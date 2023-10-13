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Некоторые препараты, нарушающие сон

Тип

Примеры

Когда препарат применяется

Противосудорожные препараты

Фенитоин

Химиотерапевтические препараты

Все

Препараты, стимулирующие функцию головного мозга

Амфетамины

Кофеин

Бета-блокаторы

Пропранолол

Стероиды

Анаболические стероиды

Кортикостероиды

Препараты гормона щитовидной железы

Когда прием препарата прекращается

Рекреационные и запрещенные наркотики

Кокаин

Героин

Марихуана

Фенциклидин

Препараты, замедляющие функцию головного мозга

Барбитураты

Опиоиды

Седативные препараты

Когда прием препарата продолжается или прекращается

Алкоголь

Антидепрессанты

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), такие как флуоксетин

Ингибиторы обратного захвата серотонина-норэпинефрина, такие как венлафаксин и дулоксетин

Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО), такие как селегилин

Трициклические антидепрессанты, такие как амитриптилин

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