Некоторые примеры веществ, ограниченных в обращении
Список
Примеры
I*
Катинон (кат) и меткатинон, ГГБ, героин (и некоторые другие опиоиды), ЛСД, марихуана, МДМА, псилоцибин, синтетические каннабиноиды
II
Амфетамины, барбитураты (короткого действия), кокаин, гидрокодон (включая продукты комбинации гидрокодона), гидроморфон, метадон, метилфенидат, морфин и другие сильные опиоидные агонисты, оксикодон, гидрокодон, фенциклидин
III
Анаболические стероиды, барбитураты (промежуточного действия), бупренорфин, дигидрокодеин, дронабинол, кетамин, обезболивающие
Внутривенное вливание
Барбитураты (длительного действия), бензодиазепины, хлоралгидрат, модафинил, мепробамат, пентазоцин, пропоксифен, золпидем
V
Препараты для подавления кашля, содержащие небольшие количества кодеина, прегабалина
* Не подлежат назначению по рецептам.
ГГБ = гамма-гидроксибутират; ЛСД = диэтиламид лизергиновой кислоты; МДМА = метилендиоксиметамфетамин.