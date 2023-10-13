Некоторые причины гломерулонефрита:
Инфекции
Бактериальные инфекции (например, инфекции, вызванные стрептококком, стафилококком или пневмококком)
Грибковые инфекции
Паразитарные инфекции (например, малярия)
Вирусные инфекции (например, инфекции, вызванные вирусами гепатита В и гепатита С или ВИЧ)
Васкулит (воспаление кровеносных сосудов)
Криоглобулинемия
Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом
Гранулематоз с полиангиитом
Микроскопическая полиангиопатия
Иммунные заболевания
Синдром Гудпасчера
Системная красная волчанка (волчанка)
Другие причины
Наследственный нефрит
Лекарственные препараты (например, гидралазин, интерферон альфа, нестероидные противовоспалительные препараты, литий, памидронат, хинин, гемцитабин, митомицин С или некоторые химиотерапевтические препараты)
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека.