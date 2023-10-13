Некоторые препараты, нарушающие сон
Тип
Примеры
Когда препарат применяется
Противосудорожные препараты
Фенитоин
Химиотерапевтические препараты
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Препараты, стимулирующие функцию головного мозга
Амфетамины
Кофеин
Бета-блокаторы
Пропранолол
Стероиды
Анаболические стероиды
Кортикостероиды
Препараты гормона щитовидной железы
—
Когда прием препарата прекращается
Рекреационные и запрещенные наркотики
Кокаин
Героин
Марихуана
Фенциклидин
Препараты, замедляющие функцию головного мозга
Барбитураты
Опиоиды
Седативные препараты
Когда прием препарата продолжается или прекращается
Алкоголь
—
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), такие как флуоксетин
Ингибиторы обратного захвата серотонина-норэпинефрина, такие как венлафаксин и дулоксетин
Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО), такие как селегилин
Трициклические антидепрессанты, такие как амитриптилин