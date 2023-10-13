Некоторые первичные иммунодефициты
Пораженная часть иммунной системы
Расстройство
Гуморальный иммунитет: Проблемы с B-клетками (лимфоциты) и выработкой антител
Обычный вариабельный неклассифицируемый иммунодефицит
Недостаток специфических антител (дефицит определенных иммуноглобулинов), например, дефицит IgA
Транзиторная гипогаммаглобулинемия новорождённых
Клеточный иммунитет: Проблемы с Т-клетками (лимфоцитами)
Хронический кожно-слизистый кандидоз
Комбинированный гуморальный и клеточный иммунитет: Проблемы с B- и T-клетками
Синдром гипериммуноглобулинемии Е
Тяжелый комбинированный иммунодефицит
Фагоциты: Проблемы с подвижностью или способностью этих клеток к уничтожению мишени
Синдром Чедиака-Хигаси (редко)
Хроническая гранулематозная болезнь
Белки комплемента: Дефицит белков комплемента
Дефицит ингибитора компонента комплемента 1 (C1) (врождённый ангионевротический отёк)
Дефицит C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 и/или C9