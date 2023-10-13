Некоторые причины вагинального кровотечения у небеременных женщин
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход
В детородном возрасте
Гормональный дисбаланс (овуляторная дисфункция)
Обычно нерегулярные менструальные циклы
Иногда кровотечение, которое продолжается дольше или является более тяжелым, чем типичные менструации
Обследования, чтобы исключить другие возможные причины, в том числе анализы крови и обычно трансвагинальное ультразвуковое обследование (с использованием ультразвукового датчика, вводимого во влагалище)
Фибромы (образования в мышечном слое матки)
Часто без симптомов
При наличии большой фибромы иногда боль, давление и чувство тяжести в области малого таза
Трансвагинальное ультразвуковое исследование
Иногда соногистерография (ультразвуковое исследование после введения жидкости в матку)
МРТ, если результаты ультразвукового исследования неоднозначны
Замедленная частота сердцебиения
Повышение массы тела
Непереносимость холода
Сухость и огрубение кожи
Грубые черты лица и притупление мимики
Вялость
Анализы крови для измерения уровня гормонов щитовидной железы
Гестационная трофобластическая болезнь (рост аномальной ткани в плаценте, связанный с беременностью)
Сильная тошнота и рвота
Живот, который увеличивается гораздо быстрее, чем при нормальной беременности
Тест на беременность
Трансвагинальное ультразвуковое исследование
Нерегулярные менструальные циклы или их отсутствие
Избыток волос на теле (гирсутизм) и/или угревая сыпь
Иногда ожирение
Иногда более темная и утолщенная кожа подмышек, на задней части шеи и в кожных складках
Анализы крови для измерения уровня гормонов, таких как дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭАС) и тестостерон
Трансвагинальное ультразвуковое исследование
Полипы в шейке матки или в матке
Иногда симптомы отсутствуют
Кровотечение, которое происходит между менструациями или после полового акта
Обследование органов малого таза
Иногда трансвагинальное ультразвуковое обследование, соногистерография, гистероскопия (введение зонда с оптической системой через влагалище для осмотра внутренней поверхности матки)
Иногда исследование полипа под микроскопом для выявления рака (после удаления полипа)
Осложнения из-за недиагностированной беременности
Острая или спастическая боль в области малого таза или боль в пояснице
Иногда прохождение ткани через влагалище (обычно происходит при выкидыше)
Если внематочная беременность прерывается, постоянная сильная боль в области малого таза и иногда головокружение, обморок или опасно низкое кровяное давление (шок)
Тест на беременность
Трансвагинальное ультразвуковое исследование
Иногда при предполагаемой внематочной беременности выполняется лапароскопия (введение тонкой оптической трубки в брюшную полость) или лапаротомия (большой разрез брюшной стенки, который позволяет врачу непосредственно осмотреть органы)
Мажущие выделения или кровотечение между менструациями (прорывное кровотечение) обычно в течение первых месяцев использования оральных или других гормональных контрацептивов
Часто нет других симптомов
Иногда трансвагинальное ультразвуковое исследование для исключения других причин
После наступления менопаузы
Истончение слизистой оболочки влагалища†
Сухость влагалища
Боль во время полового акта
Исследование под микроскопом и анализ образца выделений из влагалища
Утолщение слизистой оболочки матки (эндометриальная гиперплазия) или рак слизистой оболочки матки (эндометрия)
Часто нет других симптомов
Иногда возникновение вагинального кровотечения
Иногда трансвагинальное ультразвуковое исследование, соногистерография или гистероскопия
Биопсия ткани, взятой из слизистой оболочки матки
Часто никаких других симптомов не наблюдается до тех пор, пока рак не распространится
Иногда влагалищное кровотечение (часто после вагинального полового акта) или кровянистые выделения из влагалища
Постепенно нарастающая боль в области таза
Иногда потеря веса
Пап-тест
Кольпоскопия (исследование шейки матки под микроскопом, часто с биопсией шейки матки)
Иногда визуализирующие исследования таза, например, ультразвуковое исследование или компьютерная томография (КТ).
В любом возрасте
Нарушения свертываемости крови, вызванные лекарственными препаратами, заболеваниями печени или наследственными заболеваниями (например, болезнь фон Виллебранда)
Легкое появление синяков
Обильное кровотечение во время чистки зубов или после незначительных порезов
Сыпь в виде крошечных красновато-фиолетовых точек (петехия) или больших пятен (пурпура), указывающих на кровотечение в коже
Полный общий анализ крови с подсчетом форменных элементов крови, в том числе количества тромбоцитов
Анализы крови для оценки способности крови к свертыванию
Травмы (в том числе в результате сексуального насилия)
Иногда анамнез травм
Частые влагалищные выделения
Иногда только обследование врачом
Если подозревается сексуальное насилие:
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Истончение слизистой оболочки влагалища является частью мочеполового синдрома менопаузы, который также включает боль во время полового акта, неотложные позывы к мочеиспусканию и инфекции мочевыводящих путей.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.