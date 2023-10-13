Некоторые причины возникновения язв в ротовой полости
Категория
Примеры
Бактериальные инфекции
«Окопный рот» (острый некротический язвенный гингивит)
Грибковые инфекции
Кандидозные инфекции (чаще всего)
Ветряная оспа (ветрянка)
Инфекция, вызванная простым герпесом (первичная или вторичная)
Опоясывающий лишай (реактивация вируса ветряной оспы)*
Другие (например, коксаки-вирусная инфекция, цитомегаловирус, вирусная инфекция Эпштейна-Барр или ВИЧ, а также остроконечные кондиломы, грипп и корь)
Системные расстройства
Буллезный пемфигоид или пузырчатка обыкновенная
Циклическая нейтропения*
Воспалительные заболевания кишечника
Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура*
Дефицит витамина B3 (ниацина) (пеллагра)
Дефицит витамина С (цинга)
Лекарственные препараты
Препараты золота*
Препараты йода*
Механическое раздражение
Привычка кусать щеки или губы
Плохо подогнанные протезы
Неровные или сломанные зубы
Раздражители и аллергены
Кислые продукты питания
Аллергическая реакция на компоненты зубной пасты, полоскания для рта, конфет, жевательной резинки, красителей или губной помады
Аспирин, нанесённый на ткани внутри ротовой полости
Стоматологические инструменты, содержащие никель или палладий
Профессиональное воздействие красителей, тяжелых металлов, кислотных паров, металлической или минеральной пыли
Табак (жевание и/или курение)
Иное
Язвенный стоматит (рецидивирующий афтозный стоматит)
Лучевая терапия в области головы и шеи
* Редкие причины возникновения язв в ротовой полости.