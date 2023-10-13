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Некоторые осложнения при синдроме Дауна

Система организма

Осложнение*

Кровь

Острый лимфоцитарный лейкоз (ОЛЛ) или острый миелоидный лейкоз (ОМЛ)

Низкий уровень тромбоцитов в крови (тромбоцитопения)

Большое количество эритроцитов у новорожденных (полицитемия у новорожденных)

Головной мозг

Умственная отсталость (от легкой до тяжелой)

Аутистическое поведение

Задержка речи и двигательных навыков

Ранняя стадия болезни Альцгеймера

Пищеварительный тракт

Деформированный кишечник

Болезнь Гиршпрунга

Целиакия

Эндокринная система

Гипотиреоз

сахарный диабет;

Глаза и уши

Катаракта, глаукома, косоглазие (страбизм)

Потеря слуха

Ушные инфекции

Рост

Низкий рост

Ожирение

Сердце

Аномально сформированные камеры сердца, дефект межжелудочковой перегородки, дефект предсердно-желудочковой перегородки

Мышцы и кости

Нестабильные соединения между первыми 2 костями в области шеи

Слабые суставы

Дыхательные

Синдром обструктивного апноэ во сне

* Не все осложнения присутствуют у каждого больного.

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