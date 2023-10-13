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Некоторые причины возникновения язв в ротовой полости

Категория

Примеры

Бактериальные инфекции

Гонорея

сифилис;

«Окопный рот» (острый некротический язвенный гингивит)

Грибковые инфекции

Кандидозные инфекции (чаще всего)

Вирусные инфекции

Ветряная оспа (ветрянка)

Инфекция, вызванная простым герпесом (первичная или вторичная)

Опоясывающий лишай (реактивация вируса ветряной оспы)*

Другие (например, коксаки-вирусная инфекция, цитомегаловирус, вирусная инфекция Эпштейна-Барр или ВИЧ, а также остроконечные кондиломы, грипп и корь)

Системные расстройства

Болезнь Бехчета

Буллезный пемфигоид или пузырчатка обыкновенная

Целиакия

Циклическая нейтропения*

Полиморфная эритема

Дефицит фолиевой кислоты

Воспалительные заболевания кишечника

Дефицит железа

Болезнь Кавасаки

Лейкоз

Заболевания тромбоцитов

Синдром Стивенса-Джонсона

Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура*

Дефицит витамина B3 (ниацина) (пеллагра)

Дефицит витамина B6

Дефицит витамина С (цинга)

Дефицит витамина B12

Лекарственные препараты

Антибиотики*

Противосудорожные препараты*

Барбитураты*

Препараты для химиотерапии

Препараты золота*

Препараты йода*

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)*

Механическое раздражение

Привычка кусать щеки или губы

Плохо подогнанные протезы

Неровные или сломанные зубы

Раздражители и аллергены

Кислые продукты питания

Аллергическая реакция на компоненты зубной пасты, полоскания для рта, конфет, жевательной резинки, красителей или губной помады

Аспирин, нанесённый на ткани внутри ротовой полости

Стоматологические инструменты, содержащие никель или палладий

Профессиональное воздействие красителей, тяжелых металлов, кислотных паров, металлической или минеральной пыли

Табак (жевание и/или курение)

Иное

Синдром жжения рта

Язвенный стоматит (рецидивирующий афтозный стоматит)

Красный плоский лишай

Лучевая терапия в области головы и шеи

* Редкие причины возникновения язв в ротовой полости.

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