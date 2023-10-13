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Некоторые примеры веществ, ограниченных в обращении

Список

Примеры

I*

Катинон (кат) и меткатинон, ГГБ, героин (и некоторые другие опиоиды), ЛСД, марихуана, МДМА, псилоцибин, синтетические каннабиноиды

II

Амфетамины, барбитураты (короткого действия), кокаин, гидрокодон (включая продукты комбинации гидрокодона), гидроморфон, метадон, метилфенидат, морфин и другие сильные опиоидные агонисты, оксикодон, гидрокодон, фенциклидин

III

Анаболические стероиды, барбитураты (промежуточного действия), бупренорфин, дигидрокодеин, дронабинол, кетамин, обезболивающие

Внутривенное вливание

Барбитураты (длительного действия), бензодиазепины, хлоралгидрат, модафинил, мепробамат, пентазоцин, пропоксифен, золпидем

V

Препараты для подавления кашля, содержащие небольшие количества кодеина, прегабалина

* Не подлежат назначению по рецептам.

ГГБ = гамма-гидроксибутират; ЛСД = диэтиламид лизергиновой кислоты; МДМА = метилендиоксиметамфетамин.

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