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Некоторые первичные иммунодефициты

Пораженная часть иммунной системы

Расстройство

Гуморальный иммунитет: Проблемы с B-клетками (лимфоциты) и выработкой антител

Обычный вариабельный неклассифицируемый иммунодефицит

Недостаток специфических антител (дефицит определенных иммуноглобулинов), например, дефицит IgA

Транзиторная гипогаммаглобулинемия новорождённых

Сцепленная с Х-хромосомой агаммаглобулинемия

Клеточный иммунитет: Проблемы с Т-клетками (лимфоцитами)

Хронический кожно-слизистый кандидоз

Синдром Ди Джорджи

Лимфопролиферативный синдром, сцепленный с Х-хромосомой

Комбинированный гуморальный и клеточный иммунитет: Проблемы с B- и T-клетками

Атаксия-телеангиэктазия

Синдром гипериммуноглобулинемии Е

Тяжелый комбинированный иммунодефицит

Синдром Вискотта-Олдрича

Фагоциты: Проблемы с подвижностью или способностью этих клеток к уничтожению мишени

Синдром Чедиака-Хигаси (редко)

Хроническая гранулематозная болезнь

Циклическая нейтропения

Дефекты адгезии лейкоцитов

Белки комплемента: Дефицит белков комплемента

Дефицит ингибитора компонента комплемента 1 (C1) (врождённый ангионевротический отёк)

Дефицит C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 и/или C9

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