, если причиной является аневризма) и часто другие симптомы расстройств нервной системы (например, слабость, потеря координации и аномальная чувствительность кожи)

МРТ или КТ головного мозга

Воспаление или инфекция глаза или окружающих глаз структур (например, абсцесс, синусит и, редко, тромбоз кавернозного синуса у основания черепа)

Постоянная боль

Иногда повышенная температура, озноб, усталость, потеря чувствительности лица и (или) выпячивание глазных яблок

КТ или МРТ глазниц и, иногда, головного мозга

рассеянный склероз;

Как правило, периоды относительно хорошего самочувствия с эпизодами ухудшения симптомов

Слабость, которая появляется и проходит, изо дня в день

Аномальная чувствительность, например, покалывание, онемение, боль, жжение и зуд

Неуклюжесть

потеря силы и выносливости в руке или ноге, которые могут стать скованными;

При прогрессировании заболевания дрожь, частичный или полный паралич и непроизвольное сокращение мышц (спастичность), иногда приводящая к болезненным судорогам

Замедленная невнятная речь

Проблемы с мочеиспусканием и (или) функциями кишечника

МРТ головного и спинного мозга

Миастения гравис

Двоение зрения, которое появляется и проходит

Трудно говорить или глотать

Слабость

Слабость мышц, которая наступает при многократном их использовании

Обследование врачом

Анализ на антитела, исследование электрической активности мышц или и то, и другое

Синдром Вернике

Длительное употребление алкоголя в анамнезе

Неуклюжесть, плохая координация и спутанность сознания

Обследование врачом

Нарушения, которые блокируют движение глаза

Болезнь Грейвса (утолщение мышц и тканей вокруг глаза — так называемая инфильтративная офтальмопатия — чаще всего возникает у людей, у которых также отмечается повышенная активность щитовидной железы и редко отмечается у людей с нормальной активностью щитовидной железы)

Пучеглазие, часто боль или раздражение, слезотечение, повышенная чувствительность к свету, увеличенная щитовидная железа (зоб) и утолщение кожи передней части голеней

Анализы крови для оценки функции щитовидной железы

Травма, например, перелом костей глазницы (глазницы), или скопление крови (гематома)

боль;

У больных, которые недавно перенесли травму глаза

КТ или МРТ глазницы

Опухоли (возле основания черепа, пазух или глазницы, которые называются «опухолями глазницы»)

Часто боли, не связанные с движением глаза, выпячивание одного глаза, и иногда другие симптомы расстройств нервной системы

МРТ или КТ глазницы и, иногда, головного мозга

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

† Наличие боли зависит от причины.

КТ = компьютерная томография; ЭКГ = электрокардиография; МРТ = магнитно-резонансная томография.

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