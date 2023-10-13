Некоторые осложнения при синдроме Дауна
Система организма
Осложнение*
Кровь
Острый лимфоцитарный лейкоз (ОЛЛ) или острый миелоидный лейкоз (ОМЛ)
Низкий уровень тромбоцитов в крови (тромбоцитопения)
Большое количество эритроцитов у новорожденных (полицитемия у новорожденных)
Головной мозг
Умственная отсталость (от легкой до тяжелой)
Задержка речи и двигательных навыков
Ранняя стадия болезни Альцгеймера
Пищеварительный тракт
Деформированный кишечник
Эндокринная система
Глаза и уши
Катаракта, глаукома, косоглазие (страбизм)
Рост
Сердце
Аномально сформированные камеры сердца, дефект межжелудочковой перегородки, дефект предсердно-желудочковой перегородки
Мышцы и кости
Нестабильные соединения между первыми 2 костями в области шеи
Слабые суставы
Дыхательные
* Не все осложнения присутствуют у каждого больного.