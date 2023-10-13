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Некоторые причины гломерулонефрита:

  1. Инфекции

  2. Васкулит (воспаление кровеносных сосудов)

  3. Иммунные заболевания

  4. Другие причины

    • Наследственный нефрит

    • Лекарственные препараты (например, гидралазин, интерферон альфа, нестероидные противовоспалительные препараты, литий, памидронат, хинин, гемцитабин, митомицин С или некоторые химиотерапевтические препараты)

ВИЧ  вирус иммунодефицита человека.

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